Τα λουτρά με βότανα προσφέρουν κάτι περισσότερο από έναν πολυτελή τρόπο χαλάρωσης μετά από μια κουραστική μέρα.Συνδυάζουν τις θεραπευτικές επιδράσεις του ζεστού νερού με τις ιδιότητες των φυσικών βοτάνων, δημιουργώντας μια ολιστική εμπειρία που καταπραΰνει τόσο το σώμα μας όσο και το μυαλό μας!Τα ζεστά λουτρά αποτελούν ουσιαστικό μέρος της αυτοφροντίδας μας, βοηθώντας στη χαλάρωση των σφιγμένων και κουρασμένων μυών, στην ανακούφιση από το άγχος, προσφέροντάς μας μια στιγμή ηρεμίας σε έναν πολυάσχολο κόσμο!Ένα ζεστό μπάνιο χαλαρώνει φυσικά τους μύες μας, βελτιώνει τη ροή του αίματος,συντελεί στην θεραπεία αναπνευστικών και δερματικών παθήσεων,μειώνει την ένταση, προσφέροντάς μας ανακούφιση μετά από σωματική δραστηριότητα ή μια κουραστική μέρα με έντονο στρες!Μελέτες έχουν επίσης διαπιστώσει ότι τα ζεστά μπάνια μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα κορτιζόλης -ένας δείκτης στρες- ενώ παράλληλα βελτιώνουν τη διάθεση και την ποιότητα του ύπνου μας!Η προσθήκη βοτάνων στο μπάνιο μας, ενισχύει αυτά τα οφέλη μέσω της αρωματοθεραπείας και της απορρόφησης του δέρματός μας!Έτσι τα λουτρά, π.χ, με ευκάλυπτο ή μέντα βοηθούν στη χαλάρωση του αναπνευστικού μας συστήματος και στον καθαρισμό των αεραγωγών, ενώ η χρήση αντιφλεγμονωδών και καταπραϋντικών βοτάνων για το δέρμα, όπως το χαμομήλι και η καλέντουλα καταπραΰνουν τον ερεθισμό, συντελούν στην θεραπεία δερματικών παθήσεων και ενισχύσουν την ενυδάτωση!συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/sarantavotano-i-panarchaia-syntagi-tis-loytrotherapeias/