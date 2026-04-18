2026-04-18 11:44:39

Η Βάνα Μπάρμπα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ, με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, όπου μίλησε για την πορεία της και τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.



Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει τηλεοπτικά, συμμετέχοντας στη νέα σειρά του Αντρέα Γεωργίου με τίτλο «Μπλε Ώρες».



Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει, με την ηθοποιό να μπαίνει σε αυτά τις επόμενες ημέρες, καθώς ο ρόλος της εμφανίζεται στη συνέχεια της ιστορίας.



Η Βάνα Μπάρμπα θα υποδυθεί την Εύα, μια μποέμ γυναίκα με έντονο παρελθόν, η οποία δεν απέκτησε δικά της παιδιά, αλλά μεγαλώνει το παιδί της αδελφής της μετά τον θάνατό της. Ένας ρόλος που, όπως παραδέχθηκε, την κέρδισε από την πρώτη στιγμή.



"Η Εύα είναι μία γυναίκα που δεν έκανε παιδιά, μια γυναίκα μποέμ, έχει τη δική της ταβέρνα στο Πήλιο. Πέθανε η αδερφή της και λάτρεψε το παιδί της αδερφής της. Τελικά δείχνει ότι γονέας δεν μπορεί να είναι μόνο αυτός που γεννά, αλλά αυτός που αγαπά. Από την αγάπη να την προστατεύσω, κάνω εγώ λάθη. Με γοήτευσε αμέσως" σημείωσε, περιγράφοντας τον πυρήνα της ηρωίδας που καλείται να ενσαρκώσει.



Πηγή: tvnea.com



