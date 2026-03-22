Η κίνηση της Τεχεράνης με το -αποτυχημένο- χτύπημα κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. Νέα δεδομένα για τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ αλλά και της Δύσης.Όταν οι ιρανικές δυνάμεις έβγαλαν δύο από τα ισχυρότερα όπλα τους από απόκρυψη και τα εκτόξευσαν προς τη στρατιωτική βάση ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου στο Ντιέγκο Γκαρσία, σε απόσταση 2.500 μιλίων, αποκάλυψαν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία διαθέτει πυραύλους μεγαλύτερης εμβέλειας απ’ ό,τι πολλοί αναλυτές είχαν αντιληφθεί — καθώς και μια ηγεσία που δεν ενδιαφέρεται πλέον να τους αποκρύπτει.Η επίθεση τις πρώτες ώρες της Παρασκευής αποτέλεσε την πρώτη φορά που το Ιράν χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν μεγάλο μέρος της Ευρώπης, σημειώνει η WSJ. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε επικαλεστεί την ανάπτυξη από το Ιράν πυραύλων που θα μπορούσαν μελλοντικά να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα στις ΗΠΑ ως έναν από τους λόγους για την έναρξη του πολέμου.Μόλις τον προηγούμενο μήνα, οι Ιρανοί ηγέτες επέμεναν ότι είχαν περιορίσει την εμβέλεια των πυραύλων τους περίπου στο μισό της απόστασης μέχρι το Ντιέγκο Γκαρσία.Οι πύραυλοι δεν πέτυχαν τον στόχο τους — ο ένας απέτυχε κατά την πτήση και ο άλλος εξαφανίστηκε αφού αντιτορπιλικό του αμερικανικού Ναυτικού εκτόξευσε αντιαεροπορικό πύραυλο SM-3 εναντίον του, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, η ικανότητα της Τεχεράνης να τους εκτοξεύσει καταδεικνύει μια πιο επιθετική στάση του καθεστώτος και πρόοδο στην ικανότητα πλήγματος πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή.«Δείχνει πόσο η διαδικασία λήψης αποφάσεων μετακινείται προς το άκρο», δήλωσε ο Ντάνι Τσιτρινόβιτς, πρώην επικεφαλής του τμήματος Ιράν στη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ.Με το να στοχεύσει το Ντιέγκο Γκαρσία —μια στρατιωτική βάση ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου σε απόσταση αντίστοιχη με αυτήν του Λονδίνου ή του Παρισιού— η Τεχεράνη δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα ασφάλειας για την Ευρώπη και τμήματα του Ειρηνικού.Οι ευρωπαϊκές χώρες ανησυχούσαν εδώ και καιρό ότι το Ιράν θα μπορούσε να αναβαθμίσει το υπάρχον πυραυλικό του οπλοστάσιο ώστε να αυξήσει την εμβέλειά του και να τις στοχοποιήσει. Οι εκτοξεύσεις καθιστούν αυτή την υποθετική απειλή πραγματική, δήλωσε ο Ντάγκλας Μπάρι, ειδικός στην αεροδιαστημική στρατιωτική τεχνολογία στο International Institute for Strategic Studies.Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε την Παρασκευή μέσω κοινωνικών δικτύων ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θέτει σε κίνδυνο βρετανικές ζωές επιτρέποντας τη χρήση των βάσεών του στον πόλεμο.Μετά την επίθεση, η βρετανική κυβέρνηση παραχώρησε στις ΗΠΑ μεγαλύτερη πρόσβαση στις βάσεις της ανά τον κόσμο, ώστε να πλήξουν στόχους στο Ιράν και να αποτρέψουν το καθεστώς από το να εκτοξεύει πυραύλους ή να απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοΐα.Το Ισραήλ ανέφερε ότι οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν προς το Ντιέγκο Γκαρσία είχαν δύο στάδια. Αυτό υποδηλώνει ότι το Ιράν ενδέχεται να προσαρμόζει έναν από τους φερόμενους ως πολιτικούς εκτοξευτές διαστημικών οχημάτων για στρατιωτική χρήση, δήλωσε ο Φάμπιαν Χιντς, ανεξάρτητος αναλυτής πυραυλικών συστημάτων.Η πολυπλοκότητα της μετατροπής μιας υπάρχουσας κεφαλής ή πυραύλου σημαίνει ότι το Ιράν πιθανότατα προετοιμαζόταν για την επίθεση πολύ πριν από τον πόλεμο, δήλωσε ο Φαρζίν Ναντίμι, ανώτερος ερευνητής με ειδίκευση στο Ιράν στο Washington Institute. Θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί τέτοια ανασχεδίαση υπό τους βομβαρδισμούς των τελευταίων τριών εβδομάδων, πρόσθεσε.Σημείωσε επίσης ότι δεν είναι σαφές αν οι πύραυλοι που εκτόξευσε το Ιράν μπορούσαν πράγματι να φτάσουν στο Ντιέγκο Γκαρσία, δεδομένου ότι δεν πέτυχαν τον στόχο τους. Η κατασκευή πυραύλων μεγαλύτερης εμβέλειας που λειτουργούν αξιόπιστα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη λόγω των καταπονήσεων κατά την πτήση. Η προοπτική κατασκευής πυραύλων που θα μπορούσαν να φτάσουν τις ΗΠΑ από το Ιράν θεωρούνταν απίθανη ακόμη και πριν από τις ζημιές που προκάλεσε ο πόλεμος.Το Ντιέγκο Γκαρσία, που βρίσκεται σε ένα απομονωμένο νησί στο Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού, αποτελεί στρατηγική βάση όπου οι ΗΠΑ φιλοξενούν βομβαρδιστικά, πυρηνικά υποβρύχια και αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων.Ο αμερικανικός στρατός είχε λάβει σοβαρά υπόψη τον κίνδυνο ιρανικής πυραυλικής επίθεσης και είχε τοποθετήσει ένα αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων κοντά στη βάση, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Το πλοίο εκτόξευσε αναχαιτιστικά SM-3 εναντίον των εισερχόμενων ιρανικών πυραύλων, ανέφεραν.Η σημαντικότερη αλλαγή για το Ιράν ενδέχεται να αφορά τη στρατηγική του. Οι Ιρανοί ηγέτες είχαν προσεγγίσει προηγούμενες συγκρούσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ με μετρημένες αντιδράσεις, επιδιώκοντας να αποφύγουν κλιμακούμενους κύκλους σύγκρουσης.Ωστόσο, με τις διαμαρτυρίες, την οικονομική κρίση, τη δολοφονία ανώτερων στελεχών και τη στρατιωτική πίεση να ωθούν το καθεστώς προς κατάρρευση, επέλεξαν αυτή τη φορά μια πιο επιθετική προσέγγιση, ελπίζοντας να αποτρέψουν μελλοντικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.Ο Τζέφρι Λιούις, ειδικός στον έλεγχο των εξοπλισμών στο Middlebury Institute of International Studies, δήλωσε ότι το Ιράν διέθετε εδώ και καιρό την τεχνική ικανότητα να αναπτύξει πυραύλους μέσου βεληνεκούς, αλλά συγκρατούνταν από πολιτική απροθυμία να το πράξει. Αυτό το όριο πλέον έχει ξεπεραστεί.«Δεν υπάρχει επιστροφή», δήλωσε ο Λιούις. «Αυτό είναι πλέον γεγονός: το Ιράν διαθέτει IRBMs.»Η απόφαση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο ότι η ιρανική ηγεσία μπορεί να αλλάξει στάση και ως προς το πυρηνικό της πρόγραμμα, πρόσθεσε. Το Ιράν βρισκόταν κοντά στο να αποκτήσει τη δυνατότητα κατασκευής πυρηνικού όπλου, αλλά είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα προχωρήσει σε αυτό το βήμα.Και στις δύο περιπτώσεις, η Ισλαμική Δημοκρατία είχε επιδείξει αυτοσυγκράτηση με στόχο την αποφυγή ενός πολέμου όπως αυτός που τώρα διεξάγει, ανέφερε ο Λιούις. Με αυτή τη στρατηγική να έχει αποτύχει, υπάρχει ο κίνδυνος το Ιράν να επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων ως μέσο αποτροπής, εφόσον έχει τη δυνατότητα.«Νομίζω ότι αν το καθεστώς επιβιώσει — και αποδεικνύεται εκπληκτικά ανθεκτικό — τότε δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι δεν θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση αυτών των προγραμμάτων», κατέληξε ο Λιούις.Wall Street Journal