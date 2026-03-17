2026-03-17 08:29:08
Αυτοσχέδια ηλεκτρική “σκούπα” στο εργαστήριο!
Σήμερα φτιάξαμε μια απλή αλλά εντυπωσιακή κατασκευή: ένα μικρό περιστροφικό καθαριστικό δαπέδου με μοτεράκι 9V! Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, συνδυάσαμε δημιουργία, φυσική και καθημερινές εφαρμογές
Υλικά
• Μοτεράκι 9V (DC motor)
• Μπαταρία 9V
• Καλώδια (κόκκινο & μαύρο)
• Διακόπτης (προαιρετικά)
• Πλαστικό καπάκι
• Χαρτί ή χαρτόνι
• Μαλακό υλικό (σφουγγάρι/ύφασμα/βαμβάκι)
• Κόλλα (θερμοκόλλα ή δυνατή)
Βήματα κατασκευής
Ανοίγουμε μια τρύπα στο κέντρο από το καπάκι
Κολλάμε χαρτί και μαλακό υλικό από κάτω (σαν “βούρτσα”)
Συνδέουμε το καπάκι στον άξονα του μοτέρ
Συνδέουμε καλώδια στη μπαταρία (και διακόπτη αν υπάρχει)
Στερεώνουμε το μοτέρ σε βάση
Δοκιμάζουμε – και… καθαρίζουμε!
Διδακτικοί στόχοι
Κατανόηση ηλεκτρικού κυκλώματος
Μετατροπή ενέργειας (ηλεκτρική → μηχανική)
Γνωριμία με τον ηλεκτρικό κινητήρα
Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατασκευής & συνεργασίας
Ενίσχυση δημιουργικότητας & επίλυσης προβλημάτων
Εφαρμογές στην καθημερινή ζωή
Πώς λειτουργούν ηλεκτρικές και ρομποτικές σκούπες
Συσκευές με μοτέρ (ανεμιστήρες, εργαλεία, παιχνίδια)
Σύνδεση με ενέργεια & ανακύκλωση υλικών
Πρώτα βήματα στη ρομποτική
Μαθαίνουμε… φτιάχνοντας!
Με απλά υλικά, οι μαθητές κατανοούν πώς δουλεύει η τεχνολογία γύρω τους και μετατρέπουν τη γνώση σε πράξη.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
