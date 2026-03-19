2026-03-19 08:27:19
Επιτέλους έτοιμα τα βιοκλιματικά μας σπίτια!
Οι κατασκευές πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου από τους μαθητές μέσα στη σχολική τάξη, στο πλαίσιο μιας βιωματικής και ομαδοσυνεργατικής μαθησιακής διαδικασίας στο εργαστηρι φυσικης και στην ταξη. Οι μαθητές γνώρισαν τις βασικές αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, ερεύνησαν στο διαδικτυιο, σχεδίασαν και υλοποίησαν τις δικές τους κατασκευές με τα υλικα που ειχαμε στο εργαστηριο.
Η δράση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των έργων στη σχολική κοινότητα φτιαχνοντας μια εκθεση κατασκευων, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Θέμα: Κατασκευή Βιοκλιματικών Σπιτιών
Θεωρητικό Πλαίσιο
Τα βιοκλιματικά σπίτια είναι κτίρια που σχεδιάζονται με βάση το φυσικό περιβάλλον και τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Στόχος τους είναι η αξιοποίηση των φυσικών πηγών ενέργειας, όπως ο ήλιος και ο αέρας, ώστε να εξασφαλίζεται θερμική άνεση με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.
Χαρακτηριστικά τους:
Σωστός προσανατολισμός του κτιρίου
Μεγάλα ανοίγματα για φυσικό φωτισμό και αερισμό
Προσαρμογή στο μικροκλίμα της περιοχής
Χρήση κατάλληλων υλικών για θερμομόνωση
Διατήρηση δροσιάς το καλοκαίρι και ζεστασιάς τον χειμώνα
Μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα και σεβασμός στο περιβάλλον
Υλικά
Χαρτόνια και ανακυκλώσιμα υλικά (κουτιά, συσκευασίες)
Κόλλες, ταινίες, ψαλίδια
Μαρκαδόροι, ξυλομπογιές
Πλαστελίνη ή πηλός
Φυσικά υλικά (κλαδιά, φύλλα)
Υλικά διακόσμησης για μακετες
Διαδικασία – Βήματα Υλοποίησης
Διερεύνηση πρότερων γνώσεων
Συζήτηση για το τι γνωρίζουν οι μαθητές σχετικά με τα σπίτια και το περιβάλλον.
Εισαγωγή στη νέα γνώση
Παρουσίαση της έννοιας των βιοκλιματικών σπιτιών και των βασικών χαρακτηριστικών τους.
Έρευνα και Μελέτη
Οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες, παρατήρησαν εικόνες και κατέγραψαν στοιχεία.
Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση – Σχεδιασμός
Δημιουργία ομάδων και σχεδιασμός των σπιτιών με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.
Κατασκευή μακέτας
Υλοποίηση των σχεδίων από τους μαθητές, με αξιοποίηση των υλικών και χωρίς καθοδήγηση.
Παρουσίαση – Αναστοχασμός
Παρουσίαση των έργων στη σχολική κοινότητα και συζήτηση για τη μαθησιακή εμπειρία.
Παιδαγωγικοί Στόχοι
α. Γνωστικοί
Να κατανοήσουν την έννοια της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής
Να αναγνωρίζουν τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας
β. Δεξιοτήτων
Ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικότητας
Καλλιέργεια δημιουργικής και κριτικής σκέψης
Ενίσχυση δεξιοτήτων σχεδιασμού και κατασκευής
Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω παρουσίασης
γ. Στάσεων
Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης
Υιοθέτηση στάσεων υπευθυνότητας απέναντι στο περιβάλλον
Ενίσχυση αυτενέργειας και αυτοπεποίθησης
Εφαρμογές στην Καθημερινή Ζωή
Κατανόηση της σημασίας της εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι
Σύνδεση με πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης
Ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος
Μεταφορά της γνώσης σε πραγματικές επιλογές (π.χ. χρήση φωτός, αερισμός, σκίαση)
tinanantsou.blogspot.gr
Οι κατασκευές πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου από τους μαθητές μέσα στη σχολική τάξη, στο πλαίσιο μιας βιωματικής και ομαδοσυνεργατικής μαθησιακής διαδικασίας στο εργαστηρι φυσικης και στην ταξη. Οι μαθητές γνώρισαν τις βασικές αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, ερεύνησαν στο διαδικτυιο, σχεδίασαν και υλοποίησαν τις δικές τους κατασκευές με τα υλικα που ειχαμε στο εργαστηριο.
Η δράση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των έργων στη σχολική κοινότητα φτιαχνοντας μια εκθεση κατασκευων, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Θέμα: Κατασκευή Βιοκλιματικών Σπιτιών
Θεωρητικό Πλαίσιο
Τα βιοκλιματικά σπίτια είναι κτίρια που σχεδιάζονται με βάση το φυσικό περιβάλλον και τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Στόχος τους είναι η αξιοποίηση των φυσικών πηγών ενέργειας, όπως ο ήλιος και ο αέρας, ώστε να εξασφαλίζεται θερμική άνεση με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.
Χαρακτηριστικά τους:
Σωστός προσανατολισμός του κτιρίου
Μεγάλα ανοίγματα για φυσικό φωτισμό και αερισμό
Προσαρμογή στο μικροκλίμα της περιοχής
Χρήση κατάλληλων υλικών για θερμομόνωση
Διατήρηση δροσιάς το καλοκαίρι και ζεστασιάς τον χειμώνα
Μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα και σεβασμός στο περιβάλλον
Υλικά
Χαρτόνια και ανακυκλώσιμα υλικά (κουτιά, συσκευασίες)
Κόλλες, ταινίες, ψαλίδια
Μαρκαδόροι, ξυλομπογιές
Πλαστελίνη ή πηλός
Φυσικά υλικά (κλαδιά, φύλλα)
Υλικά διακόσμησης για μακετες
Διαδικασία – Βήματα Υλοποίησης
Διερεύνηση πρότερων γνώσεων
Συζήτηση για το τι γνωρίζουν οι μαθητές σχετικά με τα σπίτια και το περιβάλλον.
Εισαγωγή στη νέα γνώση
Παρουσίαση της έννοιας των βιοκλιματικών σπιτιών και των βασικών χαρακτηριστικών τους.
Έρευνα και Μελέτη
Οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες, παρατήρησαν εικόνες και κατέγραψαν στοιχεία.
Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση – Σχεδιασμός
Δημιουργία ομάδων και σχεδιασμός των σπιτιών με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.
Κατασκευή μακέτας
Υλοποίηση των σχεδίων από τους μαθητές, με αξιοποίηση των υλικών και χωρίς καθοδήγηση.
Παρουσίαση – Αναστοχασμός
Παρουσίαση των έργων στη σχολική κοινότητα και συζήτηση για τη μαθησιακή εμπειρία.
Παιδαγωγικοί Στόχοι
α. Γνωστικοί
Να κατανοήσουν την έννοια της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής
Να αναγνωρίζουν τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας
β. Δεξιοτήτων
Ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικότητας
Καλλιέργεια δημιουργικής και κριτικής σκέψης
Ενίσχυση δεξιοτήτων σχεδιασμού και κατασκευής
Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω παρουσίασης
γ. Στάσεων
Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης
Υιοθέτηση στάσεων υπευθυνότητας απέναντι στο περιβάλλον
Ενίσχυση αυτενέργειας και αυτοπεποίθησης
Εφαρμογές στην Καθημερινή Ζωή
Κατανόηση της σημασίας της εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι
Σύνδεση με πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης
Ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος
Μεταφορά της γνώσης σε πραγματικές επιλογές (π.χ. χρήση φωτός, αερισμός, σκίαση)
tinanantsou.blogspot.gr
