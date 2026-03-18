2026-03-18 09:03:46
Φωτογραφία για Πέντε συμπαραγωγές της ΕΡΤ βραβεύτηκαν στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης



Ιδιαίτερα επιτυχής ήταν η φετινή παρουσία της ΕΡΤ στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, καθώς πέντε συμπαραγωγές της απέσπασαν βραβεία, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης στην ενίσχυση των ντοκιμαντέρ στη χώρα μας.



Υπενθυμίζεται ότι η ΕΡΤ συμμετείχε στο Φεστιβάλ με 13 συμπαραγωγές, καθώς και με μία εσωτερική παραγωγή της ΕΡΤ3 («Ένας δρόμος θάλασσα» της Βούλας Κωστάκη).



Οι συμπαραγωγές της ΕΡΤ που τιμήθηκαν είναι οι ακόλουθες:



Το ντοκιμαντέρ «Δεν κοστίζει τίποτα» της Μαίρης Μπουλή απέσπασε τον Χρυσό Αλέξανδρο «Δημήτρης Εϊπίδης» στο διαγωνιστικό τμήμα Newcomers. Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί μια νεαρή γυναίκα η οποία, στην προσπάθειά της να επιβιώσει οικονομικά, έρχεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες μιας φαινομενικά απλής επιλογής.



Το «Dear Future» της Χριστιάνας Χειραναγνωστάκη, ένα έργο που συνθέτει εικόνες και αφηγήσεις από διαφορετικά σημεία του κόσμου, αναδεικνύοντας έναν κόσμο σε αναμονή, βραβεύτηκε με τον Χρυσό Αλέξανδρο του διαγωνιστικού τμήματος Film Forward.



Το «EXILE(S), ιστορίες ενός νησιού» του Γιώργου Ηλιόπουλου τιμήθηκε με το Βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI, το οποίο συνοδεύεται με το Βραβείο της ΕΡΤ, καθώς και με ειδική μνεία στην κατηγορία Βραβείο του Συμβουλίου της Ευρώπης «Human Rights in Motion». Η ιστορία εστιάζει στους κατοίκους της Ίμβρου και στη διαρκή διαπραγμάτευση μνήμης, ταυτότητας και συνύπαρξης, εκατό χρόνια μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης.



Οι «Ιστορίες ενός ψέματος» της Όλιας Βερροιοπούλου, που φωτίζουν μέσα από μια προσωπική διαδρομή το ζήτημα της απόκρυψης της αλήθειας στην ιατρική πρακτική, απέσπασε το Βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).



Το «Bugboy» του Λουκά Παλαιοκρασσά, που αφηγείται την ιστορία ενός ντροπαλού εφήβου με θέματα όρασης που αναζητά τη θέση του στον κόσμο μέσα από μια ιδιαίτερη σχέση με τη φύση. Τιμήθηκε με το Βραβείο του Δήμου Θεσσαλονίκης «Ιστορίες Πόλης», καθώς και με το Βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου.



Η δημόσια τηλεόραση συμμετείχε στο φεστιβάλ απονέμοντας και βραβεία στους συμμετέχοντες.



Το πρώτο, συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονέμεται στο ντοκιμαντέρ που κερδίζει το βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI.



Το δεύτερο, ύψους 2.000 ευρώ, απονέμεται στο καλύτερο ελληνικό πρότζεκτ του Thessaloniki Pitching Forum, την πλατφόρμα συμπαραγωγής και συγχρηματοδότησης του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο επιλέγεται από την αντίστοιχη επιτροπή. Πρόκειται για το ντοκιμαντέρ «Ανεπιθύμητο Παρελθόν» του Θανάση Βασιλείου.



Πηγή: tvnea.com
