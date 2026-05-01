2026-05-01 07:31:50

Σήμερα Πρωτομαγιά, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών, στο πλαίσιο της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.Σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train αναφέρει:Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ για την sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ