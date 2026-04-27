Απόλυτος κυρίαρχος της prime time ήταν το «Your Face Sounds Familiar» με εντυπωσιακό 21.5%, αφήνοντας μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Πιο πίσω ακολούθησε το «1% Club» με 9.5%, ενώ κοντά κινήθηκε και η σειρά «Η Κόρη Μου η Σοσιαλίστρια» (Mega) με 9.3%.

Στη συνέχεια βρέθηκαν το «Survivor» με 8.2% και οι «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (E)» με 7.4%, ενώ η ταινία «Γάμος αλά Ελληνικά 2» (Star) σημείωσε 7.6%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε ο «Μαγικός Καθρέφτης» (Mega) με 6.9%, ενώ οι «Γοργόνες και Μάγκες» κατέγραψαν 4.9%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν το «Το Τελευταίο Νησί» με 3.1%, το «Grande League» με 2.3%, η «Αυτοψία» με 2.2% και η εκπομπή «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα» με 1.9%.

