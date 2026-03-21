2026-03-21 08:03:44
Φωτογραφία για ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΕΣ ΣΕ Facebook, WhatsApp και Messenger

 



Η Meta αναβαθμίζει την «άμυνά» της ενάντια στους επιτήδειους, εισάγοντας νέα εργαλεία και προειδοποιήσεις σε Facebook, WhatsApp και Messenger. Με λίγα λόγια, η εταιρεία προσπαθεί να προλάβει το κακό πριν ο χρήστης κάνει το μοιραίο κλικ.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία των νέων μέτρων:

1. Facebook: Προσοχή στα αιτήματα φιλίας

Το Facebook θα εμφανίζει πλέον προειδοποιητικά μηνύματα όταν δέχεστε ή στέλνετε αίτημα φιλίας σε λογαριασμούς που θεωρούνται ύποπτοι.

Κριτήρια: Λίγοι κοινοί φίλοι ή ασυνήθιστη γεωγραφική τοποθεσία.

Στόχος: Να ωθήσει τον χρήστη να επανεξετάσει την αποδοχή πριν εκτεθεί σε πιθανή απάτη.

2. WhatsApp: Φρένο στην υποκλοπή λογαριασμού

Εδώ η Meta εστιάζει στην προστασία από το «ψάρεμα» κωδικών και τη σύνδεση ξένων συσκευών.

Η παγίδα: Οι απατεώνες συχνά χρησιμοποιούν προσχήματα όπως «ψηφοφορία σε διαγωνισμούς» για να πείσουν τους χρήστες να τους δώσουν κωδικούς σύνδεσης ή να σκανάρουν QR codes.

Η λύση: Το WhatsApp θα ενεργοποιεί ειδοποιήσεις όταν εντοπίζει ύποπτα «συμπεριφορικά σήματα» κατά τη σύνδεση μιας νέας συσκευής, ενημερώνοντας τον χρήστη για την πηγή του αιτήματος.

3. Messenger: AI εναντίον «περίεργων» προτάσεων

Επεκτείνεται η προηγμένη ανίχνευση απάτης, η οποία εστιάζει κυρίως σε ψεύτικες αγγελίες εργασίας.

Λειτουργία: Αν το σύστημα εντοπίσει ύποπτα μοτίβα σε μια νέα συνομιλία, θα ζητά από τον χρήστη την άδεια να ελέγξει τα μηνύματα μέσω AI.

Αποτέλεσμα: Αν επιβεβαιωθεί η απάτη, το σύστημα θα προτείνει άμεσο μπλοκάρισμα ή αναφορά του λογαριασμού.

Τα νούμερα της «εκκαθάρισης»

Η Meta δημοσίευσε επίσης ορισμένα εντυπωσιακά στοιχεία από την περασμένη χρονιά:

159 εκατομμύρια: Οι κακόβουλες διαφημίσεις που αφαιρέθηκαν.

92%: Το ποσοστό των διαφημίσεων που εντοπίστηκαν προληπτικά από την εταιρεία (πριν καν τις αναφέρουν οι χρήστες).

10,9 εκατομμύρια: Οι λογαριασμοί σε Facebook και Instagram που διεγράφησαν λόγω σύνδεσης με εγκληματικά δίκτυα απάτης.

Συμβουλή: Παρά τα νέα εργαλεία, η καλύτερη άμυνα παραμένει η δική σας κριτική σκέψη. Αν μια πρόταση εργασίας ή ένας διαγωνισμός φαίνεται «πολύ καλό για να είναι αληθινό», μάλλον δεν είναι.



Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Βρίσκουν δουλειά οι Φυσικοί;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΘΩΡΑΚΕΙΣΤΕ ΤΟ Gmail ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΕ TIPS
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΘΩΡΑΚΕΙΣΤΕ ΤΟ Gmail ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΕ TIPS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΝΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΝΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΜΟΝΜΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ email
ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΜΟΝΜΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ email
Instagram-Facebook: ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ META
Instagram-Facebook: ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ META
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ- ΠΟΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ- ΠΟΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ANDROID ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ANDROID ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 24 Μαρτίου στις 07:00 μ.μ.
Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 24 Μαρτίου στις 07:00 μ.μ.
Επιστολή ΠΦΣ προς την εταιρεία Novo Nordisk σχετικά με την αιφνιδιαστική μείωση τιμής στα φαρμακευτικά σκευάσματα Wegovy
Επιστολή ΠΦΣ προς την εταιρεία Novo Nordisk σχετικά με την αιφνιδιαστική μείωση τιμής στα φαρμακευτικά σκευάσματα Wegovy
Hellenic Train: Ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας
Hellenic Train: Ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας
Δήμας: Μέσα στους επόμενους μήνες η παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά
Δήμας: Μέσα στους επόμενους μήνες η παράδοση της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά
Οι εργαζόμενοι στην Hellenic Train συμμετέχουν στην απεργία της Δευτέρας.
Οι εργαζόμενοι στην Hellenic Train συμμετέχουν στην απεργία της Δευτέρας.