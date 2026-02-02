2026-02-02 13:39:16
Φωτογραφία για Συμμετοχή στο Ομαδικό Εργαστήριο Ενημέρωσης Πολιτών για Διαδικασίες Επιλογής Προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.

 

Ημερομηνία, 02/02/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος μας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο της συμμετοχής στο Ομαδικό Εργαστήριο Ενημέρωσης Πολιτών για Διαδικασίες Επιλογής Προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), θα διατεθεί λεωφορείο του Δήμου για τη μεταφορά των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων και στελεχών.....

Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από τη δημιουργική ματιά μαθητών και ενήλικων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από τη δημιουργική ματιά μαθητών και ενήλικων
Η Ρωσία βομβάρδισε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή Ζαπορίζια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Ρωσία βομβάρδισε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή Ζαπορίζια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η 17η ΗEALTH EXPO ATHENS
Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η 17η ΗEALTH EXPO ATHENS
“Sing for Greece 2026: Οι Αποδόσεις και τα Φαβορί για την Eurovision” - Ποια συμμετοχή ξεχωρίζει;
“Sing for Greece 2026: Οι Αποδόσεις και τα Φαβορί για την Eurovision” - Ποια συμμετοχή ξεχωρίζει;
Πατριαρχείο Ρουμανίας: Η συμμετοχή των νέων στο μάθημα των Θρησκευτικών είναι συνταγματικό δικαίωμα
Πατριαρχείο Ρουμανίας: Η συμμετοχή των νέων στο μάθημα των Θρησκευτικών είναι συνταγματικό δικαίωμα
Αφροδίτη Νέστορα: Μεγάλη τιμή η συμμετοχή μου στη φετινή κοπή πίτας των δύο Σωματείων Συνταξιούχων υπαλλήλων του ΟΣΕ.
Αφροδίτη Νέστορα: Μεγάλη τιμή η συμμετοχή μου στη φετινή κοπή πίτας των δύο Σωματείων Συνταξιούχων υπαλλήλων του ΟΣΕ.
Το Βιετνάμ σχεδιάζει να σταματήσει τα τρένα μέσω του «δρόμου με τα καφέ των σιδηροδρόμων» του Ανόι - Σημείο που έγινε δημοφιλές αξιοθέατο σε όλο τον κόσμο
Το Βιετνάμ σχεδιάζει να σταματήσει τα τρένα μέσω του «δρόμου με τα καφέ των σιδηροδρόμων» του Ανόι - Σημείο που έγινε δημοφιλές αξιοθέατο σε όλο τον κόσμο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Liafarm πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO 50001:2018
Η Liafarm πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO 50001:2018
Διαβήτης: Χωρίς αποζημίωση τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης
Διαβήτης: Χωρίς αποζημίωση τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (1/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (1/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/2/2026)
O ΑΝΤ1 και ΜΑΚ TV επιστρέφει στην NOVA
O ΑΝΤ1 και ΜΑΚ TV επιστρέφει στην NOVA