Υλικά που συνήθως καταλήγουν στα σκουπίδια μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε αφορμή για δημιουργικό παιχνίδι και φαντασία. Οι κατασκευές για παιδιά από ανακυκλώσιμα υλικά δίνουν την ευκαιρία να αξιοποιηθούν απλά αντικείμενα με έναν πιο δημιουργικό τρόπο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά πειραματίζονται, δημιουργούν και ανακαλύπτουν νέες ιδέες με ό,τι ήδη υπάρχει στο σπίτι.

Η γενική φιλοσοφίαΣπιτάκια, καράβια, πίστες αυτοκινήτων και γκαράζ, τραίνα, φιγούρες ζώων, κουμπαράδες, κουκλόσπιτα, φτιαγμένα όλα από άδειες συσκευασίες τροφίμων, απορρυπαντικών, άχρηστα χαρτόκουτα, χαρτιά, υφάσματα και γενικώς ...άχρηστα.Κάθε είδους "σκουπίδι" πριν βρει τον δρόμο του προς τον κάδο ανακύκλωσης, πιθανόν να μπορεί να "ζήσει" ακόμη λίγο, προσφέροντας χαρά και διασκέδαση στα μικρά παιδιά τα οποία στα πρώτα χρόνια της ζωής τους και στην αρχική προσπάθεια κατανόησης του κόσμου, έχουν έτσι κι αλλιώς την τάση να επιστρατεύουν την φαντασία τους, "βλέποντας" πίσω από κάθε τι κάτι διαφορετικό που θα μπορούσε να ...σημαίνει, να ...είναι.Eίναι εξαιρετικά σημαντικό για την εξέλιξη των παιδιών να εκπαιδευθούν από πολύ μικρή ηλικία σε τέτοιου είδους χειροποίητες δημιουργίες ξεκινώντας από τα πιο "ευτελή" υλικά ώστε ταυτόχρονα, ακόμη κι αν δεν είναι σε θέση τώρα να το συνειδητοποιήσουν, να εδραιώνεται μέσα τους η συνήθεια "ανακυκλώνω" και φυσικά η πεποίθηση ότι την χαρά πρωτίστως την φτιάχνουμε δεν την ...αγοράζουμε. Ότι ένα χαρτονένιο σπαθί ή καπέλο, ένα βραχιόλι φτιαγμένο από ρολό χαρτιού, μια πίστα για τα αυτοκινητάκια από ένα χαρτόκουτο ή μια μπανιέρα για την κούκλα από ένα μπουκάλι αναψυκτικού, έχουν μεγαλύτερη αξία από τα αντίστοιχα στις βιτρίνες των καταστημάτων για χίλιους διαφορετικούς λόγους. Ώστε μεγαλώνοντας να προσθέσουν μόνα τους και έναν ακόμη λόγο για όλη αυτή την διαδικασία. Πως μπορούν να ζήσουν το ίδιο καλά και χωρίς τα δωμάτια και η ...ζωή τους να είναι γεμάτα με παιχνίδια και προϊόντα κατασκευασμένα από τα χέρια παιδιών της ηλικίας τους, που δουλεύουν νυχθημερόν στις σύγχρονες φάμπρικες του δήθεν πολιτισμένου κόσμου μας Υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν Μπορούν να χρησιμοποιηθούν χάρτινες και πλαστικές συσκευασίες τροφίμων και απορρυπαντικών, χάρτινα και πλαστικά πιάτα και ποτήρια μιας χρήσης, πλαστικά μπουκάλια και καπάκια, πλαστικά - χάρτινα καλαμάκια, χάρτινες και πλαστικές αυγοθήκες, άδεια ρολό χαρτιού, χαρτόκουτα και γενικά κάθε τύπου ανακυκλώσιμα σκουπίδια, από ασφαλή υλικά για χρήση από παιδιά.Ανάλογα με την ηλικία τους βοηθήστε τα στην αρχή να κόψουν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν, να τους δώσουν το σχήμα που θέλουν, εξασκείστε μαζί τους και την δική σας φαντασία, αφήστε τα να χρωματίσουν τα χειροποίητα παιχνίδια τους όπως τους αρέσει και κυρίως μην στέκεστε στο πόσο τέλειο ή όχι είναι κάθε φορά το δημιούργημά τους, στα πιθανά λάθη. Η επισήμανση των ατελειών είναι σημαντική για τη βελτίωση την επόμενη φορά, όμως η ενθάρρυνση και η επιβράβευση είναι τα σημαντικότερα ...υλικά για να συνεχίσουν να αγαπούν την όλη δημιουργική διαδικασία.