2026-03-19 08:14:48
Φωτογραφία για Η Nvidia ΕΤΟΙΜΑΖΕΙRTX 5050 με… 9GB RAM; ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ entry-level GPUs!

 



Νέες διαρροές φέρνουν στο προσκήνιο μια πιθανή έκδοση της GeForce RTX 5050 με 9GB RAM από την Nvidia, η οποία αναμένεται να ενισχύσει την είσοδο της εταιρείας στην αγορά των entry-level καρτών γραφικών με ακόμα πιο ανταγωνιστική πρόταση. Οι πληροφορίες προέρχονται από ανεπίσημες πηγές του κλάδου και περιλαμβάνονται σε πρόσφατες διαρροές που έχουν ήδη προκαλέσει συζητήσεις στην κοινότητα των PC gamers και των DIY κατασκευαστών.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας που προέρχονται από insiders και καλά πληροφορημένες πηγές της αγοράς, η Nvidia εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει την RTX 5050 σε δύο διαμορφώσεις μνήμης, με 8GB και 9GB VRAM, ώστε να καλύψει διαφορετικές ανάγκες και διαθέσιμα budget

. Μάλιστα, μπορεί στους περισσότερους να μας φαίνεται κάτι το αμελητέο, ωστόσο η προσθήκη του επιπλέον gigabyte μνήμης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική ενόψει των σύγχρονων απαιτήσεων σε υψηλότερες αναλύσεις και πιο απαιτητικούς τίτλους, όπου η έλλειψη VRAM μπορεί να περιορίσει την απόδοση ή να προκαλέσει frame dropping στους visually demanding τίτλους.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της διαρροής είναι ότι η ενδεχόμενη έκδοση των 9GB θα χρησιμοποιεί μνήμη τύπου GDDR7, μια τεχνολογία πιο σύγχρονη και ταχύτερη από την GDDR6 που συναντάμε στις περισσότερες τρέχουσες entry‑level κάρτες. Η GDDR7 υπόσχεται υψηλότερο εύρος ζώνης και καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να δώσουν στην RTX 5050 των 9GB, ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστικών προτάσεων στην ίδια κατηγορία.

Παρά την αύξηση της μνήμης, οι διαρροές αναφέρουν ότι το TDP της κάρτας θα παραμείνει στα 130 W, όπως αντίστοιχα και στην 8GB έκδοση. Αυτό σημαίνει ότι οι απαιτήσεις σε ενέργεια και ψύξη δεν θα αυξηθούν σημαντικά, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση της GPU σε mainstream συστήματα, χωρίς την ανάγκη για ιδιαίτερα ισχυρές τροφοδοσίες ή σύνθετα συστήματα ψύξης. Η πιθανότητα κυκλοφορίας πολλαπλών διαμορφώσεων μνήμης ανοίγει το δρόμο για μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή GPU από πλευράς καταναλωτή. Για πολλούς gamers που επιδιώκουν να παίξουν σύγχρονους τίτλους σε 1080p ή και 1440p χωρίς να υπερβαίνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό τους, η διαφορά ανάμεσα σε 8GB και 9GB μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη σε περιπτώσεις όπου οι τίτλοι απαιτούν περισσότερη VRAM για textures υψηλής ανάλυσης και για πιο σύνθετα γραφικά εφέ.

Ωστόσο, σε αυτή τη φάση η Nvidia δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επισήμως την ύπαρξη ή τις προδιαγραφές της RTX 5050 των 9GB, και οι τελικές λεπτομέρειες για τη συχνότητα λειτουργίας, τους πυρήνες CUDA και τις τιμές θα παραμείνουν άγνωστες μέχρι την επίσημη ανακοίνωση. Παρ’ όλα αυτά, η διαρροή δείχνει ότι η εταιρεία εξακολουθεί να εξελίσσει τις επιλογές της στην προσιτή κατηγορία GPU, με στόχο να προσφέρει πιο ισορροπημένες λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των entry‑level gamers όσο και των ανερχόμενων content creators.



Νέα τεχνολογία δίνει στα τρένα υψηλής ταχύτητας πλεονέκτημα 20 δευτερολέπτων σε περίπτωση μεγάλου σεισμού
Κατασκευή Βιοκλιματικά σπίτια
Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ entry-level PCΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΤΟ 2028
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΕΑ Windows on Arm με Nvidia N1X ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2026
Αυτοκίνητο που ...σκέφτεται σαν άνθρωπος κατασκευάζει η Nvidia με την Mercedes (video)
NVIDIA–Nokia: ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΕΝΗΤΗ ΝΗΟΣΜΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ 6G
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΟΛΟΣΣΩΝ Nvidia–Intel: ΓΙΑ SoCs x86 ΜΕ RTX ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
«Πήγαινε και άφησε ένα λουλούδι»: Οι Κινέζοι χρήστες του διαδικτύου αντιδρούν στην επανέναρξη των ταξιδιών στη Βόρεια Κορέα
Τέμπη: Η ώρα της Δίκης - Στο εδώλιο 36 μη πολιτικά πρόσωπα - 60.000 σελίδες η δικογραφία
Σε λειτουργία από σήμερα οι στάσεις Τραμ «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα»
Πλήρης σύνταξη στα 62 με εξαγορά πλασματικών ετών – Αναλυτικός οδηγός με διαφωτιστικά παραδείγματα
Οι σιδηρόδρομοι της Γερμανίας ανακτούν την δυναμική τους.