2026-03-18 13:55:05
Φωτογραφία για MEGA: Στοίχημα 4 εκατ. ευρώ με τον Λάκη Λαζόπουλο στη νέα κωμική σειρά «17 βαλίτσες και μία μαύρη»

Ισχυρό «στοίχημα» στη μυθοπλασία με άρωμα σάτιρας βάζει το MEGA, επενδύοντας σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ στη νέα σειρά του Λάκης Λαζόπουλος για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η κωμική παραγωγή με τίτλο «17 βαλίτσες και μία μαύρη» συγκαταλέγεται στα πιο φιλόδοξα projects του καναλιού, με γυρίσματα εντός και εκτός Ελλάδας και έντονη θεματολογία γύρω από την ελληνική ομογένεια.

Η συνεργασία του σταθμού με τον δημοφιλή δημιουργό έχει ήδη αποδώσει καρπούς, καθώς η επιστροφή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» το φθινόπωρο του 2024 επιβεβαίωσε τη στρατηγική επιλογή του MEGA να επενδύσει στο ιδιαίτερο σατιρικό του στίγμα. Με δημιουργική ελευθερία, ο Λαζόπουλος επεκτείνει πλέον τη συνεργασία του και στη μυθοπλασία, αναλαμβάνοντας και πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σειρά.

Αξίζει να σημειωθεί πως το αρχικό working title του project ήταν «Πνίξε τη Γιολάντα», ωστόσο στην πορεία αποφασίστηκε η αλλαγή σε «17 βαλίτσες και μία μαύρη», τίτλος που συνδέεται πιο άμεσα με την πλοκή και τον συμβολισμό της ιστορίας.

Παρότι τα γυρίσματα είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το 2025, υπήρξε μετάθεση στο χρονοδιάγραμμα, με την παραγωγή να περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με ηθοποιούς, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του καλοκαιριού.

Καθοριστικό ρόλο στην έναρξη του project έπαιξε η επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ, ύψους 1.592.886 ευρώ, με το συνολικό budget να φτάνει τα 3.982.000 ευρώ. Για τον πρώτο κύκλο έχουν εγκριθεί 20 επεισόδια, με προοπτική συνέχειας, εφόσον η σειρά ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κοινού.

Πηγή: tv24



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ξεκίνησε τα δοκιμαστικά δρομολόγιά του το νέο Coradia Stream της Hellenic Train
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ξεκίνησε τα δοκιμαστικά δρομολόγιά του το νέο Coradia Stream της Hellenic Train
Τετάρτη, 18/3/2026: Εργασίες ημέρας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τετάρτη, 18/3/2026: Εργασίες ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Χαμηλές πτήσεις για τον ανταγωνισμό