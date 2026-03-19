Το βάψιμο με τεχνοτροπίες είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αλλάξει η εικόνα ενός χώρου χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις. Οι τεχνοτροπίες σε τοίχους επιτρέπουν να δημιουργηθούν διαφορετικές υφές και αποχρώσεις, δίνοντας χαρακτήρα ακόμη και στους πιο απλούς χώρους. Με τις κατάλληλες τεχνικές και υλικά, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εντυπωσιακό χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εμπειρία.

Οι πιο διαδεδομένες τεχνικές στο βάψιμο τοίχων, βασίζονται στην χρησιμοποίηση δύο αποχρώσεων, εκ των οποίων η μία πιο σκούρου - έντονου χρώματος και που, ανάλογα με το είδος της κάθε τεχνικής, είτε αναμειγνύονται και δίνουν συνολικά ένα τρίτο παραμφερές χρωματικό αποτέλεσμα, είτε διακρίνονται κατά τόπους όλες οι αποχρώσεις στην επιφάνεια του τοίχου.Ο τοίχος βάφεται αρχικά σε ένα από τα δύο χρώματα, με την κλασσική διαδικασία (ρολό - πινέλο) και στην συνέχεια με την 2η απόχρωση δημιουργείται το σχέδιο της τεχνοτροπίας, με τη βοήθεια των εργαλείων/υλικών που η κάθε μία απαιτεί.

Τι είναι οι τεχνοτροπίες

Το βάψιμο με τεχνοτροπίες αφορά ειδικές τεχνικές εφαρμογής του χρώματος που δημιουργούν επιφάνειες με υφή, βάθος ή εναλλαγές αποχρώσεων. Σε αντίθεση με το απλό βάψιμο, όπου στόχος είναι μια ομοιόμορφη κάλυψη, οι τεχνοτροπίες αξιοποιούν διαφορετικά εργαλεία και κινήσεις για να δώσουν ένα πιο σύνθετο και ζωντανό αποτέλεσμα.

Οι τεχνικές αυτές βασίζονται στον τρόπο που απλώνεται ή αφαιρείται χρώμα από την επιφάνεια, είτε με σφουγγάρι, πινέλο, ρολό ή άλλα μέσα, δημιουργώντας μοτίβα και χρωματικές ή διαβαθμίσεις. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι διακριτικό ή πιο έντονα διακοσμητικό, ανάλογα με την κάθε τεχνική και την επιλογή χρωμάτων.

Οι τεχνοτροπίες, παρότι εφαρμόζονται κυρίως σε τοίχους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες επιφάνειες, αρκεί να επιλεγεί το κατάλληλο είδος χρώματος.

Πως θα διαλέξτε τη σωστή τεχνοτροπία για κάθε χώροΣε όλα τα μεγάλα χρωματοπωλεία, sites εταιριών χρωμάτων, στο internet, περιοδικά διακόσμησης κλπ θα βρείτε προτάσεις με πολλά επιμέρους σχέδια, για να δείτε αποτυπωμένο τουλάχιστον στο "χαρτί" το τελικό αποτέλεσμα της κάθε τεχνοτροπίας.Ακόμη χρησιμότερο όμως, πολλές φορές και ασφαλέστερο, για το αν θα σας ικανοποιήσει τελικώς το αποτέλεσμα στον δικό σας χώρο, είναι να έχετε δει " ζωντανό " σε κάποιο άλλο σπίτι ή κοινόχρηστο χώρο έστω, το είδος της τεχνοτροπίας που θέλετε να εφαρμόσετε .Δεν είναι όλες το ίδιο έντονες, γι΄ αυτό και κάποιες προσφέρονται για μικρές και άλλες για μεγαλύτερες επιφάνειες, κάποιες είναι καταλληλότερες για τοίχους με μικρό πλάτος, κάποιες άλλες για τοίχους με δυσανάλογο ύψος αναλογικά με το μήκος τους κλπ.Γενικός διακοσμητικός κανόνας, στον βαθμό βεβαίως που μπορεί να υπάρχουν "κανόνες" εκεί που οι επιλογές είναι κυρίως θέμα γούστου:Όποια τεχνοτροπία κι αν επιλέξετε, αν την εφαρμόσετε στo σύνολο των τοίχων ενός δωματίου, δεν θα αναδειχθεί τελικά ούτε η ίδια η τεχνική ούτε γενικά η επίδρασή της στην αισθητική του χώρου. Αντίθετα με η εφαρμογή τεχνοτροπίας σε έναν ή δύο διπλανούς τοίχους, σε τοίχους μικρών διαστάσεων ή και μόνο σε επιλεγμένα σημεία, το συνολικό αποτέλεσμα θα είναι πολύ πιο πετυχημένο ειδικά αν ο χώρος γενικά είναι μικρός.Βασικές τεχνικές βαψίματος με τεχνοτροπίες

Οι τεχνικές βαψίματος δεν διαφέρουν μόνο στην όψη του τελικού αποτελέσματος αλλά και στον τρόπο εφαρμογής τους. Άλλες είναι πιο απλές και γρήγορες, ενώ άλλες απαιτούν περισσότερη προσοχή και σημασία στη λεπτομέρεια για να αποδώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η σωστή εφαρμογή κάθε τεχνικής είναι καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα, καθώς ακόμη και μικρές διαφοροποιήσεις στον τρόπο εφαρμογή του χρώματος ή της χρήσης των εργαλείων μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την τελική όψη της επιφάνειας.

1. Τεχνοτροπίες με ειδικά ρολόΗ απλούστερη μορφή τεχνοτροπίας, ιδανική για αρχάριους και η πιο ακίνδυνη σε ό,τι αφορά τα απρόβλεπτα του αποτελέσματος.Εκτός από τα απαραίτητα για το αρχικό βάψιμο του τοίχου σε όποια απόχρωση επιλέξετε, θα χρειαστείτε επιπλέον ένα ειδικό ρολό τεχνοτροπίας, που θα βρείτε εύκολα σε μεγάλα χρωματοπωλεία. .Τα απλά ρολό τεχνοτροπίας (από σφουγγάρι, λάστιχο ή δέρμα) διατίθενται σε πολλά διαφορετικά μεγέθη και σχέδια (σχήματα, ακαθόριστες γραμμώσεις κλπ) να είστε όμως προετοιμασμένοι ότι το κόστος των ρολό με πιο ιδιαίτερα σχέδια, είναι συνήθως αρκετά μεγαλύτερο σε σχέση με τα πιο απλού σχεδιασμού.Δουλεύοντας με ρολό τεχνοτροπίας αρχικά βάφετε τον τοίχο με απλό ρολό, σε όποιο χρώμα έχετε επιλέξει και με όσα χέρια απαιτούνται ώστε να έχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.Αφού ο τοίχος στεγνώσει εντελώς, περνάτε μια δεύτερη απόχρωση με το ειδικό ρολό και με κινήσεις κάθετες, οριζόντιες ή διαγώνιες, ανάλογα τι απαιτεί το σχέδιο του ρολό που έχετε επιλέξει.Ένα εργαλείο που προσφέρει ακόμη πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα είναι τα τρισδιάστατα διπλά ρολό τεχνοτροπίας, που αποτυπώνουν περίτεχνα σχέδια στους τοίχους με εξαιρετική λεπτομέρεια δίνοντας τους μορφή σαν πραγματικά να είχαν επενδυθεί με ταπετσαρία ή να έχουν ζωγραφιστεί. Βασικό χαρακτηριστικό τους η ελεγχόμενη ποσότητα χρώματος που χρησιμοποιεί το ρολό για την αποτύπωση των σχεδίων, που προσφέρει την ακρίβεια στο σχέδιο, αφού τροφοδοτείται με χρώμα αυτόματα από το ενσωματωμένο απλό ρολό που συνοδεύει τον μηχανισμό τους και συνδέει τα δύο ρολό. Εκτός από τοίχους τα ρολό αυτής της μορφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε είδους επιφάνεια, ακόμη και ύφασμα, με την χρήση φυσικά των αντίστοιχα κατάλληλων χρωμάτων.2. Τεχνοτροπία με σφουγγάριΊσως η πιο διαδεδομένη αν και όχι από τις ευκολότερες, όπως οι περισσότεροι θεωρούν.Οι δυσκολίες της, αφ΄ ενός ότι η σωστή επιλογή των χρωμάτων παίζει περισσότερο καθοριστικό ρόλο σε σύγκριση με άλλες, αφού δεν αποδίδει το ίδιο σε όλους τους χρωματισμούς αλλά κυρίως ότι, για να είναι πραγματικά πετυχημένη, απαιτεί μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες και το δέσιμο των αποχρώσεων.Στα πλεονεκτήματά της, σε σχέση με άλλες τεχνοτροπίες, και ειδικά αν χρησιμοποιηθούν όχι ιδιαίτερα έντονοι χρωματισμοί, ότι δεν κουράζει τόσο το μάτι ακόμη κι αν εφαρμοσθεί σε μεγάλες επιφάνειες.Εδώ, όπως είναι προφανές, εκτός των απαραίτητων βασικών εργαλείων για βάψιμο θα χρειαστείτε επιπλέον ένα φυσικό σφουγγάρι.Βάφετε αρχικά τον τοίχο με την κλασσική διαδικασία στο πιο ανοιχτό χρώμα και το αφήνετε να στεγνώσει. Στη συνέχεια βρέχετε το σφουγγάρι, το στίβετε πολύ καλά και το βουτάτε στο 2ο χρώμα, το ξαναστίβετε επίσης καλά και το περνάτε με ταμποναριστές κινήσεις και κυκλική φορά πάνω στον τοίχο. Tο χρώμα στο σφουγγάρι, αν σας διευκολύνει, μπορεί και να τοποθετείται κάθε φορά με ένα πανί.Kάθε φορά που χρησιμοποιείτε το σφουγγάρι αυτό θα πρέπει να είναι απλά νωπό και με πολύ μικρή ποσότητα χρώματος, πολύ καλά στυμμένο ή σκουπισμένο δηλαδή. Διαφορετικά το 2ο χρώμα θα επικαλύψει σχεδόν πλήρως την αρχική απόχρωση του τοίχου και το μοτίβο της τεχνοτροπίας επί της ουσίας θα καταστραφεί.Ανάλογα με τις αποχρώσεις, τον σχεδιασμό του σφουγγαριού και την πίεση με την οποία χρησιμοποιείται πάνω στον τοίχο αλλά και το πόσο πολύ θα «δουλευτεί» το χρώμα, το αποτέλεσμα προκύπτει διαφορετικό, από ιδιαίτερα διακριτικά έως πολύ έντονο.Όσο πιο πετυχημένα «σβήσουν", αρμονικά και φυσικά, τα σχήματα που δημιουργεί το σφουγγάρι μέσα στο γενικό φόντο της πρώτης απόχρωσης του τοίχου τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα και αυτή ακριβώς είναι και η δυσκολία στην επιτυχία της συγκεκριμένης τεχνοτροπίας.Όλοι έχουμε δει τοίχους βαμμένους με την συγκεκριμένη τεχνική όμως στη πραγματικότητα η εικόνα που δίνουν είναι εκείνη των ακαθόριστων κύκλων μιας απόχρωσης πάνω σε μια άλλη. Στις επαγγελματικές εφαρμογές όμως της τεχνοτροπίας με σφουγγάρι η κίνηση που διέγραψε το σφουγγάρι στον τοίχο διακρίνεται με δυσκολία και τα χρώματα "στις ενώσεις" τους έχουν αναμιχθεί με τέτοιο τρόπο που, παρά την διαφορά ανά σημεία του τοίχου σε σκούρο-ανοιχτό, το αποτέλεσμα δείχνει ενιαίο.Tip: Επειδή πολλές φορές τα χρώματα, όταν στεγνώσουν πάνω στον τοίχο, έχουν αρκετή απόκλιση από αυτό που βλέπουμε στο δειγματολόγιο ή στη συσκευασία, ολοκληρώστε την τεχνοτροπία σε ένα πολύ μικρό μέρος του τοίχου και αφήστε τα χρώματα να στεγνώσουν εντελώς πριν συνεχίσετε στο υπόλοιπο μέρος του, ώστε να βεβαιωθείτε ότι η τελική απόχρωση του συνόλου είναι αυτή που θέλετε.3 παραλλαγές της ίδιας τεχνικής- Με σφουγγάρι και μία μόνο απόχρωση χρώματοςΜια ενδιαφέρουσα και περισσότερο εύκολη στην δημιουργία της παραλλαγή της ίδιας τεχνικής, είναι να χρησιμοποιήσετε μία μόνο απόχρωση χρώματος και στην συνέχεια, πριν όμως στεγνώσει εντελώς και με τον ίδιο όπως πιο πάνω τρόπο, να "ξανοίξετε" ορισμένα σημεία με το νωπό σφουγγάρι. Δουλέψτε σαν να σβήνετε ένα μαυροπίνακα, με αργές κινήσεις, "ξεβάφοντας" κατά τόπους και πολύ ελαφρά το φρεσκοβαμμένο χρώμα με ένα βρεγμένο και πολύ καλά στυμμένο κάθε φορά φυσικό σφουγγάρι.- Με φύλλο πλαστικού αντί για σφουγγάριΑκολουθείτε την ίδια διαδικασία έως το σημείο που αντί για σφουγγάρι χρησιμοποιείτε ένα φύλλο πλαστικού - ζελατίνας. Το τσακαλώνεται στο χέρι σας, το ακουμπάτε πάνω στο νωπό ακόμη χρώμα του τοίχου, το κουνάτε μια - δυό φορές με σταθερές κινήσεις και το τραβάτε με προσοχή.Η τεχνική αυτή δημιουργεί κατά τόπους πάνω στον τοίχο, τόσο χρωματικές ανομοιομορφίες-διχρωμίες, όσο και μια υποψία ανάγλυφου, η οποία γίνεται τόσο πιο έντονη όσο πιο παχύ είναι το δεύτερο στρώμα της νωπής μπογιάς. Για την απόλυτα πετυχημένη εφαρμογή της θα πρέπει να δουλέψετε στην επιφάνεια του τοίχου, ειδικά αν είναι μεγάλος, τμηματικά.Και αυτή η τεχνική, όπως και με το σφουγγάρι, μπορεί να εφαρμοστεί και μόνο ένα χρώμα.Tip: Πριν ξεκινήσετε φροντίστε να έχετε αρκετά τέτοια φύλλα πλαστικού - ζελατίνας αφού το καθένα χρησιμοποιείται μία μόνο φορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κόλλες περιτυλίγματος σαν αυτές πχ που αμπαλάρουμε καλάθια για ποτά ή και απλές ανοιγμένες πλαστικές σακούλες super market.- Με ύφασμα αντί για σφουγγάριΜε τον ίδιο τρόπο, όπως και με το σφουγγάρι, μπορείτε να δουλέψετε το χρώμα πάνω στον τοίχο χρησιμοποιώντας ένα αρχικά στεγνό και μαλακό πανί, τυλιγμένο σε ρολό, που στη συνέχεια θα στίβετε συχνά ή θα το αντικαταστήσετε, για να μην είναι ιδιαίτερα ποτισμένο με χρώμα.Με σταθερές και κυκλικές κινήσεις ή ενσωματώστε την 2η απόχρωση, όσο ακόμη είναι νωπή , πάνω στο βασικό χρώμα του τοίχου χρησιμοποιώντας το πανί αντί για σφουγγάρι ή ... ξεβάψτε ελαφρά και τελείως ανομοιόμορφα το ένα και μοναδικό χρώμα του, ακριβώς όπως θα κάνατε και με το σφουγγάρι ή την ζελατίνα, αν χρησιμοποιούσατε μία μόνο απόχρωση.Tip: Εξαιρετικό αποτέλεσμα, σε κάθε μορφής παρόμοια τεχνική, θα έχετε χρησιμοποιώντας ένα μαλακό δερμάτινο πανί (πετσί) σαν αυτά που χρησιμοποιούμε για τζάμια, για το αυτοκίνητο κλπ. ενώ όποιου είδους ύφασμα κι αν χρησιμοποιήσετε το σχέδιο στον τοίχο θα είναι τόσο πιο έντονο όσο περισσότερο παχύρευστη είναι η νωπή μπογιά, δηλαδή όχι ιδιαίτερα αραιωμένη με νερό.3. Τεχνοτροπία Linen με βούρτσαΙδιαίτερα εντυπωσιακή και όχι και τόσο διαδεδομένη τεχνοτροπία που δίνει στις επιφάνειες που θα εφαρμοστεί περίπου υφασμάτινη υφή λινού.Και εδώ θα χρειαστεί να βάψετε αρχικά τον τοίχο, με την συνηθισμένη διαδικασία (ρολό-πινέλο) σε λευκό ή κάποια ανοιχτόχρωμη απόχρωση και πάντως αρκετά πιο ανοιχτή από το 2ο χρώμα που θα χρησιμοποιήσετε. Αφήνετε το 1ο χρώμα να στεγνώσει εντελώς και στη συνέχεια περνάτε με απλό ρολό ένα 2ο σκούρο- έντονο χρώμα.Όσο ακόμη ο τοίχος είναι νωπός, με φαρδιά και στεγνή βούρτσα με όσο πιο σκληρό τρίχωμα βουρτσίζετε τον τοίχο οριζόντια ή κάθετα ή αρχικά κάθετα και στη συνέχεια οριζόντια, έτσι ώστε μέσα από το έντονο χρώμα να διακρίνεται αμυδρά η αρχική λευκή ή ανοιχτόχρωμη απόχρωση του τοίχου. Εκτός από βούρτσες βαψίματος ή ανάλογες "οδοντωτές" σπάτουλες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάθε τύπου σκληρή βούρτσα, σκούπα κλπ ενώ ανάλογα με την ένταση που επιθυμείτε στο σχέδιο η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί.Οι γραμμές που θα τραβήξετε με τη βούρτσα φυσικά και είναι αδύνατον να είναι ολόισιες, αλλά επιβάλλεται να κινούνται σε μια στοιχειώδη ευθεία, ενώ το πιο σημαντικό για την επιτυχία της συγκεκριμένης τεχνικής είναι ότι σε κάθε γραμμή η κίνηση θα πρέπει να φαίνεται συνεχόμενη, από την αρχή έως το τέλος κάθε οριζόντιας ή κάθετης γράμμωσης. Χωρίς να διακρίνονται ξεκάθαρα τα σημεία που η βούρτσα σηκώθηκε από τον τοίχο για να ξανακουμπήσει, δημιουργώντας κενά στο συνολικό σχέδιο.Σε μεγάλα χρωματοπωλεία, που διαθέτουν υλικά και εργαλεία για επαγγελματίες, εκτός από τις απλές θα βρείτε και πιο εξεζητημένες/επαγγελματικές βούρτσες-σπάτουλες που δίνουν στο χρώμα διαφορετική υφή π.χ πολύ πειστική όψη ξύλου, άλλες δημιουργούν "κόκκους" χρώματος κλπ. δίνοντας στον τοίχο μια ψευδαίσθηση χρήσης και άλλου υλικού ενώ έχει χρησιμοποιηθεί μόνο ακρυλικό - πλαστικό χρώμα για τοίχους.Πρόκειται για τεχνοτροπία με εξαιρετικό αποτέλεσμα και σε πολύ ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις, για τις περιπτώσεις που θέλετε να προσθέσετε απλώς ένα διακριτικό σχέδιο στο απλό βάψιμο ενός τοίχου.Tip: Μια ιδέα για να αναδειχθεί τέλεια η συγκεκριμένη τεχνοτροπία και πιο εύκολη στην δημιουργία της, είναι να την εφαρμόσετε όχι σε ολόκληρο τον τοίχο αλλά από το πάτωμα και μέχρι ένα ορισμένο ύψος του. Στο σημείο ένωσης της τεχνοτροπίας με το απλό βάψιμο του τοίχου, στην ίδια ή και διαφορετική απόχρωση, τοποθετείστε μια μπορντούρα με stencil ή ταπετσαρία, ένα κομμάτι ξύλου ή ένα γύψινο διαχωριστικό ή αν τα καταφέρνετε ζωγραφίστε μια δική σας μπορντούρα σε θέμα ανάλογο και ταιριαστό με τον συγκεκριμένο χώρο.4. Τεχνοτροπία Crinkle με τσαλακωμένο χαρτίΜπορείτε να χρησιμοποιήσετε ρυζόχαρτο, τσιγαρόχαρτο ή κάθε είδους λεπτό λευκό χαρτί ή και απλές χαρτοπετσέτες (ο πιο οικονομικός τρόπος) με μια διαδικασία όπου ο στόχος είναι περίπου ο ...ανάποδος του Decoupage. Nα δημιουργηθούν δηλαδή στο χαρτί όσο γίνεται περισσότερα τσακίσματα, πτυχές ώστε τελικά η επιφάνειά του τοίχου να έχει κατά τόπους ανάγλυφη όψη.Είναι μια εξαιρετικά εντυπωσιακή τεχνοτροπία, απαιτεί απλώς χρόνο και μια σχετική υπομονή, αφού δουλεύεται και ολοκληρώνεται και αυτή τμηματικά, για όσο μέρος της επιφάνειάς του τοίχου κάθε φορά μπορεί να καλύψει το χαρτί που θα χρησιμοποιήσετε.Αρχικά βάφετε κανονικά τον τοίχο με την κλασσική διαδικασία και με όσα χέρια απαιτείται ώστε να έχετε ένα λείο και ομοιόμορφο αποτέλεσμα, σε όποια απόχρωση επιλέξετε.Περνάτε πάνω σε όσο μέρος του τοίχου μπορεί να καλύψει το χαρτί το χρώμα με ρολό και αμέσως κολλάτε πάνω του το χαρτί ελαφρά τσαλακωμένο. Με τα χέρια σας ή ένα πινέλο τσαλακώνετε παραπάνω το χαρτί δημιουργώντας πτυχές και ανάγλυφα σημεία και αφήνετε τον τοίχο να στεγνώσει. Χωρίς φυσικά να αφαιρέσετε το χαρτί από την επιφάνειά του.Όταν ο τοίχος στεγνώσει εντελώς και το χαρτί θα έχει πλήρως ενσωματωθεί πάνω στην επιφάνειά του, κατά προτίμηση την επόμενη μέρα, μπορείτε να δουλέψετε πάνω στον τοίχο με οποιαδήποτε άλλη επιπλέον τεχνική πχ να προσθέσετε αποχρώσεις με σφουγγάρι ή ύφασμα, να δώσετε "μεταλιζέ" υφή είτε με την χρήση κάποιου ειδικού glaze ή με πινέλο και ελάχιστη ποσότητα χρυσαφί ή ασημί χρώματος κλπ.Tip: Αν δουλέψετε με χαρτοπετσέτα, ανάλογα με την ποιότητα-πάχος της, ενδέχεται αν την χρησιμοποιήσετε μονή να διαλύεται ή να μην αφήνει όσο έντονα ανάγλυφο αποτέλεσμα επιθυμείτε. Γι΄ αυτό κάντε αρχικά μια δοκιμή σε ένα μικρό σημείο του τοίχου και σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά του χαρτιού και αν χρειάζεται χρησιμοποιήστε και τα 2 φύλλα της χαρτοπετσέτας χωρίς να την ανοίξετε, αλλά και δοκιμάζοντας με ποιες ακριβώς κινήσεις των χεριών σας και του ρολό επιτυγχάνονται ευκολότερα τα σχήματα-ανάγλυφα σχέδια, ώστε αυτές να επαναλάβετε σε όλα τα σημεία του τοίχου.5. Stucco VenezianοΗ τεχνοτροπία ...των τεχνοτροπιών, από τις πιο θαυμαστές και πολυσυζητημένες. Μια τεχνοτροπία που επί της ουσίας απευθύνεται σε επαγγελματίες ή σε όσους διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες στην επεξεργασία επιφανειών με χρώμα.Πρόκειται ίσως για την δυσκολότερη τεχνοτροπία τοίχου, καθώς δεν πρόκειται για τεχνική αλλά για τέχνη, με τις πιο φημισμένες αυθεντικές εφαρμογές της να γίνονται αντικείμενο παγκόσμιου θαυμασμού στα παλάτια της Βενετίας.Το stoucco veneziano εφαρμόζεται με σπάτουλα με την οποία απλώνεται, σε εντελώς λείο-σπατουλαρισμένο τοίχο, ένα μείγμα στόκου-χρώματος και ειδικών επιχρισμάτων και ακολουθεί ένα είδος κεριού που δίνει στο τελικό αποτέλεσμα γυαλιστερή όψη και υφή αληθινού μαρμάρου.Στην πετυχημένη μορφή του stucco veneziano πραγματικά, μετά την ολοκλήρωσή τoυ, με δυσκολία κάποιος είναι σε θέση να αντιληφθεί ότι πρόκειται για τοίχο και όχι για μαρμάρινη επιφάνεια.Η καθοριστική σημασία και της ελάχιστης λεπτομέρειας τόσο στην ποιότητα και αναλογία των υλικών, όσο και στα σωστά εργαλεία και κυρίως στον ακριβή τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα, την κάνει μια σχεδόν απαγορευτική για ερασιτέχνες τεχνική, εκτός φυσικά κι αν αυτό που θέλετε είναι απλά να φαίνεται ότι εκτός από το να βαφτεί με απλό τρόπο και κάτι άλλο ...περίεργο συνέβη στον τοίχο σας :)Οι επαγγελματίες του είδους πληρώνονται αδρά, και δικαίως, γι΄αυτή τη δύσκολη τεχνοτροπία και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που πολλοί και από αυτούς δεν καταφέρνουν το σωστό αποτέλεσμα. Γι΄ αυτό ή αναζητήστε κάποιον που έχετε δει δείγμα παρόμοιας δουλειάς του και είστε βέβαιοι ότι αποδεδειγμένα μπορεί να την εφαρμόσει επιτυχώς ή απλά προτιμήστε μια διαφορετική πιο εύκολη και πιο σίγουρη τεχνική. Το stucco veneziano δίνει ένα εκπληκτικό αλλά ιδιαίτερα εξεζητημένο αποτέλεσμα όχι και απόλυτα ταιριαστό με το ύφος ενός μέσου σπιτιού.6. Τεχνοτροπίες με ριγέ μοτίβαΑπλή διαδικασία αλλά με βασικό υλικό την ...υπομονή!Αν όμως σας αρέσει το ριγέ στους τοίχους και αντέχετε τη δοκιμασία, μπορείτε να δώσετε στην επιφάνεια τους μορφή ταπετσαρίας σε ριγέ μοτίβα και σε όποιο συνδυασμό-σχέδιο-αποχρώσεις επιλέξετε. Το τελικό αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό και αν το επιχειρήσετε σε κάποιον όχι ιδιαίτερα μεγάλων διαστάσεων τοίχο όλα θα είναι ευκολότερα, όπως φυσικά και αν επιλέξετε μόνο ένα χρώμα για τις ρίγες, συνδυασμένο με τον χρώμα που είναι ήδη βαμμένος ο τοίχος.Με τη βοήθεια ενός αλφαδιού και μολύβι, σχεδιάστε στον τοίχο απόλυτα ευθείες γραμμές σε ίσες ή άνισες αποστάσεις, ίδιου ή διαφορετικού πάχους κλπ ανάλογα με το σχέδιο.Πολύ σημαντικό σε αυτό ακριβώς το στάδιο, είναι να έχετε εξ΄ αρχής υπολογίσει, με τη βοήθεια ενός μέτρου, σε ποια ακριβώς σημεία πρέπει να σχεδιαστούν οι ρίγες, ώστε το μοτίβο να έχει μια επαναλαμβανόμενη συμμετρία σε όλο το μήκος και ύψος του τοίχου, χωρίς στις άκρες του, στο τελείωμα δηλαδή του σχεδίου, να δημιουργηθούν άνισα ή "λειψά" μέρη του μοτίβου.Αφού ορίσετε τις ρίγες πάνω τον τοίχο, οριοθετήστε τες στην συνέχεια με προστατευτική ταινία και σημειώνοντας πάνω στον τοίχο για την κάθε μία ρίγα με τι χρώμα θα βαφτεί. Πιθανόν αρχικά κάτι τέτοιο να σας φανεί πλεονασμός, αλλά όταν θα αρχίσετε να βάφετε, ειδικά αν χρησιμοποιήσετε παραπάνω από δύο χρώματα και διαφορετικού πάχους ρίγες, είναι πολύ εύκολο να κάνετε λάθος καταστρέφοντας το σχέδιο και τότε θα χρειαστεί να βάψετε ξανά όλες τις ρίγες από την αρχή.Με πινέλο ή ρολό (ανάλογα με το πάχος της κάθε ρίγας) γεμίστε με το χρώμα που έχετε διαλέξει.Το αποτέλεσμα είναι σίγουρα πιο όμορφο αν τα χρώματα στις ρίγες είναι σε αποχρώσεις ταιριαστές αλλά και με μια σχετική αντίθεση μεταξύ τους, ενώ ένα "τρυκ" που μπορεί να κάνει ευκολότερη την συγκεκριμένη τεχνοτροπία είναι να δουλέψετε πάνω σε έναν βαμμένο τοίχο και "υπολογίζοντας" ως μέρος του σχεδίου και κάποιες φαρδιές ρίγες με το ήδη υπάρχον χρώμα. Για τη δημιουργία των οποίων στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο παρά να τις οριοθετήσετε και αυτές με την ταινία απλώς και μόνο για να μην λερωθούν με άλλα χρώματα τα συγκεκριμένα σημεία.Ολοκληρώνετε κάθε χρώμα πριν προχωρήσετε στο επόμενο και βγάζετε τις ταινίες από κάθε ρίγα μόνο αφού το χρώμα στις διπλανές έχει στεγνώσει πλήρως. Για να μπορέσετε να κολλήσετε ταινία πάνω σε φρεσκοβαμμένη ρίγα, αν κάτι τέτοιο απαιτεί το γενικό σχέδιο, καλό είναι να το κάνετε ώρες μετά ή και την επόμενη ημέρα, ώστε να είναι σίγουρο ότι το χρώμα θα είναι εντελώς στεγνό.Είναι, γενικά, μια τεχνική που βασίζει το αποτέλεσμά της στη λεπτομέρεια και κυρίως στις απόλυτα ίσιες ευθείες, δεν συγχωρεί τα λάθη και τις ατέλειες και που αν δεν είναι απόλυτα πετυχημένη, καλύτερα ...να μην υπάρχει καθόλου. Αν όμως τα καταφέρετε το αποτέλεσμα πραγματικά θα σας ανταμείψει .Tip: Τα ριγέ μοτίβα, σε μεγάλες επιφάνειες όσο μπορούν να αναδείξουν έναν χώρο άλλο τόσο είναι ικανά και να καταστρέψουν εντελώς την εικόνα του. Αναζητώντας λοιπόν τον κατάλληλο συνδυασμό αποχρώσεων-σχεδίων για έναν ριγέ τοίχο και για να έχετε μια περίπου ζωντανή εικόνα του τελικού αποτελέσματος, εντοπίστε σ΄ ένα δειγματολόγιο ριγέ ταπετσαριών ή υφασμάτων ένα τέτοιο σχέδιο που σας αρέσει και πιστεύετε ότι θα ταίριαζε στον χώρο σας αν πχ επρόκειτο να το χρησιμοποιήσετε σαν ύφασμα επιπλώσεων και απλά αντιγράψτε το μοτίβο του στον τοίχο.7. Τεχνοτροπίες με StencilsΟ τρόπος για να διακοσμήσετε πολύ ιδιαίτερα κάποια σημεία των τοίχων, με περίτεχν σχέδια που μοιάζουον με ζωγραφική αλλά ... χωρίς να ζωγραφίσετε .Τα stencils είναι πλαστικές μεμβράνες με χαραγμένες πάνω τους σχέδια, με τρόπο ώστε όταν γεμίσετε τα κενά σημεία των σχεδίων με ένα ή περισσότερα χρώματα, αυτά να αποτυπώνεται πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια θελήσετε.Εκτός από την κατηγορία συγκεκριμένων παραστάσεων -σχεδίων, ιδιαίτερα όμορφο αποτέλεσμα σε τοίχους δίνουν και τα stencils σε γεωμετρικά σχέδια - μοτίβα είτε μεμονωμένα είτε επαναλαμβανόμενα πάνω στην ίδια επιφάνεια δημιουργώντας μια πραγματικά εντυπωσιακή διακοσμητική παρέμβαση απλώς και μόνο με λίγο χρώμα.Η διαδικασία αποτύπωσης του σχεδίου ενός stencil δεν είναι δύσκολη, απλά απαιτεί μια προσοχή σε μερικές λεπτομέρειες.Αφού στερεώσετε το stencil στο σημείο ακριβώς που θέλετε να δημιουργηθεί το σχέδιο με αυτοκόλλητη ταινία, με ένα πινέλο και κυκλικές κινήσεις ή μικρό ρολό για σχέδια μεγάλου μεγέθους γεμίζετε τα κενά σημεία με χρώμα.Το μοναδικό μυστικό είναι ότι η ποσότητα χρώματος πρέπει να είναι ελάχιστη, ίσα ίσα όσο χρειάζεται για να βάφει το πινέλο σας ή το ρολό. Διαφορετικά η περισσευούμενη ποσότητας μπογιάς θα "τρέξει" και θα συσσωρευτεί στις άκρες των σχημάτων και θα χαλάσει την τελική όψη τους. Αφήνετε λίγη ώρα να στεγνώσει εντελώς το χρώμα και ξεκολλάτε το stencil.Ειδικά σε μεγάλου μεγέθους σχέδια φυσικά μπορείτε να δουλέψετε και με κανονικό ρολό από σφουγγάρι, φροντίζοντας απλώς η ποσότητα χρώματος πάνω στο ρολό να είναι πολύ μικρή και το stencil πολύ καλά στερεωμένο και τεντωμένο πάνω στον τοίχο, ώστε οι κινήσεις του ρολό να μην το μετακινούν καταστρέφοντας την τελική εικόνα του μοτίβου.Δείτε εδώ πολλές ακόμη λεπτομέρειες και ...τρυκ ειδικά για το βάψιμο με stencils.8. Τεχνοτροπία με stencil και στόκoTεχνική με πολύ ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιου είδους και μεγέθους stencil το οποίο θα στερεώσετε με κολλητική ταινία πάνω στον τοίχο και στην συνέχεια αντί για χρώμα απλώς θα γεμίσετε τα κενά σημεία με στόκο.Θα χρησιμοποιήσετε έτοιμο λευκό στόκο που θα βρείτε σε όλα τα χρωματοπωλεία ή και σκόνη χρωματιστού στόκου σε όποια απόχρωση θέλετε. Με λεπτή σπάτουλα γεμίζετε τα κενά σημεία του stencil ισιώνοντας - λειαίνοντας την ποσότητα στόκου που κάθε φορά απλώνετε ώστε τελικά να απομείνει μια πολύ λεπτή στρώση, που μετά την αφαίρεση του stencil έχει όψη και υφή γύψινου διακοσμητικού.Ο χρόνος που απαιτεί για την δημιουργία της η συγκεκριμένη τεχνική, αναλογικά και με το πράγματι εντυπωσιακό της αποτέλεσμα, είναι πολύ μικρότερος, σε σχέση με πολλές άλλες τεχνοτροπίες, είναι δε ιδανική για σημεία όπως ταβάνια, γωνίες, για την διακόσμηση τοίχων εξωτερικών χώρων σε μπαλκόνια, περιμετρικά παραθύρων κλπ.H συγκεκριμένη τεχνική είναι επίσης κατάλληλη και με εξαιρετικό αποτέλεσμα για μπορντούρες στη μέση του ύψους τοίχων που το επάνω μέρος τους είναι βαμμένο-διακοσμημένο με διαφορετικό τρόπο από το υπόλοιπο, για να δημιουργήσετε εντυπωσιακές ροζέτες γύρω από φωτιστικά οροφής χρησιμοποιώντας στρογγυλά ή ανάλογου σχήματος stencils με γεωμετρικά σχέδια κλπ.Φυσικά όλα αυτού του τύπου τα σχέδια, μπορείτε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατασκευής τους με τα stencils και αφού ο στόκος έχει σκληρύνει - στεγνώσει πλήρως να τα επεξεργαστείτε με κάθε είδους τεχνοτροπία-τεχνική, να τα τρίψετε ελαφρά με γυαλόχαρτο για να λειάνετε και να διορθώσετε πιθανές ατέλειες, να τα βάψετε ή να εφαρμόσετε πατίνες, τεχνικές παλαίωσης κλπ κλπ.Αντί για στόκο μπορείτε να δουλέψετε και με έτοιμο εύπλαστο γύψο ή αυτόν που επίσης θα φτιάξετε αραιώνοντας σκόνη γύψου με νερό, όμως γενικά τα έτοιμα κονιαμάτα αυτού του τύπου, τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερο κόστος, είναι τα καταλληλότερα για τέτοιου είδους δημιουργίες και δουλεύονται ευκολότερα ακόμη και από εντελώς αρχάριους σε παρόμοιες εργασίες, αφού δεν θα χρειαστεί να ασχοληθείτε με τις αναλογίες υλικών ώστε το μείγμα να έχει την σωστή ρευστότητα για να απλώνεται εύκολα.9. Τεχνοτροπίες με στάμπεςΈνας πολύ εύκολος τρόπος για να προσθέσετε στους τοίχους σχέδια, ειδικά σε χώρους όπως παιδικά δωμάτια, κουζίνες κλπ. και γενικά χώρους που λερώνονται εύκολα άρα και το βάψιμο των τοίχων είναι αρκετά συχνό, ώστε δεν αξίζει η επένδυση χρόνου σε μια χρονοβόρα τεχνοτροπία.Οι στάμπες-σφραγίδες είναι επίσης από τους απλούστερους και πρακτικούς τρόπους για εποχιακές διακοσμήσεις, για να δημιουργήσετε πχ χριστουγεννιάτικα μοτίβα σε κάποια σημεία των τοίχων, γιορτινές μπορντούρες κλπ.Σε σχέδια επαναλαμβανόμενα πάνω σε μεγάλες επιφάνειες, καλό είναι να κάνετε αρχικά έναν στοιχειώδη υπολογισμό και να μαρκάρετε με μολύβι σε ποια σημεία θα πρέπει να αποτυπωθούν τα σχέδια ώστε το συνολικό τελικό σχέδιο να έχει μια συμμετρία.Σε μεγάλα χρωματοπωλεία και κυρίως σε eshops με παρεμφερή είδη αλλά και είδη για κατασκευές, θα βρείτε στάμπες σε ποικιλία σχεδίων και μεγεθών, το μόνο που θα χρειαστεί να τις βουτήξετε ελαφρά στο χρώμα ή να απλώσετε με πινέλο το χρώμα στην επιφάνειά τους, ανάλογα με το είδος της στάμπας, και στην συνέχεια να αποτυπώσετε το σχέδιο στο σημείο που θέλετε,ενώ φυσικά μπορείτε να πλαισιώσετε - συνδυάσετε ένα σχέδιο που θα δημιουργήσετε στον τοίχο με στάμπες και με πρόσθετο χρώμα, τεχνοτροπίες ή όποια άλλη διακοσμητική τεχνική.Ασφαλώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάθε τύπου στάμπα από σφουγγάρι, φελιζόλ, λάστιχο, ξύλο κλπ. με την χρήση ακρυλικού-πλαστικού χρώματος, ενώ μια άκρως όχι μόνο οικονομική αλλά και πρακτική λύση είναι να κατασκευάσετε τις δικές σας στάμπες σε όποιο μέγεθος και σχέδιο θέλετε. Δείτε εδώ πως ακριβώς και με πόσους τρόπους μπορείτε να το κάνετε.10. Τεχνοτροπία ΟbreΤεχνική με εντυπωσιακό αισθητικό αποτέλεσμα αλλά σίγουρα ότι από τις πιο εύκολες τεχνοτροπίες τοίχου.Ακόμη κι αν την εφαρμόσετε σε μικρής επιφάνειας τοίχους, το δέσιμο των διαφορετικών τόνων του ίδιου χρώματος δεν θα γίνει χωρίς να σας ...ταλαιπωρήσει και όσο πιο τέλεια θέλετε να σβήσετε την μια απόχρωση μέσα στην άλλη στα σημεία των ενώσεων τόσο περισσότερο.Αν όμως σας αρέσει το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης τεχνικής που έχει περίπου την όψη αφηρημένου πίνακα ζωγραφικής, μπορείτε απλώς να εντάξετε και τις ατέλειες στην όλη δημιουργία, αφήνοντας επίτηδες τα σημεία που ενώνονται οι διαφορετικές αποχρώσεις να ξεχωρίζουν με μερικές πινελιές που θα ανακατεύουν τα χρώματα σε εκείνα τα σημεία και θα δημιουργούν φωτοσκιάσεις.Θα δουλέψετε καλύπτοντας ολόκληρο το ύψος του τοίχου από το δάπεδο έως την οροφή, με όσο περισσότερες αποχρώσεις (τουλάχιστον 4-5) της ίδιας ακριβώς χρωματικής παλέτας.Ανεξάρτητα δηλαδή από την γενική απόχρωση που θα προτιμήσετε για το πιο σκούρο από όλα τα χρώματα, όλα τα υπόλοιπα θα τα επιλέξετε με την σειρά ακριβώς που θα τα βρείτε στην βεντάλια χρωματολογίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση όχι μόνο το συνολικό αποτέλεσμα δεν θα έχει αυτό το φυσικό "σβήσιμο" από τον πιο σκούρο προς τον πιο ανοιχτό τόνο που χαρακτηρίζει τις ompre τεχνοτροπίες.Tip: Ένας πρακτικός τρόπος για να δημιουργήσετε πολλές αποχρώσεις-τόνους του ίδιου χρώματος είναι να προμηθευτείτε την πιο σκούρα και στην συνέχεια να φτιάξετε όλες τις πιο ανοιχτόχρωμες αναμειγνύοντας ποσότητα χρώματος με λευκό.11. Τεχνοτροπίες με γεωμετρικά σχήματαΑπλή τεχνοτροπία όμως ανάλογα με το μέγεθος των σχεδίων και τους συνδυασμούς των αποχρώσεων μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.Δεν απαιτεί κανένα υλικό - εργαλείο παραπάνω από ότι το απλό βάψιμο ενός τοίχου και με πιο βασικό την προστατευτική ταινία, με την οποία επί της ουσίας ...σχεδιάζεται στον τοίχο το σχέδιο και τη συνέχεια γεμίζεται με χρώμα.Κινούμενοι περίπου στην λογική των τεχνοτροπιών με ριγέ μοτίβα, μπορείτε να δημιουργήσετε πάνω στις επιφάνειες των τοίχων κάθε είδους γεωμετρικά σχήματα.Aπό το απλούστερο π.χ να χωρίσετε τον τοίχο σε δύο διαγώνια μέρη τα οποία θα βάψετε με διαφορετικό χρώμα ή όσο πιο σύνθετο αντέχει η ...υπομονή σας, αφού η ταινία σε αυτήν την χρήση μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά σαν μολύβι που στην πραγματικότητα σχεδιάζει πάνω στον τοίχο ώστε τελικώς να προκύψει μιας μορφής αυτοσχέδιο γεωμετρικό stencil που ανά τμήματα θα βαφτεί με διαφορετικής απόχρωσης χρώμα ή μέσα σε κάποια σημεία του θα εφαρμοστεί μια οποιαδήποτε άλλη τεχνοτροπία, όπως π.χ με σφουγγάρι, ύφασμα, ειδικό ρολό κλπ.Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η διαδικασία του βαψίματος σε αυτές τις τεχνοτροπίες δεν έχουν καμιά δυσκολία και ιδιαιτερότητα, όλη η δουλειά που έχετε να κάνετε είναι απλώς σωστά και κυρίως ίσια να τοποθετήσετε την ταινία δημιουργώντας τον σχεδιασμό που επιθυμείτε. Θα το κάνετε φυσικά με την χρήση και χάρακα και αλφαδιού, διαφορετικά το τελικό αποτέλεσμα ειδικά σε σύνθετα σχέδια είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι αντάξιο των προσδοκιών σας.12. Τεχνοτροπία με χυτό χρώμα (Drippy painting)Ιδιαίτερος και διασκεδαστικός τρόπος για να διακοσμήσετε μοντέρνους χώρους, παιδικά δωμάτια, νεανικά σπίτια αλλά και επαγγελματικούς χώρους.Eδώ δεν θα χρειαστείτε ούτε ρολό ούτε πινέλο, απλώς θα τοποθετήσετε τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσετε σε μια σύριγγα μεγάλου μεγέθους και στην συνέχεια θα αφήσετε το χρώμα να κυλήσει δημιουργώντας γραμμές-ρίγες.Δύο είναι τα βασικά στοιχεία επιτυχίας της συγκεκριμένης τεχνικής:Αφ΄ενός να κάνετε πριν έναν σχεδιασμό για το τελικό σχέδιο-όψη του τοίχου, ανάλογα με τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσετε, ώστε στην συνέχεια να δημιουργείτε- ολοκληρώνετε τις ρίγες στα επιθυμητά σημεία από κάθε χρώμα πριν συνεχίσετε στο επόμενο και αφ΄ετέρου η ρευστότητα του χρώματος να είναι τέτοια που αυτή να κυλά όσο πιο ομοιόμορφα σε ολόκληρο το μήκος της κάθε γραμμής . Θα χρησιμοποιήσετε χρώμα λίγο πιο παχύρευστο, σε σχέση με εκείνο για βάψιμο με ρολό ή πινέλο, ενώ εναλλακτικά αντί για την χρήση σύριγγας μπορείτε να τοποθετήσετε το χρώμα σε ένα μπουκαλάκι- απλικατέρ .Βεβαίως το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί ποτέ να έχει την απόλυτη συμμετρία όπως πχ στις τεχνοτροπίες με ρίγες, όμως και τα λάθη αποτελούν καλλιτεχνικό στοιχείο αυτής της πολύ μοντέρνας τεχνοτροπίας.Tip: Ένας πρακτικός τρόπος για να δημιουργήσετε ευκολότερα και εξίσου εντυπωσιακά την συγκεκριμένη τεχνοτροπία, είναι να την εφαρμόσετε όχι από την κορυφή αλλά από ένα ύψος του τοίχου και κάτω (ξεκινώντας λίγο κάτω από το μέσο) ενώ το επάνω μέρος μπορεί να βαφτεί σε λευκό ή σε μία από τις αποχρώσεις που θα χρησιμοποιήσετε στην τεχνοτροπία.