Η Meta αναβαθμίζει την «άμυνά» της ενάντια στους επιτήδειους, εισάγοντας νέα εργαλεία και προειδοποιήσεις σε Facebook, WhatsApp και Messenger. Με λίγα λόγια, η εταιρεία προσπαθεί να προλάβει το κακό πριν ο χρήστης κάνει το μοιραίο κλικ.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία των νέων μέτρων:

1. Facebook: Προσοχή στα αιτήματα φιλίας

Το Facebook θα εμφανίζει πλέον προειδοποιητικά μηνύματα όταν δέχεστε ή στέλνετε αίτημα φιλίας σε λογαριασμούς που θεωρούνται ύποπτοι.

Κριτήρια: Λίγοι κοινοί φίλοι ή ασυνήθιστη γεωγραφική τοποθεσία.

Στόχος: Να ωθήσει τον χρήστη να επανεξετάσει την αποδοχή πριν εκτεθεί σε πιθανή απάτη.

2. WhatsApp: Φρένο στην υποκλοπή λογαριασμού

Εδώ η Meta εστιάζει στην προστασία από το «ψάρεμα» κωδικών και τη σύνδεση ξένων συσκευών.

Η παγίδα: Οι απατεώνες συχνά χρησιμοποιούν προσχήματα όπως «ψηφοφορία σε διαγωνισμούς» για να πείσουν τους χρήστες να τους δώσουν κωδικούς σύνδεσης ή να σκανάρουν QR codes.

Η λύση: Το WhatsApp θα ενεργοποιεί ειδοποιήσεις όταν εντοπίζει ύποπτα «συμπεριφορικά σήματα» κατά τη σύνδεση μιας νέας συσκευής, ενημερώνοντας τον χρήστη για την πηγή του αιτήματος.

3. Messenger: AI εναντίον «περίεργων» προτάσεων

Επεκτείνεται η προηγμένη ανίχνευση απάτης, η οποία εστιάζει κυρίως σε ψεύτικες αγγελίες εργασίας.

Λειτουργία: Αν το σύστημα εντοπίσει ύποπτα μοτίβα σε μια νέα συνομιλία, θα ζητά από τον χρήστη την άδεια να ελέγξει τα μηνύματα μέσω AI.

Αποτέλεσμα: Αν επιβεβαιωθεί η απάτη, το σύστημα θα προτείνει άμεσο μπλοκάρισμα ή αναφορά του λογαριασμού.

Τα νούμερα της «εκκαθάρισης»

Η Meta δημοσίευσε επίσης ορισμένα εντυπωσιακά στοιχεία από την περασμένη χρονιά:

159 εκατομμύρια: Οι κακόβουλες διαφημίσεις που αφαιρέθηκαν.

92%: Το ποσοστό των διαφημίσεων που εντοπίστηκαν προληπτικά από την εταιρεία (πριν καν τις αναφέρουν οι χρήστες).

10,9 εκατομμύρια: Οι λογαριασμοί σε Facebook και Instagram που διεγράφησαν λόγω σύνδεσης με εγκληματικά δίκτυα απάτης.

Συμβουλή: Παρά τα νέα εργαλεία, η καλύτερη άμυνα παραμένει η δική σας κριτική σκέψη. Αν μια πρόταση εργασίας ή ένας διαγωνισμός φαίνεται «πολύ καλό για να είναι αληθινό», μάλλον δεν είναι.

