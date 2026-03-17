Το Gemini στο Chrome φέρνει τεχνητή νοημοσύνη απευθείας στον browser.

Η Google επεκτείνει τις δυνατότητες σε περισσότερες χώρες και σε πάνω από 50 νέες γλώσσες.

Η ενσωμάτωση AI δείχνει πώς αλλάζει σταδιακά ο τρόπος που χρησιμοποιούμε το internet.

Η Google επεκτείνει τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στον Chrome, ενσωματώνοντας πιο βαθιά τον βοηθό Gemini στον browser. Παράλληλα προσθέτει υποστήριξη για δεκάδες νέες γλώσσες και διαθέτει τη λειτουργία σε περισσότερες χώρες, εξέλιξη που φέρνει τις νέες δυνατότητες πιο κοντά και στους Ευρωπαίους χρήστες.

Η τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο Chrome

Ο Chrome εξελίσσεται σταδιακά από έναν απλό browser σε ένα εργαλείο που ενσωματώνει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια της πλοήγησης. Στο κέντρο αυτής της εμπειρίας βρίσκεται το Gemini, το οποίο λειτουργεί ως βοηθός μέσα στο ίδιο το παράθυρο του browser.

Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει το Gemini απευθείας από το περιβάλλον του Chrome και να ζητήσει βοήθεια για το περιεχόμενο που βλέπει. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξηγεί πληροφορίες από μια ιστοσελίδα, να βοηθά στην κατανόηση μεγάλων κειμένων ή να απαντά σε ερωτήσεις σχετικές με το θέμα που διαβάζει ο χρήστης εκείνη τη στιγμή.

Η λειτουργία αξιοποιεί τα μοντέλα Gemini ώστε να κατανοεί το περιεχόμενο της σελίδας και το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης στο web.

Επέκταση σε περισσότερες χώρες και γλώσσες

Η Google ανακοίνωσε ότι οι AI δυνατότητες του Chrome επεκτείνονται σε νέες αγορές όπως η Ινδία, η Νέα Ζηλανδία και ο Καναδάς. Παράλληλα προστίθεται υποστήριξη για περισσότερες από 50 επιπλέον γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής.

Η διεύρυνση αυτή δείχνει τη στρατηγική της εταιρείας να κάνει την εμπειρία τεχνητής νοημοσύνης διαθέσιμη σε όλο και περισσότερους χρήστες διεθνώς. Για την Ευρώπη και αγορές όπως η Ελλάδα, η αύξηση της γλωσσικής υποστήριξης αποτελεί βασικό βήμα για την ευρύτερη διάθεση των λειτουργιών AI.

Timeline:Σεπτέμβριος 2025: παρουσιάστηκε πρώτη φορά το Gemini in Chrome στις ΗΠΑ.Ιανουάριος 2026: βελτιώσεις και νέα features με Gemini 3.Μάρτιος 2026 (σήμερα): πρώτη μεγάλη διεθνής επέκταση + περισσότερες γλώσσες.Πώς αλλάζει η καθημερινή πλοήγηση

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον browser έχει στόχο να απλοποιήσει αρκετές καθημερινές εργασίες στο internet. Ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει γρήγορες απαντήσεις χωρίς να ανοίγει νέα καρτέλα ή να πραγματοποιεί πολλαπλές αναζητήσεις.

Το Gemini μπορεί επίσης να βοηθήσει στη σύγκριση πληροφοριών από διαφορετικές ιστοσελίδες, στη σύνοψη μεγάλων κειμένων και στη γενικότερη οργάνωση της online έρευνας.

Οι νέες δυνατότητες του Chrome διατίθενται σε desktop και iOS, ενώ στο Android η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει μέσω του κουμπιού λειτουργίας της συσκευής.

