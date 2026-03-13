2026-03-13 09:15:19
Ένα νέο νυχτερινό τρένο Παρίσι-Βερολίνο αποκαθιστά μια θρυλική διαδρομή, αναδιαμορφώνοντας τις επιλογές ταξιδιού χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τον ανταγωνισμό με τις οικονομικές πτήσεις σε όλη την κεντρική Ευρώπη.Τα νυχτερινά δρομολόγια μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου αναμένεται να επιστρέψουν δραματικά, καθώς ένα νέο απευθείας νυχτερινό τρένο ετοιμάζεται να τεθεί σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2026, sidirodromikanea
