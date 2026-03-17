Αυτοσχέδια ηλεκτρική “σκούπα” στο εργαστήριο!Σήμερα φτιάξαμε μια απλή αλλά εντυπωσιακή κατασκευή: ένα μικρό περιστροφικό καθαριστικό δαπέδου με μοτεράκι 9V! Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, συνδυάσαμε δημιουργία, φυσική και καθημερινές εφαρμογέςΥλικά• Μοτεράκι 9V (DC motor)• Μπαταρία 9V• Καλώδια (κόκκινο & μαύρο)• Διακόπτης (προαιρετικά)• Πλαστικό καπάκι• Χαρτί ή χαρτόνι• Μαλακό υλικό (σφουγγάρι/ύφασμα/βαμβάκι)• Κόλλα (θερμοκόλλα ή δυνατή)Βήματα κατασκευήςΑνοίγουμε μια τρύπα στο κέντρο από το καπάκιΚολλάμε χαρτί και μαλακό υλικό από κάτω (σαν “βούρτσα”)Συνδέουμε το καπάκι στον άξονα του μοτέρΣυνδέουμε καλώδια στη μπαταρία (και διακόπτη αν υπάρχει)Στερεώνουμε το μοτέρ σε βάσηΔοκιμάζουμε – και… καθαρίζουμε!Διδακτικοί στόχοιΚατανόηση ηλεκτρικού κυκλώματοςΜετατροπή ενέργειας (ηλεκτρική → μηχανική)Γνωριμία με τον ηλεκτρικό κινητήραΑνάπτυξη δεξιοτήτων κατασκευής & συνεργασίαςΕνίσχυση δημιουργικότητας & επίλυσης προβλημάτωνΕφαρμογές στην καθημερινή ζωήΠώς λειτουργούν ηλεκτρικές και ρομποτικές σκούπεςΣυσκευές με μοτέρ (ανεμιστήρες, εργαλεία, παιχνίδια)Σύνδεση με ενέργεια & ανακύκλωση υλικώνΠρώτα βήματα στη ρομποτικήΜαθαίνουμε… φτιάχνοντας!Με απλά υλικά, οι μαθητές κατανοούν πώς δουλεύει η τεχνολογία γύρω τους και μετατρέπουν τη γνώση σε πράξη.#STEM #ΜάθησηΜεΔημιουργία #Τεχνολογία #Ρομποτική #Σχολείο #Κατασκευές

