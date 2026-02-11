Παρόλο που οι πάροχοι email φιλτράρουν όλο και καλύτερα τις ηλεκτρονικές απάτες και τις κατευθύνουν στα junk ή spam folders, δεν είναι σπάνιο κάποια μηνύματα να «ξεγλιστρούν» και να φτάνουν κανονικά στα Εισερχόμενά μας.

Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο αν σκεφτεί κανείς ότι οι απατεώνες μπορούν πλέον να μιμηθούν με μεγάλη ακρίβεια το branding γνωστών εταιρειών – από τράπεζες και πλατφόρμες streaming μέχρι εταιρείες courier. Ακόμα και αν πατήσει κανείς τον σύνδεσμο, το περιβάλλον μπορεί να μοιάζει απολύτως αυθεντικό, κάνοντας την παγίδα ιδιαίτερα πειστική.

Πώς προστατευόμαστε από ηλεκτρονικές απάτες μέσω email

Ένα από τα πιο βασικά –και συχνά πιο αποτελεσματικά– βήματα είναι να κοιτάτε πάντα προσεκτικά τον αποστολέα του email. Το όνομα που εμφανίζεται μπορεί να μοιάζει σωστό, όμως η πραγματική διεύθυνση email συχνά προδίδει την απάτη.

Περίεργοι συνδυασμοί γραμμάτων, επιπλέον αριθμοί ή domains που δεν ταιριάζουν με την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας είναι σοβαρό καμπανάκι κινδύνου.

Όταν το μήνυμα πράγματι προέρχεται από κάποια μεγάλη εταιρεία, τότε το όνομά της φαίνεται πάντα στο email του αποστολέα.

Παράδειγμα απάτης για δήθεν κλειδωμένο λογαριασμό στο Netflix. Το email του αποστολέα αποκαλύπτει πολλά.

Eπιπλέον, πολλά spam mails προσπαθούν να σας πανικοβάλουν με μια αίσθηση επείγοντος. Μιλούν για «άμεσο κλείδωμα λογαριασμού», «ύποπτη δραστηριότητα» ή «τελευταία ευκαιρία» και σας πιέζουν να δράσετε γρήγορα.

Οι σοβαρές εταιρείες σπάνια χρησιμοποιούν τέτοιον δραματικό τόνο και ακόμα πιο σπάνια ζητούν άμεσες ενέργειες μέσω email χωρίς άλλη ενημέρωση.

Το κόλπο με τον κέρσορα για να εντοπίσετε την απάτη

Ακόμα και αν ένα email φαίνεται πειστικό, καλό είναι να περνάτε τον κέρσορα πάνω από τον σύνδεσμο πριν τον πατήσετε. Η πραγματική διεύθυνση που εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη σας συνήθως αποκαλύπτει αν πρόκειται για επίσημο site ή για κάτι ύποπτο.

Μικρές διαφορές στο domain, ορθογραφικά λάθη ή εντελώς άσχετες διευθύνσεις είναι ξεκάθαρη ένδειξη spam.

Μιας και αναφερθήκαμε σε αυτά, παρόλο που τα spam mails έχουν βελτιωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, πολλά εξακολουθούν να περιέχουν ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, κακή μετάφραση ή περίεργες διατυπώσεις.

Τέλος, έχετε υπόψη σας ότι καμία αξιόπιστη εταιρεία δεν θα σας ζητήσει μέσω email κωδικούς, αριθμούς καρτών ή προσωπικά στοιχεία. Αν ένα μήνυμα σας οδηγεί σε φόρμα που ζητά τέτοιες πληροφορίες, η απάντηση είναι απλή: μην προχωρήσετε.

Είναι πάντα κακό να πατήσετε έναν σύνδεσμο σε spam mail;

Η απάντηση είναι όχι απαραίτητα. Σε πολλές περιπτώσεις το απλό πάτημα ενός συνδέσμου δεν αρκεί για να γίνει ζημιά.

Το κρίσιμο σημείο είναι να μη συνεχίσετε περαιτέρω, ειδικά αν σας ζητηθεί να εισαγάγετε στοιχεία σύνδεσης, προσωπικά δεδομένα ή οικονομικές πληροφορίες. Αν έχετε αμφιβολία, προτιμήστε να κλείσετε το email και να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας πληκτρολογώντας τη διεύθυνση μόνοι σας.

Γενικότερα, για ό,τι σας φαίνεται ύποπτο ή περίεργο, ακόμα κι αν δεν μπορείτε να εξηγήσετε ακριβώς το γιατί, καλύτερα να εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Η διαγραφή ενός email είναι πάντα πιο ασφαλής επιλογή από το ρίσκο να πέσετε θύμα απάτης.

Σε μια εποχή που τα spam mails γίνονται ολοένα και πιο καλοφτιαγμένα, η προσοχή και η ψυχραιμία είναι τα πιο ισχυρά μας όπλα. Λίγα δευτερόλεπτα ελέγχου αρκούν συχνά για να γλιτώσουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα.

