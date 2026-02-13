ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΗ – ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Από Δευτέρα 16/2/2026 ξεκινά η διακίνηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) και μέσω ιδιωτικών φαρμακείων.Πριν από λίγη ώρα λάβαμε τις οδηγίες του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για την εγγραφή/ενεργοποίηση των φαρμακείων στην πλατφόρμα διάθεσης ΦΥΚ, καθώς και για το πώς θα επιλέγει ο ασφαλισμένος το φαρμακείο της γειτονιάς του. Παρακάτω, πάμε να δούμε με όσο πιο απλά λόγια γίνεται πώς θα είναι η διαδικασία στην πράξη. Για τις αναλυτικές οδηγίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιη ανάρτηση.
Οι οδηγίες καλύπτουν:
την εγγραφή/ενεργοποίηση φαρμακείων στην πλατφόρμα ΦΥΚ,
το πώς επιλέγει ο ασφαλισμένος το ιδιωτικό φαρμακείο του,
τα στάδια που ακολουθεί το φαρμακείο έως την εκτέλεση.
ΠΟΙΑ ΦΥΚ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΠΡΩΤΑ (ΑΝΑ ΜΗΝΑ)
- Σε πρώτη φάση (τον 1ο μήνα) θα διακινηθούν μέσω ιδιωτικών φαρμακείων τα ΦΥΚ για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (εκτός των ενδοφλεβίων) και τα Αντινεοπλασματικά, με εκτιμώμενο όγκο περίπου 23.000 συνταγές/μήνα.
- Τον 2ο μήνα προβλέπεται να ενταχθούν οι βιολογικοί παράγοντες νέκρωσης των όγκων anti-TNF, με περίπου 25.000 συνταγές/μήνα.
- Τον 3ο μήνα θα ακολουθήσουν οι πάσχοντες από Ηπατίτιδα Β και D, καθώς και οι ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία για το άσθμα, με περίπου 18.000 συνταγές/μήνα.
1) ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ – ΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Α) Αν το φαρμακείο ήταν ήδη εγγεγραμμένο στην....... πλατφόρμα
Μπαίνουμε στην εφαρμογή και επιβεβαιώνουμε/επικαιροποιούμε τα στοιχεία μας.
Σημαντικό: Αν προσπαθήσουμε να κάνουμε ξανά “πρώτη είσοδο”, θα εμφανίσει ότι υπάρχει ήδη εγγεγραμμένο φαρμακείο με ΑΦΜ & αριθμό σύμβασης.Β) Αν το φαρμακείο ΔΕΝ ήταν εγγεγραμμένο
Επιλέγουμε «ΠΡΩΤΗ ΕΙΣΟΔΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ».
Συμπληρώνουμε ΑΦΜ και ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΟΠΥΥ.
Ελέγχουμε/συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας και προχωράμε σε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΤΟ EMAIL
Με την ενεργοποίηση στέλνεται email επιβεβαίωσης.
Αν δεν επιβεβαιωθεί το email, το φαρμακείο ΔΕΝ εμφανίζεται προς επιλογή από ασφαλισμένους.2) ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Με απλά βήματα:
Ο ασφαλισμένος μπαίνει στην πλατφόρμα με TAXISNET και βάζει ΑΜΚΑ.
Στην πρώτη είσοδο επιβεβαιώνει το email (κινητό προαιρετικά).
Επιλέγει «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ → ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ».
Πληκτρολογεί τον αριθμό της συνταγής.
Αν η συνταγή είναι επιλέξιμη, εμφανίζονται τα στοιχεία της.
Αναζητά φαρμακείο με ΤΚ / περιοχή / επωνυμία και το επιλέγει.
(Προαιρετικά) μπορεί να ορίσει έως 3 αντιπροσώπους για παραλαβή.
Πατά «ΥΠΟΒΟΛΗ».
Έγκριση αιτήματος: γίνεται έλεγχος από ΕΟΠΥΥ και το αίτημα εγκρίνεται/απορρίπτεται το αργότερο εντός 2 ημερών. Ο ασφαλισμένος ενημερώνεται με email/κινητό.3) ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΧΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) Χρόνοι (ενδεικτικοί από τις οδηγίες)
Έγκριση αιτήματος: 1–2 ημέρες
Προετοιμασία αποστολής: ~1 ημέρα
Παράδοση στο φαρμακείο: 6–10 εργάσιμες από την έγκρισηΠαραλαβή δέματος
Το δέμα έρχεται σε ειδικό σακουλάκι/συσκευασία με στοιχεία φαρμακείου και QR/Barcode.
Κάνουμε οπτικό έλεγχο (ακεραιότητα, σωστή σήμανση, ψυχρή αλυσίδα όπου απαιτείται).
Αν κρίνουμε ότι δεν τηρήθηκαν προδιαγραφές, μπορούμε να αρνηθούμε παραλαβή.Ηλεκτρονική παραλαβή στην πλατφόρμα
Καταχωρούμε/σκανάρουμε τα απαιτούμενα στοιχεία (QR/Barcode) και ολοκληρώνουμε την ΠΑΡΑΛΑΒΗ.
Με την ολοκλήρωση, ενημερώνεται ο ασφαλισμένος να προσέλθει.Εκτέλεση συνταγής
Η εκτέλεση γίνεται στην εφαρμογή (σάρωση/καταχώρηση barcode συνταγής, ολοκλήρωση).
Στην παραλαβή από τον ασθενή: ταυτοπροσωπία & υπογραφή.
Αν προσέλθει αντιπρόσωπος: υπογράφει και γράφει στοιχεία ταυτότητας (σύμφωνα με την πλατφόρμα/οδηγίες).4) ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Σύμφωνα με τις οδηγίες, στο τέλος του μήνα το φαρμακείο εκδίδει ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
20,00 € + ΦΠΑ ανά εκτελεσμένη συνταγή ΦΥΚ, με υποβολή μέσω ΚΜΕΣ όπως τα λοιπά τιμολόγια.
