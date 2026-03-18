Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, κάνουν πρεμιέρα τη Μ. Δευτέρα, 6 Απριλίου, στις 20:00, και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα μας χαρίζουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Το SUPER τα έχει όλα! Απαιτητικά αφεντικά σε δημιουργική σχέση με τη λογική και την πραγματικότητα, αλλά και ιδιότροπους πελάτες με εξωφρενικές απαιτήσεις. Επίσης, το κατάστημα προσφέρει και μία παρέα υπαλλήλων που μπορεί ο καθένας τους να είναι από άλλο πλανήτη, όμως μέσα στις βάρδιες, στα μικρά και μεγάλα ζόρια της δουλειάς, θα γίνουν κάτι παραπάνω από συνάδελφοι και θα ανακαλύπτουν ότι για να αντέξεις στη δουλειά –και τη ζωή– χρειάζεσαι δυνάμεις ΣΟΥΠΕΡ ήρωα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΥΠΕΡ

WHO IS WHO…

Βασίλης Μεταξάς [ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΖΟΣ]

Το μεγάλο αφεντικό

Υπερδύναμη: καμία, απλά έχει λεφτά και… μπορεί να πιει και πέντε καραφάκια τσίπουρο μόνος του

Αδυναμία: να τον πρήζουν οι υπάλληλοι για αυξήσεις, ένσημα και τέτοια ασήμαντα θέματα

Όπλο: τα χαρτιά ιδιοκτησίας της επιχείρησης

Στα χαρτιά ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ, στην ψυχή μπακάλης. Καταφερτζής, ράθυμος, πού και πού λίγο κομπιναδόρος, ο Βασίλης είναι ο κλασσικός εργοδότης που θέλει να κάνεις απλήρωτη υπερωρία… και να σου κολλήσει και τα μισά ένσημα. Η ιστορία του ως αφεντικό ξεκινάει το 1982, στο ίδιο σημείο που είναι τώρα το ΣΟΥΠΕΡ. Τότε, βέβαια, ήταν εκεί το μπακάλικο του προπάππου του. Μια μέρα μπήκε μέσα ο Αλέξης Σγουμπόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας ΣΟΥΠΕΡ, και ζήτησε από τον πατέρα του να αγοράσει το μαγαζί για να ανοίξει το πρώτο του υποκατάστημα στο κέντρο. Βέβαια, εκείνος δεν είχε τόσο μυαλό για μπίζνες… όσο για τη κόρη του Αλέξη, την Μπέτυ. Μπορεί να ήταν λίγο «λαϊκός» για τα γούστα της, αλλά λέγε-λέγε την έριξε. Φυσικά, εκείνη δεν έπαψε ποτέ να θέλει να τον αλλάξει, μέχρι που 40 χρονιά μετά… τον χώρισε. Μετά το διαζύγιο, που τον πλήγωσε, αν και δεν το παραδέχεται, η Μπέτυ πήρε όλα τα μαγαζιά και άφησε στον Βασίλη μόνο το σούπερ μάρκετ στο Κολωνάκι. Και από τότε εκείνος ανέλαβε τα ηνία, με όχι και πολύ μεγάλη επιτυχία. Αμελεί να κάνει προσλήψεις, κάνει λάθη στις πληρωμές, παρατάει το μαγαζί για να πάει για πρέφα... Γενικά, το ‘χει με το μπλα-μπλα και τους ανθρώπους, αλλά στην πράξη το χαλάει λίγο. Ειδικά όταν αποφασίζει να κάνει διευθυντή... τον γιο του.

Δημήτρης -James- Metaxas [ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ]

Το Golden Boy

Υπερδύναμη: να είναι risk taker, decision maker κι ό,τι άλλη ορολογία έμαθε στο Κολλέγιο

Αδυναμία: τα εργασιακά δικαιώματα

Όπλο: τα λεφτά του μπαμπά του

Λίγο νεόπλουτος, λίγο φλώρος, πολύ κακομαθημένος, με ενοχλητικά υπέρμετρη αυτοπεποίθηση, ο Δημήτρης είναι ο νέος διευθυντής του ΣΟΥΠΕΡ. Τέλειωσε με άριστα το ιδιωτικό σχολείο, σπούδασε Οικονομικά στο εξωτερικό και κατάφερε γρήγορα να βρει την πρώτη του δουλειά σε μια επιχείρηση, που έχουν οι… γονείς του. Βέβαια, εκείνος θα προτιμούσε ένα υποκατάστημα πιο κοντά στη μαμά του, καθώς με τον πατέρα του, τον Βασίλη, είχε πάντα μια πιο ανταγωνιστική σχέση. Οπλισμένος με επιτηδευμένο greeklish λεξιλόγιο και άχρηστες corporate θεωρίες, θέλει να φέρει μια νέα εποχή στο ΣΟΥΠΕΡ. Και πράγματι θα φέρει στο μαγαζί τα αυτόματα ταμεία, τις οικολογικές σακούλες, τα βραβεία για τον υπάλληλο του μήνα και ένα σωρό καινοτομίες που θα κάνουν τη ζωή του προσωπικού… πατίνι. Φυσικά, σαν inspirational leader, δεν χάνει ευκαιρία να μπλέκεται στα πόδια των υπαλλήλων. Ειδικά της Χαριστέλλας, που δεν δείχνει να «ψαρώνει» με την ύπαρξή του και τον κοντράρει, και αυτό κάπως τον γοητεύει…

Ρένα Κυριακάκη [ΖΩΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ]

Η παλιά καραβάνα

Υπερδύναμη: να αντιστέκεται στον παραλογισμό πελατών και αφεντικών

Αδυναμία: η ανθρώπινη βλακεία (και να της ζουλάνε τις ντομάτες)

Όπλο: η ζυγαριά του μανάβικου, που απειλεί να τη φέρει στο κεφάλι όποιου πελάτη τη ζαλίζει

Δυναμική, πεισματάρα, κουμανταδόρα και κομματάκι γκρινιάρα, είναι η βασίλισσα του τμήματος μαναβικής τα τελευταία 35 χρόνια, 11 μήνες και 17 μέρες (το ξέρει γιατί τις μετράει ανάποδα για να βγει στη σύνταξη). Μεγάλωσε σε μια αγροτική οικογένεια στον Κατσοματάδο Κισσάμου, λίγο έξω από τα Χανιά, αλλά μετά από μια ιστορία που και η ίδια θέλει να ξεχάσει… κατέληξε στην Αθήνα. Έχοντας μέσα της ακόμα τα κατάλοιπα της κρητικής της ανατροφής, διοικεί το μανάβικο με αυστηρότητα, κάνοντας καψώνια ακόμα και στους πελάτες. Παραπονιέται για την ανικανότητα των εργοδοτών, για τους ανεπρόκοπους υποψήφιους βοηθούς της, για τους πελάτες που τα βάζουν όλα σε μια σακούλα... Εκείνο που δεν παραδέχεται είναι ότι με τα χρόνια έχει χάσει τη φλόγα της νιότης της. Ζει μόνη της σε ένα μικρό διαμέρισμα στην Καλλιθέα με τον Μανούσο, τον γάτο της - το μόνο ζωντανό πλάσμα που φαίνεται να ανέχεται. Βέβαια, πίσω από τη δύστροπη συμπεριφορά της, η Ρένα είναι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος που έπεσε με τα μούτρα στη σκληρή δουλειά για να ζήσει ανεξάρτητη. Το μόνο που ίσως τη βοηθήσει να μαλακώσει είναι η αναπάντεχη «μητρική» σχέση που θα χτίσει με τον νέο βοηθό της…

Αντώνης Τούμπας [ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΑΡΜΑΣ]

Ο πρωτάρης

Υπερδύναμη: να χαμογελάει σε κάθε ανυπόφορο πελάτη

Αδυναμία: ο μαϊντανός, ο άνηθος και πώς να τα ξεχωρίσει

Όπλο: το σημειωματάριό του όπου καταγράφει την ορολογία του μανάβικου

Έξυπνος, ευαίσθητος, καλόκαρδος, φιλότιμος -στα όρια του να γίνεται σπασικλάκι-, είναι ο νέος υπάλληλος του μανάβικου (και το νέο θύμα της Ρένας). Μεγάλωσε στη Σύρο, σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και, όταν αποφοίτησε, πήρε τη μεγάλη απόφαση να πει στους γονείς του... πρώτον, ότι είναι γκέι και δεύτερον, ότι ονειρεύεται να γίνει σεναριογράφος. Δυστυχώς, εκείνοι δεν πήραν καλά κανένα από τα δύο. Κάπως έτσι, φύσει αισιόδοξος, ο Αντώνης ήρθε μόνος του για πρώτη φορά στην Αθήνα για να διεκδικήσει το όνειρό του... πιάνοντας δουλειά σε σουπερμάρκετ. Γι’ αυτό και ξεκινάει με τις καλύτερες προθέσεις και μια αγωνία να τα κάνει όλα σωστά, ώσπου... έρχεται αντιμέτωπος με την όχι και τόσο ονειρική καθημερινότητα. Επικοινωνιακός και με ενσυναίσθηση, θα κερδίσει με τον δικό του γλυκό τρόπο τους πελάτες και θα πατήσει στα πόδια του, πάντα έχοντας τη στήριξη της νέας του «οικογένειας» στο ΣΟΥΠΕΡ και ιδιαίτερα της Ρένας, με την οποία θα αναπτύξει μια σχέση μάνας-γιου.

Έφη Τσερένι [ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΤΣΙΑΝΗ]

Η γυναίκα «λάστιχο»

Υπερδύναμη: να γίνεται χίλια κομμάτια για όλους

Αδυναμία: να βρίσκει χρόνο για τον εαυτό της

Όπλο: το κινητό της, όπου την καλεί συνέχεια ο μικρότερος γιος της, ή ο μεγαλύτερος γιος της, ή ο άντρας της, ή η πεθερά της

Λογική, οργανωτική, εύστροφη, ικανή να βάλει σε τάξη τις ζωές όλων (εκτός από τη δική της), είναι υπεύθυνη ταμείων και υποδοχής. Και είναι και μάνα. Και σύζυγος. Και κόρη. Στα 8 της ήρθε με την οικογένειά της από την Αλβανία, τελείωσε το σχολείο, πήγε σε ένα ΙΕΚ με το όνειρο να γίνει σεφ και λίγο πριν αποφοιτήσει... γνώρισε τον Βαγγέλη. Τρελά ερωτευμένη έπιασε προσωρινά δουλειά στο ΣΟΥΠΕΡ για να φτιάξουν τη ζωή τους και 19 χρόνια μετά... έχει έναν ανεύθυνο σύζυγο, δύο ατίθασους γιους, μια πεθερά που δεν τη χωνεύει και το κυριότερο… είναι ακόμα πίσω από την ταμειακή. Παρόλ’ αυτά, ανέκαθεν υπεύθυνη, προσπαθεί καθημερινά να κάνει καλά τη δουλειά της. Ακόμα και όταν πρέπει να επαναφέρει στην τάξη την Σταυρούλα, την άλλη ταμία, με την οποία αγαπιούνται και τσακώνονται, σαν αδερφές. Στην ουσία, η Έφη είναι μια γυναίκα της διπλανής πόρτας που δουλεύει, μαγειρεύει, καθαρίζει, όμως λίγο η απελπισία τόσων χρόνων, λίγο η στήριξη των συναδέλφων της, κυρίως του Σπύρου, που δείχνει να της έχει… ιδιαίτερη συμπάθεια, θα αποφασίσει να ζήσει και λίγο για τον εαυτό της.

Σταυρούλα Θεοδωσοπούλου [ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ]

Η ψυχή του μαγαζιού

Υπερδύναμη: να μαθαίνει πρώτη τα νέα του μαγαζιού... και μετά να τα διαδίδει

Αδυναμία: ο ανάδρομος Ερμής (και τα παιδάκια)

Όπλο: τα μπισκότα που πήρε στη ζούλα από το ράφι για να τσιμπάει κρυφά

Αυθόρμητη, μπριόζα, έξω καρδιά, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει -σε σημείο να γίνεται παρεμβατική-, η Σταυρούλα είναι ταμίας και «υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων» - μόνη της έδωσε στον εαυτό της αυτόν τον τίτλο. Μεγαλωμένη στην Πετρούπολη, δεν είχε ποτέ μυαλό για διαβάσματα και καριέρα, και τώρα δουλεύει στο ΣΟΥΠΕΡ. Εκεί, βρήκε και τον έρωτα της ζωής της, τον υπεύθυνο αποθήκης Ζαχαρία. Λίγο η γήινη ενέργειά του, που εξισορροπεί το φλογερό της ταπεραμέντο, λίγο που στα μάτια της ο Ζαχαρίας είναι, παραδόξως (!), φτυστός ο Ράιαν Γκόσλινγκ... τον παντρεύτηκε έξι χρόνια πριν. Γι’ αυτό και η Σταυρούλα έρχεται κάθε μέρα κεφάτη στη δουλειά, πιάνει το μπίρι-μπίρι με τους πελάτες, κουτσομπολεύει, μιλάει για ζώδια... Γιατί, όπως λέει η ίδια, δεν κάνει δουλειά, κάνει λειτούργημα. Οφείλει να γνωρίζει τα πάντα για την εύρυθμη λειτουργία του μαγαζιού, και αυτός είναι ο λόγος που ενίοτε ανακατεύεται και στα προσωπικά των συναδέλφων της. Φυσικά, πίσω από το μπρίο της, κρύβει και αυτή τα δικά της σκοτάδια. Την πονάει που ακόμα δεν έχουν κάνει παιδί με τον Ζαχαρία, όσο κι αν προσπαθούν. Αλλά κι αν την πάρει καμιά φορά από κάτω, η Σταυρούλα δεν μασάει. Θα πάρει να φάει στα μουλωχτά μια σοκολάτα... και μπορεί να ρίξει και ένα τσιφτετέλι πάνω στο ταμείο.

Περικλής Τσαμπαρδούκας [ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΚΑΛΑΣ]

Ο «βασιλιάς» των τυριών

Υπερδύναμη: η ψυχάρα του

Αδυναμία: να βρίσεις τη μαμά του

Όπλο: το φορητό ηχειάκι του για να βάζει στη διαπασών Νίκο Οικονομόπουλο

Λίγο κάφρος, λίγο μπουνταλάς, πολύ ξερόλας, ο Περικλής θα μπορούσε άνετα να έχει δικό του κέντρο διασκέδασης, αλλά είναι ο υπάλληλος στο τμήμα με τα τυριά. Έχασε τον πατέρα του στα 16 του και τότε μετακόμισε μαζί με τη μαμά του από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να καταφέρει να τον μεγαλώσει. Και από τότε... ακόμα τον μεγαλώνει. Εκείνη του βρήκε μέχρι και τη δουλειά στο ΣΟΥΠΕΡ, με μέσο εννοείται. Κανονικά, ψυκτικός έχει τελειώσει, αλλά η κρίση -και η Εφορία- έβαλαν λουκέτο σε μία επιχείρηση με κλιματιστικά που είχε, την περιβόητη «Τσαμπαρδούκας Φροστ». Φυσικά, σαν κάθε Έλληνας που σέβεται τον εαυτό του, ονειρεύεται να γίνει διευθυντής, αλλά για να δουλέψει, δεν δείχνει και μεγάλη προθυμία... Προτιμάει να περνάει τη βάρδια, πιάνοντας κουβέντα στους πελάτες. Στους άντρες αναλύει τις θεωρίες του για τη δική του τριαδική θρησκεία (Μάνα-ΠΑΟΚ-Οικονομόπουλος) και φυσικά, φλερτάρει ασύστολα τις γυναίκες. Μπορεί εκ πρώτης όψεως να είναι άξεστος, να κάνει κρύα αστεία και να λέει χοντράδες (ειδικά στη Χαριστέλλα που έχει την ατυχία να δουλεύει δίπλα του), αλλά ο Περικλής είναι αυτός ο τύπος που όλοι έχουμε στη δουλειά και μας σπάει τα νεύρα, και στο τέλος μαθαίνουμε να ζούμε με αυτόν - και παραδόξως να τον συμπαθούμε.

Χαριστέλλα Τριανταφύλλου [ΝΑΤΑΣΑ ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ]

Η «βασίλισσα» του μπαλτά

Υπερδύναμη: κόβει, τεμαχίζει και περνάει στη μηχανή του κιμά ακόμα και τα πιο

σκληρά κρέατα (αλλά και όποιον κάφρο πελάτη της την πέσει)

Αδυναμία: ο μπαμπάς της και παραδόξως... το κρέας

Όπλο: Ο μπαλτάς της. Τελεία. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.

Αγέρωχη, ψαρωτική και οξύθυμη στον χαρακτήρα... ξανθιά, με μακριά μαλλιά και σώμα μοντέλου στην εμφάνιση... η Χαριστέλλα είναι η πιο ετερόκλιτη χασάπισσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πειραιώτισσα με πατέρα μεγαλοχασάπη και μάνα τεχνίτρια νυχιών, σπούδασε γυμνάστρια, όμως η πτώχευση του οικογενειακού χασάπικου και το εγκεφαλικό του πατέρα της, της άλλαξαν τα σχέδια. Εκμεταλλευόμενη την άδεια χασάπη, που ο πατέρας της την ανάγκασε να βγάλει, βρήκε δουλειά στο ΣΟΥΠΕΡ για να στηρίξει τους δικούς της. Γι’ αυτό δουλεύει πολύ, μιλάει λίγο, βάζει στη θέση του κάθε πελάτη που τη χαζεύει και γενικά… δεν σηκώνει μύγα στον μπαλτά της. Άλλωστε, όλο αυτό δεν είναι το όνειρό της. Δεν τρώει καν κρέας. Είναι vegan, προοδευτική, αλλά όχι ψευτο-επαναστάτρια. Εντάξει, λέει ότι θα παραιτηθεί κάθε εβδομάδα, αλλά πια έχει γίνει το εσωτερικό αστείο του μαγαζιού. Αν και απειλητική και αγέλαστη, τα πάει καλά με όλους τους συναδέλφους της, εκτός απ’ τον Περικλή, με τον οποίο έχει μόνιμη κόντρα. Κατά βάθος, η Χαριστέλλα είναι μια μοντέρνα εργαζόμενη κοπέλα, που κάνει μια δουλειά που δεν την τρελαίνει, αλλά τη θέλει για να μαζέψει λεφτά. Και θα το κατάφερνε… αν δεν ερχόταν στο ΣΟΥΠΕΡ ο καινούριος διευθυντής.

Ζαχαρίας Γιακουμέλος [ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ]

Η κολώνα του μαγαζιού

Υπερδύναμη: να νοικοκυρεύει όλες τις κούτες και να έχει την αποθήκη... παλάτι

Αδυναμία: οι εντάσεις και… να μην του βγαίνει σωστά η απογραφή

Όπλο: η ιώβεια υπομονή του

Καλόκαρδος, συνεπής, υπομονετικός και πράος, ίσως σε σημείο αηδίας, είναι ο προϊστάμενος και στυλοβάτης της αποθήκης εδώ και 8 χρόνια. Μεγάλωσε στου Γκύζη, σε μια μεσοαστική οικογένεια, έπειτα σπούδασε σε ένα δημόσιο ΙΕΚ και μετά άρχισε να ψάχνει για σταθερή δουλειά, ώσπου κατέληξε στο ΣΟΥΠΕΡ. Για τον Ζαχαρία η ευτυχία του πηγάζει από το να έχει μια απλή και ήσυχη ζωή. Βέβαια, όσο ήρεμος και νοικοκυρεμένος φαίνεται στη δουλειά, τόσο αγχώνεται με το παραμικρό μήπως του βάλουν χέρι οι εργοδότες του. Γενικά, δεν το έχει με τις εντάσεις και είναι λίγο άτολμος να υψώσει το ανάστημά του. Για κακή του τύχη, το άγχος του εντείνει και το γεγονός ότι το έτερό του ήμισυ στην αποθήκη είναι ο επαναστατικός Σπύρος. Για το έτερό του ήμισυ στη ζωή, βέβαια, δεν έχει παράπονο, καθώς ο Ζαχαρίας δεν έχει μάτια για άλλη εκτός από τη Σταυρούλα του που δεν της χαλάει χατίρι. Με λίγα λόγια, ο Ζαχαρίας είναι ένας πολύ... κανονικός τύπος. Θέλει απλά να κάνει καλά τη δουλειά του και να πηγαίνει στο σπίτι του… Μόνο που η μοίρα τον έφερε να δουλεύει με ένα σωρό «ημίτρελους» συναδέλφους.

Σπύρος Καβαζίδης [ΑΙΝΕΙΑΣ ΤΣΑΜΑΤΗΣ]

Ο «Τσε Γκεβάρα» της αποθήκης

Υπερδύναμη: να κοιμάται με ταχύτητα φωτός πάνω σε οποιαδήποτε κούτα

Αδυναμία: οι απλήρωτες υπερωρίες και το πρωινό ξύπνημα

Όπλο: ό,τι πολιτικές θεωρίες θυμάται από τα φοιτητικά χρόνια και μια ζωγραφιά που του έδωσε η κόρη του

Χαλαρός, αυθόρμητος, λίγο ανώριμος, με καρδιά παιδιού και επαναστατικότητα εφήβου, όταν δεν λουφάρει, είναι το δεξί χέρι του Ζαχαρία στην αποθήκη. Μεγαλωμένος από τους παππούδες του, ήταν ανέκαθεν ελεύθερο πνεύμα. Κάπως έτσι, πριν χρόνια, ερωτεύτηκε μια πλανόδια πωλήτρια κοσμημάτων στην Αμοργό και την ακολούθησε σε όλα τα νησιά, μέχρι που εκείνη έμεινε έγκυος στην κόρη τους, την Κύνθια. Δυστυχώς, σύντομα η μητέρα της ήθελε να συνεχίσει το ταξίδι της, οπότε ο Σπύρος πήρε τη μεγάλη απόφαση. Να πιάσει μια «κανονική» δουλειά και να μεγαλώσει μόνος το παιδί του. Βέβαια, η δουλειά στο ΣΟΥΠΕΡ τού ξυπνά μνήμες απ’ το αριστερό του παρελθόν (στις καφετέριες της σχολής του στο Πολυτεχνείο) και τον φέρνει σε σύγκρουση με τα αφεντικά του. Και μπορεί να δίνει την εντύπωση ενός ψευτο-επαναστάτη, αλλά έχει χρυσή καρδιά. Στηρίζει τους συναδέλφους του, μαζεύει στη ζούλα προϊόντα για τους απόρους και κάνει τα πάντα για να είναι εκεί για την κόρη του - ακόμα κι αν χρειαστεί να την φέρει κρυφά στην αποθήκη. Σε αυτό τον στηρίζουν όλοι, και κυρίως η Έφη. Αν και διαφορετικοί χαρακτήρες, οι δυο τους μοιράζονται τις εμπειρίες (και τον πόνο) του να είσαι εργαζόμενος γονιός και έχουν έρθει πιο κοντά. Τόσο κοντά… που ο Σπύρος έχει αρχίσει να την ερωτεύεται.

«ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΕΣ». ΠΡΕΜΙΕΡΑ, Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 20:00.

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 20:00.

ΣΕΝΑΡΙΟ: Θέμης Γκυρτής, Βασίλης Τσιγκριστάρης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μιχάλης Βογιατζάκης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γιάννης Μπέζος, Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη, Βασίλης Ντάρμας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: PEDIO PRODUCTIONS







Πηγή: tvnea.com