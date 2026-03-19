Επιτέλους έτοιμα τα βιοκλιματικά μας σπίτια!Οι κατασκευές πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου από τους μαθητές μέσα στη σχολική τάξη, στο πλαίσιο μιας βιωματικής και ομαδοσυνεργατικής μαθησιακής διαδικασίας στο εργαστηρι φυσικης και στην ταξη. Οι μαθητές γνώρισαν τις βασικές αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, ερεύνησαν στο διαδικτυιο, σχεδίασαν και υλοποίησαν τις δικές τους κατασκευές με τα υλικα που ειχαμε στο εργαστηριο.Η δράση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των έργων στη σχολική κοινότητα φτιαχνοντας μια εκθεση κατασκευων, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.Θέμα: Κατασκευή Βιοκλιματικών ΣπιτιώνΘεωρητικό ΠλαίσιοΤα βιοκλιματικά σπίτια είναι κτίρια που σχεδιάζονται με βάση το φυσικό περιβάλλον και τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Στόχος τους είναι η αξιοποίηση των φυσικών πηγών ενέργειας, όπως ο ήλιος και ο αέρας, ώστε να εξασφαλίζεται θερμική άνεση με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.Χαρακτηριστικά τους:Σωστός προσανατολισμός του κτιρίουΜεγάλα ανοίγματα για φυσικό φωτισμό και αερισμόΠροσαρμογή στο μικροκλίμα της περιοχήςΧρήση κατάλληλων υλικών για θερμομόνωσηΔιατήρηση δροσιάς το καλοκαίρι και ζεστασιάς τον χειμώναΜειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα και σεβασμός στο περιβάλλονΥλικάΧαρτόνια και ανακυκλώσιμα υλικά (κουτιά, συσκευασίες)Κόλλες, ταινίες, ψαλίδιαΜαρκαδόροι, ξυλομπογιέςΠλαστελίνη ή πηλόςΦυσικά υλικά (κλαδιά, φύλλα)Υλικά διακόσμησης για μακετεςΔιαδικασία – Βήματα ΥλοποίησηςΔιερεύνηση πρότερων γνώσεωνΣυζήτηση για το τι γνωρίζουν οι μαθητές σχετικά με τα σπίτια και το περιβάλλον.Εισαγωγή στη νέα γνώσηΠαρουσίαση της έννοιας των βιοκλιματικών σπιτιών και των βασικών χαρακτηριστικών τους.Έρευνα και ΜελέτηΟι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες, παρατήρησαν εικόνες και κατέγραψαν στοιχεία.Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση – ΣχεδιασμόςΔημιουργία ομάδων και σχεδιασμός των σπιτιών με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.Κατασκευή μακέταςΥλοποίηση των σχεδίων από τους μαθητές, με αξιοποίηση των υλικών και χωρίς καθοδήγηση.Παρουσίαση – ΑναστοχασμόςΠαρουσίαση των έργων στη σχολική κοινότητα και συζήτηση για τη μαθησιακή εμπειρία.Παιδαγωγικοί Στόχοια. ΓνωστικοίΝα κατανοήσουν την έννοια της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικήςΝα αναγνωρίζουν τρόπους εξοικονόμησης ενέργειαςβ. ΔεξιοτήτωνΑνάπτυξη συνεργασίας και ομαδικότηταςΚαλλιέργεια δημιουργικής και κριτικής σκέψηςΕνίσχυση δεξιοτήτων σχεδιασμού και κατασκευήςΑνάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω παρουσίασηςγ. ΣτάσεωνΑνάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησηςΥιοθέτηση στάσεων υπευθυνότητας απέναντι στο περιβάλλονΕνίσχυση αυτενέργειας και αυτοπεποίθησηςΕφαρμογές στην Καθημερινή ΖωήΚατανόηση της σημασίας της εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτιΣύνδεση με πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξηςΕυαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντοςΜεταφορά της γνώσης σε πραγματικές επιλογές (π.χ. χρήση φωτός, αερισμός, σκίαση)