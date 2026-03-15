2026-03-15 23:08:53
Φωτογραφία για Σαρανταβότανο – η πανάρχαια συνταγή της λουτροθεραπείας.
Τα λουτρά με βότανα προσφέρουν κάτι περισσότερο από έναν πολυτελή τρόπο χαλάρωσης μετά από μια κουραστική μέρα.

Συνδυάζουν τις θεραπευτικές επιδράσεις του ζεστού νερού με τις ιδιότητες των φυσικών βοτάνων, δημιουργώντας μια ολιστική εμπειρία που καταπραΰνει τόσο το σώμα μας όσο και το μυαλό μας!

Τα ζεστά λουτρά αποτελούν ουσιαστικό μέρος της αυτοφροντίδας μας, βοηθώντας στη χαλάρωση των σφιγμένων και κουρασμένων μυών, στην ανακούφιση από το άγχος, προσφέροντάς μας μια στιγμή ηρεμίας σε έναν πολυάσχολο κόσμο!

Ένα ζεστό μπάνιο χαλαρώνει φυσικά τους μύες μας, βελτιώνει τη ροή του αίματος,

συντελεί στην θεραπεία αναπνευστικών και δερματικών παθήσεων,

μειώνει την ένταση, προσφέροντάς μας ανακούφιση μετά από σωματική δραστηριότητα ή μια κουραστική μέρα με έντονο στρες!

Μελέτες έχουν επίσης διαπιστώσει ότι τα ζεστά μπάνια μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα κορτιζόλης -ένας δείκτης στρες- ενώ παράλληλα βελτιώνουν τη διάθεση και την ποιότητα του ύπνου μας!


Η προσθήκη βοτάνων στο μπάνιο μας, ενισχύει αυτά τα οφέλη μέσω της αρωματοθεραπείας και της απορρόφησης του δέρματός μας!

Έτσι τα λουτρά, π.χ,  με ευκάλυπτο ή μέντα βοηθούν στη χαλάρωση του αναπνευστικού μας συστήματος και στον καθαρισμό των αεραγωγών, ενώ η χρήση αντιφλεγμονωδών και καταπραϋντικών βοτάνων για το δέρμα, όπως το χαμομήλι και η καλέντουλα καταπραΰνουν τον ερεθισμό, συντελούν στην θεραπεία δερματικών παθήσεων και ενισχύσουν την ενυδάτωση!

συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/sarantavotano-i-panarchaia-syntagi-tis-loytrotherapeias/
Ένας νεκρός και 13 τραυματίες σε σύγκρουση επιβατικών και εμπορευματικών τρένων στο νότιο Πακιστάν
Ένας νεκρός και 13 τραυματίες σε σύγκρουση επιβατικών και εμπορευματικών τρένων στο νότιο Πακιστάν
50 Παιδικές κατασκευές από άχρηστα ρολό χαρτιού
50 Παιδικές κατασκευές από άχρηστα ρολό χαρτιού
Τηλεκριτική: «Τρομεροί Γονείς» — Μια γνώριμη συνταγή που δύσκολα εντυπωσιάζει
Τηλεκριτική: «Τρομεροί Γονείς» — Μια γνώριμη συνταγή που δύσκολα εντυπωσιάζει
Infotainment σε κρίση:Η τηλεοπτική συνταγή που δεν «γράφει» πια και η νέα πραγματικότητα
Infotainment σε κρίση:Η τηλεοπτική συνταγή που δεν «γράφει» πια και η νέα πραγματικότητα
ΕΟΦ: Απαγόρευση εξαγωγών και διάθεση μόνο με συνταγή μέχρι 17/5/2025-Λίστα φαρμάκων
ΕΟΦ: Απαγόρευση εξαγωγών και διάθεση μόνο με συνταγή μέχρι 17/5/2025-Λίστα φαρμάκων
Ενεργοποιήθηκε από ΗΔΙΚΑ η ηλεκτρονική συνταγή με 100% συμμετοχή στα φάρμακα αρνητικής λίστας
Ενεργοποιήθηκε από ΗΔΙΚΑ η ηλεκτρονική συνταγή με 100% συμμετοχή στα φάρμακα αρνητικής λίστας
Με αποζημίωση 20 ευρώ ανά συνταγή η διάθεση των ακριβών σκευασμάτων από τα φαρμακεία της γειτονιάς
Με αποζημίωση 20 ευρώ ανά συνταγή η διάθεση των ακριβών σκευασμάτων από τα φαρμακεία της γειτονιάς
ΕΟΔΥ: Η ιλαρά συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές και θανάτους – 50% των κρουσμάτων στην Ελλάδα είναι ενδημικά
ΕΟΔΥ: Η ιλαρά συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές και θανάτους – 50% των κρουσμάτων στην Ελλάδα είναι ενδημικά
Ο Ηλιος και η αστρική μετανάστευση από την καρδιά του Γαλαξία
Ο Ηλιος και η αστρική μετανάστευση από την καρδιά του Γαλαξία
Αγγλία: Εντυπωσιακό πέρασμα ατμοκίνητου τρένου απο το Μάντσεστερ
Αγγλία: Εντυπωσιακό πέρασμα ατμοκίνητου τρένου απο το Μάντσεστερ
30 Παιδικές κατασκευές από χαρτί: εύκολες και δημιουργικές ιδέες για παιδιά
30 Παιδικές κατασκευές από χαρτί: εύκολες και δημιουργικές ιδέες για παιδιά
Κινητοποίηση για τον Οδοντωτό: Ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα και δεσμεύσεις για την επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου
Κινητοποίηση για τον Οδοντωτό: Ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα και δεσμεύσεις για την επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου