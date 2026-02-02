Ημερομηνία, 02/02/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος μας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο της συμμετοχής στο Ομαδικό Εργαστήριο Ενημέρωσης Πολιτών για Διαδικασίες Επιλογής Προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), θα διατεθεί λεωφορείο του Δήμου για τη μεταφορά των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων και στελεχών.....

ximeronews

Διαβάστε Περισσότερα...