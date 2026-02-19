Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητα όλων των επιχειρήσεων — και το φαρμακείο δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο φαρμακοποιός έχει ανάγκη για εργαλεία που προσφέρουν ταχύτητα, έλεγχο και ασφάλεια. Έτσι, η επένδυση σε ευέλικτες και καινοτόμες λύσεις για τη σωστή διαχείριση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του φαρμακείου γίνεται πιο σημαντική από ποτέ.

Πλήρης έλεγχος και άμεση ενημέρωση με τη δύναμη του cloud

Το SmartPharmaSys της ENTERSOFTONE αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη cloud λύση που αναβαθμίζει τον τρόπο που λειτουργεί το φαρμακείο.

Πρόκειται για ένα προηγμένο cloud-based σύστημα διαχείρισης φαρμακείου, που έχει σχεδιαστεί ώστε να απλοποιεί συνολικά τη λειτουργία του σύγχρονου φαρμακείου. Συγκεκριμένα, όλες οι καθημερινές διαδικασίες από τη διαχείριση συνταγών, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, μέχρι και την παρακολούθηση εμπορευμάτων πραγματοποιούνται γρήγορα και με ασφάλεια. Αυτό σημαίνει πως ανά πάσα στιγμή έχετε την πλήρη εικόνα του φαρμακείου, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας τα σφάλματα.

Ψηφιακή αναβάθμιση στην πράξη

Αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από τις δυνατότητες SmartPharmaSys, σειρά έχει να δούμε πως η λύση της ENTERSOFTONE βοηθά στην πράξη το φαρμακείο σας να αναπτυχθεί, υλοποιώντας ταυτόχρονα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης.

Επιλέγοντας το SmartPharmaSys, αποκτάτε τον πλήρη έλεγχο του φαρμακείου σας:

· Διαχειριστείτε ψηφιακά τις συνταγές και το πελατολόγιο, από οποιαδήποτε συσκευή.

· Καταχωρήστε ηλεκτρονικά τις παραγγελίες στο σύστημα, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.

· Συγκρίνετε online τιμές στις φαρμακαποθήκες και επιλέξτε τα προϊόντα στις καλύτερες τιμές.

· Εξοικονομήστε χρόνο και αποφύγετε λάθη χειρόγραφης καταχώρησης.

· Μειώστε σπατάλη και αποφύγετε ελλείψεις, με το σύστημα να προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα με βάση ζήτηση και στοκ.

· Συνεχίστε να λειτουργείτε απρόσκοπτα ακόμα και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

Φυσικά, το θέμα της ασφάλειας είναι καθοριστικό για κάθε εφαρμογή. Η cloud υποδομή του SmartPharmaSys διασφαλίζουν την ακρίβεια στις καθημερινές διαδικασίες και την ασφάλεια των δεδομένων. Τα ευαίσθητα δεδομένα των πελατών και του φαρμακείου προστατεύονται από απώλειες ή παραβιάσεις, με ταυτόχρονη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Όλα αυτά μέσα από ένα περιβάλλον φιλικό στο χρήστη που διασυνδέεται με συστήματα ERP, e-shops και ρομποτικές μηχανές, χωρίς να απαιτείται κάποια πολύπλοκη εγκατάσταση ή επένδυση σε επιπλέον εξοπλισμό.

Εύκολη μετάβαση στο SmartPharmaSys

Δεν σας καλύπτει το σύστημα διαχείρισης φαρμακείου που ήδη έχετε; Η μετάβαση από το παλιό σύστημα στο SmartPharmaSys είναι απλή και γρήγορη, με άμεση και εξειδικευμένη υποστήριξη από την ENTERSOFTONE. Το φαρμακείο σας μπορεί να επωφεληθεί άμεσα από την ολοκληρωμένη διαχείριση, την ασφάλεια δεδομένων και την αυτοματοποίηση των καθημερινών διαδικασιών.

Ζητήστε παρουσίαση

Δείτε στην πράξη πώς το SmartPharmaSys απλοποιεί, διασφαλίζει και ενισχύει την καθημερινότητα του φαρμακείου σας. Ζητήστε σήμερα μια παρουσίαση και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στη διαχείριση φαρμακείου.

