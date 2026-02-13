ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΗ – ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Από Δευτέρα 16/2/2026 ξεκινά η διακίνηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) και μέσω ιδιωτικών φαρμακείων.

Πριν από λίγη ώρα λάβαμε τις οδηγίες του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για την εγγραφή/ενεργοποίηση των φαρμακείων στην πλατφόρμα διάθεσης ΦΥΚ, καθώς και για το πώς θα επιλέγει ο ασφαλισμένος το φαρμακείο της γειτονιάς του. Παρακάτω, πάμε να δούμε με όσο πιο απλά λόγια γίνεται πώς θα είναι η διαδικασία στην πράξη. Για τις αναλυτικές οδηγίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιη ανάρτηση.

Οι οδηγίες καλύπτουν:

την εγγραφή/ενεργοποίηση φαρμακείων στην πλατφόρμα ΦΥΚ,

το πώς επιλέγει ο ασφαλισμένος το ιδιωτικό φαρμακείο του,

τα στάδια που ακολουθεί το φαρμακείο έως την εκτέλεση.

ΠΟΙΑ ΦΥΚ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΠΡΩΤΑ (ΑΝΑ ΜΗΝΑ)

- Σε πρώτη φάση (τον 1ο μήνα) θα διακινηθούν μέσω ιδιωτικών φαρμακείων τα ΦΥΚ για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (εκτός των ενδοφλεβίων) και τα Αντινεοπλασματικά, με εκτιμώμενο όγκο περίπου 23.000 συνταγές/μήνα.





- Τον 2ο μήνα προβλέπεται να ενταχθούν οι βιολογικοί παράγοντες νέκρωσης των όγκων anti-TNF, με περίπου 25.000 συνταγές/μήνα.





- Τον 3ο μήνα θα ακολουθήσουν οι πάσχοντες από Ηπατίτιδα Β και D, καθώς και οι ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία για το άσθμα, με περίπου 18.000 συνταγές/μήνα.

1) ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ – ΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Α) Αν το φαρμακείο ήταν ήδη εγγεγραμμένο στην....... πλατφόρμα

Μπαίνουμε στην εφαρμογή και επιβεβαιώνουμε/επικαιροποιούμε τα στοιχεία μας.

Σημαντικό: Αν προσπαθήσουμε να κάνουμε ξανά “πρώτη είσοδο”, θα εμφανίσει ότι υπάρχει ήδη εγγεγραμμένο φαρμακείο με ΑΦΜ & αριθμό σύμβασης.

Β) Αν το φαρμακείο ΔΕΝ ήταν εγγεγραμμένο

Επιλέγουμε «ΠΡΩΤΗ ΕΙΣΟΔΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ».

Συμπληρώνουμε ΑΦΜ και ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΟΠΥΥ.

Ελέγχουμε/συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας και προχωράμε σε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΤΟ EMAIL

Με την ενεργοποίηση στέλνεται email επιβεβαίωσης.

Αν δεν επιβεβαιωθεί το email, το φαρμακείο ΔΕΝ εμφανίζεται προς επιλογή από ασφαλισμένους.

2) ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Με απλά βήματα:

Ο ασφαλισμένος μπαίνει στην πλατφόρμα με TAXISNET και βάζει ΑΜΚΑ.

Στην πρώτη είσοδο επιβεβαιώνει το email (κινητό προαιρετικά).

Επιλέγει «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ → ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ».

Πληκτρολογεί τον αριθμό της συνταγής.

Αν η συνταγή είναι επιλέξιμη, εμφανίζονται τα στοιχεία της.

Αναζητά φαρμακείο με ΤΚ / περιοχή / επωνυμία και το επιλέγει.

(Προαιρετικά) μπορεί να ορίσει έως 3 αντιπροσώπους για παραλαβή.

Πατά «ΥΠΟΒΟΛΗ».

Έγκριση αιτήματος: γίνεται έλεγχος από ΕΟΠΥΥ και το αίτημα εγκρίνεται/απορρίπτεται το αργότερο εντός 2 ημερών. Ο ασφαλισμένος ενημερώνεται με email/κινητό.

3) ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΧΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) Χρόνοι (ενδεικτικοί από τις οδηγίες)

Έγκριση αιτήματος: 1–2 ημέρες

Προετοιμασία αποστολής: ~1 ημέρα

Παράδοση στο φαρμακείο: 6–10 εργάσιμες από την έγκριση

Παραλαβή δέματος

Το δέμα έρχεται σε ειδικό σακουλάκι/συσκευασία με στοιχεία φαρμακείου και QR/Barcode.

Κάνουμε οπτικό έλεγχο (ακεραιότητα, σωστή σήμανση, ψυχρή αλυσίδα όπου απαιτείται).

Αν κρίνουμε ότι δεν τηρήθηκαν προδιαγραφές, μπορούμε να αρνηθούμε παραλαβή.

Ηλεκτρονική παραλαβή στην πλατφόρμα

Καταχωρούμε/σκανάρουμε τα απαιτούμενα στοιχεία (QR/Barcode) και ολοκληρώνουμε την ΠΑΡΑΛΑΒΗ.

Με την ολοκλήρωση, ενημερώνεται ο ασφαλισμένος να προσέλθει.

Εκτέλεση συνταγής

Η εκτέλεση γίνεται στην εφαρμογή (σάρωση/καταχώρηση barcode συνταγής, ολοκλήρωση).

Στην παραλαβή από τον ασθενή: ταυτοπροσωπία & υπογραφή.

Αν προσέλθει αντιπρόσωπος: υπογράφει και γράφει στοιχεία ταυτότητας (σύμφωνα με την πλατφόρμα/οδηγίες).

4) ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Σύμφωνα με τις οδηγίες, στο τέλος του μήνα το φαρμακείο εκδίδει ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

20,00 € + ΦΠΑ ανά εκτελεσμένη συνταγή ΦΥΚ, με υποβολή μέσω ΚΜΕΣ όπως τα λοιπά τιμολόγια.







Farmakopoioi





farmakopoioi