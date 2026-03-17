Ο καύσωνας μπορεί να προκαλέσει έντονη καταπόνηση στα φυτά, ακόμη και σε αυτά που γενικά είναι ανθεκτικά στον ήλιο και τη ζέστη.



Η προστασία των φυτών από συνθήκες καύσωνα περιλαμβάνει κάποιες απλές αλλά ουσιαστικές πρακτικές, πέρα από το σωστό πότισμα, ώστε τα φυτά στον κήπο ή στο μπαλκόνι να ανταπεξέλθουν με τις λιγότερες απώλειες στα διαστήματα που επικρατούν ακραία υψηλές θερμοκρασίες.

Τι συμβαίνει στα φυτά κατά τη διάρκεια καύσωνα

Κατά τη διάρκεια ενός έντονου καύσωνα το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα φυτά είναι η πολύ γρήγορη απώλεια υγρασίας. Τα φύλλα χάνουν υγρασία μέσω του φυλλώματος με γρηγορότερο ρυθμό από όσο μπορούν να απορροφήσουν οι ρίζες, με αποτέλεσμα το φυτό να εμφανίζει σημάδια στρες. Συχνά παρατηρείται μαρασμός, καψίματα στις άκρες των φύλλων και γενικά προβληματική όψη και ανάπτυξη.

Στα φυτά σε γλάστρες το πρόβλημα γίνεται εντονότερο, επειδή το χώμα θερμαίνεται πιο γρήγορα και στεγνώνει σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Σε τέτοιες συνθήκες, ακόμη και φυτά που θεωρούνται ανθεκτικά μπορεί να δυσκολευτούν αν δεν υπάρξει κάποια βασική προστασία.

Σωστό πότισμα τις ημέρες έντονης ζέστης

Το πότισμα είναι ο πιο άμεσος τρόπος για να βοηθηθούν τα φυτά κατά τη διάρκεια του καύσωνα, αλλά πρέπει να γίνεται σωστά. Η καλύτερη στιγμή είναι νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν το έδαφος είναι πιο δροσερό και το νερό απορροφάται καλύτερα από τις ρίζες.

Σε συνθήκες καύσωνα προτιμότερα είναι τα βαθιά ποτίσματα, με μεγάλη ποσότητα νερού, ώστε αυτό να φτάνει σε βάθος και να μην εξατμίζεται γρήγορα. Με αυτό τον τρόπο οι ρίζες διατηρούν περισσότερη υγρασία στη διάρκεια της ημέρας.

Στις γλάστρες είναι σημαντικό το χώμα να ελέγχεται ακόμη και περισσότερες από μία φορά μέσα στη μέρα, επειδή είναι πιθανό να στεγνώσει πλήρως μέσα σε λίγες ώρες. Ο βαθμός ξηρασίας του χώματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σύσταση και ποιότητά του. Ένα ελαφρύ φυτόχωμα με καλή αποστράγγιση, ιδανικό για τα περισσότερα φυτά υπό κανονικές συνθήκες, στεγνώνει συνήθως γρηγορότερα σε συνθήκες καύσωνα από ένα μη εμπλουτισμένο και βαρύ χώμα κήπου.







Αυτοσχέδιο σύστημα συνεχούς ποτίσματοςΈνας τρόπος διατήρησης περισσότερης υγρασίας, ειδικά για φυτά που τα βαθιά ποτίσματα δεν τα ευνοούν, είναι η δημιουργία ενός αυτοσχέδιου συστήματος με το οποίο το φυτό και για όσο διαρκούν οι υψηλές θερμοκρασίες θα δέχεται διαρκώς νερό σε ελάχιστη ποσότητα, σταγόνες. Με τον τρόπο αυτό το χώμα διατηρεί ευκολότερα την υγρασία και σε συνδυασμό με την προστασία του φυτού από τον έντονο ήλιο μπορεί να ανταπεξέλθει ευκολότερα στις δύσκολες συνθήκες ενός καύσωνα.Απλά τοποθετείστε ένα μικρό πλαστικό δοχείο ή ένα κομμένο πλαστικό μπουκάλι στο χώμα της γλάστρας, αφού πριν ανοίξετε μια πολύ μικρή τρύπα στη βάση του. Γεμίστε με νερό και αφήστε το φυτό να απορροφά φυσικά όση υγρασία χρειάζεται.Προσωρινή σκίαση

Ακόμη και φυτά που αγαπούν τον ήλιο μπορεί να δυσκολευτούν όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν πολύ. Μια απλή λύση είναι η προσωρινή σκίαση ώστε να μην δέχονται άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Η προστασία μπορεί να επιτευχθεί με κάθε τύπου σκίαστρα ή ακόμη και με τη μετακίνηση γλαστρών σε πιο προστατευμένο σημείο. Στόχος δεν είναι να στερηθούν τα φυτά πλήρως το φως, αλλά να μειωθεί η ένταση του ήλιου που τα καταπονεί ιδιαίτερα.



Ο πρακτικότερος τρόπος σκίασης, που μπορεί να προσαρμοστεί και σε περιστασιακές ανάγκες για συνθήκες καύσωνα σε κήπους και μπαλκόνια, είναι το ειδικό δίχτυ σκίασης και ηλιοπροστασίας, που διαθέτουν τα γεωπονικά καταστήματα.





Προστασία του χώματος από την υπερβολική εξάτμιση

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να διατηρείται η υγρασία στο χώμα είναι η κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους ή του χώματος σε γλάστρες με οργανικό υλικό. Φλοιός πεύκου, ξερά φύλλα ή χαλίκι δημιουργούν ένα φυσικό στρώμα που περιορίζει την εξάτμιση του νερού και ειδικά σε συνθήκες καύσωνα βοηθούν σημαντικά στη συγκράτηση της υγρασίας.



Έτσι το χώμα παραμένει πιο δροσερό και σταθερό σε θερμοκρασία, προστατεύοντας πιο αποτελεσματικά τις ρίζες των φυτών από την υπερθέρμανση.

Αποφύγετε εργασίες που πιέζουν τα φυτά

Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα αποφύγετε οποιαδήποτε παρέμβαση στα φυτά, εκτός του ποτίσματος. Κλάδεμα, μεταφύτευση ή λίπανση αυξάνουν το στρες του φυτού σε μια περίοδο που ήδη δοκιμάζεται από τη ζέστη.



Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνονται όταν οι θερμοκρασίες επιστρέψουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Μέχρι τότε, το πιο σημαντικό είναι η σταθερή υγρασία στο χώμα και η προστασία από τον έντονο ήλιο.

Μεταφορά σε πιο προστατευμένο χώρο

Όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν πολύ τα φυτά σε γλάστρες είναι τα πρώτα που επηρεάζονται, επειδή το χώμα τους θερμαίνεται και στεγνώνει γρηγορότερα από αυτό του εδάφους σε παρτέρια.



Σε περιόδους έντονου καύσωνα και αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα βοηθά η μεταφορά τους προσωρινά σε πιο προστατευμένο σκιερό σημείο ή και στο εσωτερικό σπιτιού. Ακόμη και λίγες ημέρες προστασίας μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά, ιδιαίτερα τα νεαρά φυτά ή είδη που καταπονούνται ιδιαίτερα από συνθήκες καύσωνα.



Όταν μεταφέρετε φυτά σε εσωτερικό χώρο αυτός θα πρέπει να διαθέτει κανονική και όχι ιδιαίτερα χαμηλή θερμοκρασία, ενώ τα φυτά θα πρέπει να μην επηρεάζονται από ρεύματα ψυχρού αέρα που δημιουργούν τα κλιματιστικά.

soulouposeto

SHARE