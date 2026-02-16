Σε μεγάλη έξαρση βρίσκονται οι τηλεφωνικές απάτες μέσω τεχνολογίας «κλωνοποίησης φωνής», σύμφωνα με όσα αποκαλυπτικά στοιχεία παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη εκπομπή του ΕΡΤnews.

Όπως εξήγησε στην εκπομπή ο Διονύσης Ξενάκης, επίκουρος καθηγητής του ΕΚΠΑ, κατά τη διετία 2023–2024 οι περιπτώσεις απάτης με απομίμηση φωνής πενταπλασιάστηκαν, ενώ από το τέλος του 2024 έως τις αρχές του 2025 εκτινάχθηκαν 17 φορές, σημειώνοντας συνολική αύξηση που αγγίζει το 1600%.

Βάσει των δεδομένων που αναλύθηκαν, η μέση οικονομική ζημία ανά θύμα τέτοιας πρακτικής φτάνει τα 1.400 ευρώ. Χαρακτηριστικό της έκτασης του κινδύνου είναι συμβάν σε διεθνή τράπεζα, όπου στέλεχος παραπλανήθηκε από κλήση με τεχνητά αλλοιωμένη φωνή που προσομοίαζε σε πελάτη, οδηγώντας σε παράνομη μεταφορά κεφαλαίων ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζπατώντας εδώ

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.