2026-03-17 08:29:08
Αυτοσχέδια ηλεκτρική “σκούπα” στο εργαστήριο!

Σήμερα φτιάξαμε μια απλή αλλά εντυπωσιακή κατασκευή: ένα μικρό περιστροφικό καθαριστικό δαπέδου με μοτεράκι 9V! Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, συνδυάσαμε δημιουργία, φυσική και καθημερινές εφαρμογές

Υλικά

• Μοτεράκι 9V (DC motor)

• Μπαταρία 9V

• Καλώδια (κόκκινο & μαύρο)

• Διακόπτης (προαιρετικά)

• Πλαστικό καπάκι

• Χαρτί ή χαρτόνι

• Μαλακό υλικό (σφουγγάρι/ύφασμα/βαμβάκι)

• Κόλλα (θερμοκόλλα ή δυνατή)

Βήματα κατασκευής

Ανοίγουμε μια τρύπα στο κέντρο από το καπάκι

Κολλάμε χαρτί και μαλακό υλικό από κάτω (σαν “βούρτσα”)

Συνδέουμε το καπάκι στον άξονα του μοτέρ

Συνδέουμε καλώδια στη μπαταρία (και διακόπτη αν υπάρχει)

Στερεώνουμε το μοτέρ σε βάση


Δοκιμάζουμε – και… καθαρίζουμε!

Διδακτικοί στόχοι

Κατανόηση ηλεκτρικού κυκλώματος

Μετατροπή ενέργειας (ηλεκτρική → μηχανική)

Γνωριμία με τον ηλεκτρικό κινητήρα

Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατασκευής & συνεργασίας

Ενίσχυση δημιουργικότητας & επίλυσης προβλημάτων

Εφαρμογές στην καθημερινή ζωή

Πώς λειτουργούν ηλεκτρικές και ρομποτικές σκούπες

Συσκευές με μοτέρ (ανεμιστήρες, εργαλεία, παιχνίδια)

Σύνδεση με ενέργεια & ανακύκλωση υλικών

Πρώτα βήματα στη ρομποτική

Μαθαίνουμε… φτιάχνοντας!

Με απλά υλικά, οι μαθητές κατανοούν πώς δουλεύει η τεχνολογία γύρω τους και μετατρέπουν τη γνώση σε πράξη.

#STEM #ΜάθησηΜεΔημιουργία #Τεχνολογία #Ρομποτική #Σχολείο #Κατασκευές

 


tinanantsou.blogspot.gr
Το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Κίνας γίνεται ασφαλέστερο με το τρένο υψηλής ταχύτητας HSG-2 - Μαζικές εργασίες συντήρησης σε όλο το δίκτυο
Η Google ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ Gemini στον Chrome ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ AI ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συμμετοχή στο Ομαδικό Εργαστήριο Ενημέρωσης Πολιτών για Διαδικασίες Επιλογής Προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.
«Οι ράγες παράγουν πλέον ηλεκτρική ενέργεια»: Η Sun-Ways με στόχο την παραγωγή 1 δισ KWh ετησίως
Μητσοτάκης – Μελόνι: Συμφωνίες Ελλάδας και Ιταλίας για ηλεκτρική διασύνδεση και τρένα
Κ. Φουντάς: Τι ψάχνει το top εργαστήριο του κόσμου
Πόση ηλεκτρική ενέργεια χρειάζεται το τρένο υψηλής ταχύτητας της Κίνας;
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΉ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΠΕΛΛΑΣ ΜΕΣΩ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Τι μπορεί να αντικαταστήσει το γκαζόν σε κήπους και αυλές
Πως να προστατεύσετε φυτά από τον καύσωνα
Οδοντωτός: Οι Φίλοι Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την επαναξιολόγηση
«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week:3 εβδομάδες στην κορυφή της τηλεθέασης
