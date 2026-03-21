2026-03-21 09:33:50

Νέα έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αποκαλύπτει πως τρένα της Hellenic Train και ένας συρμός του μετρό, παραβίασαν ερυθρά φωτοσήματα οκτώ φορές κατά τα έτη 2023 και 2024.rosa.grΤα οκτώ περιστατικά καταγράφηκαν λίγους μόλις μήνες μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και την επανέναρξη των σιδηροδρομικών δρομολογίων, υπό την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της στοιχειώδους sidirodromikanea

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ