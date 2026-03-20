2026-03-20 17:50:16
Φωτογραφία για Επιστολή ΠΦΣ προς την εταιρεία Novo Nordisk σχετικά με την αιφνιδιαστική μείωση τιμής στα φαρμακευτικά σκευάσματα Wegovy



Αθήνα, 20 Μαρτίου 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ



Αριθμ. Πρωτ. 1277



Προς : Φαρμακευτική Εταιρεία Novo Nordisk, Υπόψιν Γενικού Διευθυντή κ.

Ολύμπιου Παπαδημητρίου



Κοινοποίηση:

• Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης

• Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, κ. Άρης Αγγελής

• Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας



Θέμα: «Σχετικά με την αιφνιδιαστική μείωση τιμής στα φαρμακευτικά σκευάσματα

Wegovy 1,7 mg και 2,4 mg»



Διαπιστώσαμε με ιδιαίτερη έκπληξη την...





.... αιφνίδια και μονομερή οικειοθελή μείωση της λιανικής τιμής των σκευασμάτων Wegovy 1,7 mg και 2,4 mg από την εταιρεία σας Novonordisk, χωρίς καμία απολύτως προηγούμενη ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς της χώρας.



Η πρακτική αυτή είναι απαράδεκτη καθώς μετακυλίει άμεσα και κατά τρόπο αδικαιολόγητο το οικονομικό βάρος στα φαρμακεία, τα οποία ήδη λειτουργούν με ιδιαίτερα περιορισμένο περιθώριο κέρδους (mark up 14%) σε αυτά τα σκευάσματα, ενώ η επιβληθείσα μείωση τιμής φτάνει τα 28,00 ευρώ (-13%) ανά συσκευασία.



Η εν λόγω ενέργεια υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην εμπορική πρακτική της εταιρείας σας και θέτει ζήτημα στοιχειώδους επαγγελματικής δεοντολογίας και αξιοπιστίας!



Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να προβείτε άμεσα σε πλήρη αποκατάσταση της ζημίας των φαρμακοποιών μέσω αντίστοιχης πίστωσης για τα ήδη αποθεματοποιημένα προϊόντα και για τις συνταγές που εκτελέστηκαν με τις νέεςμειωμένες τιμές, όπως έχει γίνει και με άλλες εταιρείες που προέβησαν σε οικειοθελείς μειώσεις.



Με Εκτίμηση,

Ο πρόεδρος Απόστολος Βαλτάς

Ο γραμματέας Εμμανουήλ Κατσαράκης




