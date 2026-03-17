2026-03-17 23:55:36

…παρακολουθώ τον χειμώνα να απέρχεται σιγά-σιγά από την Γαία κα την άνοιξη, χωρίς να βιάζεται, να εγκαθίσταται τριγύρω μου!



…και νιώθω τη δική μου ενέργεια να απλώνεται, όπως ακριβώς πρέπει αυτή την εποχή του χρόνου!



…και ναι, τα βότανα μου έμαθαν πώς να το κάνω αυτό – πώς να κινούμαι σύμφωνα με τις εποχές και όχι ενάντια σε αυτές.



…η βοτανική σοφία με βοηθά και με καθοδηγεί να θυμάμαι αυτόν τον ρυθμό!



…δεν πρόκειται για τελειότητα!



…πρόκειται για την επιστροφή στον εαυτό και στον ζωντανό κόσμο γύρω μου!



…και δίπλα μου αχνιστό ένα πορφυρένιο φλυτζάνι με ένα ρόφημα τσουκνίδας!



…με μόλις συλλεγμένα φύλλα και μίσχους τσουκνίδας!



…και όπου κοιτάξω* και όπου σταθώ*, γύρω μου παντού τσουκνίδες!



…έχετε άραγε αναρωτηθεί κάποια στιγμή, γιατί τόσες πολλές τσουκνίδες γύρω μας;



…για σκεφτείτε το λίγο!



συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/san-poiima-san-mythos-otan-me-rotisan-na-po-dyo-logia-akoma-gia-tin-tsoyknida-eipa/



