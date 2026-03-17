2026-03-17 23:32:36
Φωτογραφία για Μετεωρολογικά μοντέλα προβλέπουν «σούπερ Ελ Νίνιο» που θα… βράσει τον πλανήτη το ερχόμενο καλοκαίρι
Μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ένα πιθανώς ενισχυμένο Ελ Νίνιο έρχεται αυτό το καλοκαίρι και θα μπορούσε να ωθήσει τις θερμοκρασίες παγκοσμίως σε πρωτοφανή επίπεδα.

Το Κέντρο Κλιματικών Προβλέψεων του Εθνικού Οργανισμού Ατμόσφαιρας και Ωκεανών των ΗΠΑ (NOAA) ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες ότι υπάρχει 62% πιθανότητα να εμφανιστεί το Ελ Νίνιο μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου. Με άλλα λόγια είναι πολύ πιθανό να συμβεί φέτος αυτό το κλιματικό φαινόμενο  που αφορά αλλαγές στην ατμόσφαιρα και τη θερμοκρασία των θαλασσών στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Κατά τη διάρκεια του Ελ Νίνιο θερμότερα νερά συγκεντρώνονται στον ανατολικό ισημερινό Ειρηνικό προκαλώντας μια αλυσιδωτή διεργασία που οδηγεί σε θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες στις βόρειες ΗΠΑ καθώς και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών στον Κόλπο του Μεξικού και στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ

Η πρόβλεψη

Αυτή τη στιγμή ο τροπικός Ειρηνικός βρίσκεται στη φάση Λα Νίνια όπου οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας είναι τουλάχιστον 0,5 βαθμούς Κελσίου κάτω από τον μέσο όρο.


Η Λα Νίνια αναμένεται να τελειώσει τις επόμενες εβδομάδες καθώς τα νερά θερμαίνονται. Το Ελ Νίνιο θα ξεκινήσει όταν οι θερμοκρασίες ξεπεράσουν κατά τουλάχιστον 0,5 βαθμούς Κελσίου τον μέσο όρο και παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα. Αν εμφανιστεί υπάρχει πιθανότητα να εξελιχθεί σε σούπερ Ελ Νίνιο. Αυτό συμβαίνει όταν οι θερμοκρασίες της θάλασσας είναι τουλάχιστον 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο.

Σύμφωνα με το AccuWeather υπάρχει περίπου 15% πιθανότητα για σούπερ Ελ Νίνιο έως τον Νοέμβριο ενώ ο NOAA δίνει 1 στις 3 πιθανότητες για ισχυρό Ελ Νίνιο το φθινόπωρο–χειμώνα. «Η ένταση είναι αβέβαιη, αλλά υπάρχει πιθανότητα για μέτριο έως ισχυρό El Niño από το φθινόπωρο έως τον χειμώνα» λέει ο μετεωρολόγος Πολ Πάστερλοκ.

Επιπτώσεις στον καιρό

Το Ελ Νίνιο συνήθως ενισχύει τους τυφώνες στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό ενώ μειώνει τη δραστηριότητα τυφώνων στον Ατλαντικό κάτι που οδηγεί συχνά σε λιγότερο έντονη περίοδο τυφώνων συνολικά.

Ο κύκλος του φαινομένου εμφανίζεται κάθε 2 έως 7 χρόνια αλλά δεν είναι πάντα τακτικός, κάθε φάση διαρκεί περίπου 9–12 μήνες με διακυμάνσεις. Η τελευταία περίοδος Ελ Νίνιο διήρκεσε από το 2023 έως το 2024 και συνέβαλε σε θερμοκρασίες ρεκόρ με το 2024 να γίνεται το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί. Αν εμφανιστεί νέο Ελ Νίνιο το 2026 το έτος θα είναι πιο θερμό αλλά πιθανόν όχι όσο το 2024. Ωστόσο το 2027 ενδέχεται να φτάσει σε νέα ρεκόρ θερμοκρασίας σύμφωνα με τον κλιματολόγο Ζεκέ Χάουζφάδερ.
