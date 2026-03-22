Σε μέτρα έκτακτης ανάγκης προχώρησε η Σλοβενία, επιβάλλοντας προσωρινούς περιορισμούς στην αγορά καυσίμων, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αρχίζει να προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις ακόμη και στην καρδιά της Ευρώπης.Οι εικόνες με ουρές στα πρατήρια και τα πρώτα «λουκέτα» σε αντλίες επαναφέρουν μνήμες ενεργειακών κρίσεων, την ώρα που οι αρχές επιχειρούν να καθησυχάσουν τους πολίτες ότι τα αποθέματα επαρκούν.Όρια στην αντλία και στρατιωτική συνδρομήΗ κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η προμήθεια καυσίμων περιορίζεται στα 50 λίτρα ημερησίως για ιδιωτικά οχήματα και στα 200 λίτρα για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, όπως οι αγρότες. Το μέτρο τίθεται σε ισχύ άμεσα και θα διαρκέσει μέχρι νεωτέρας.Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων» και ότι οι αποθήκες της χώρας είναι γεμάτες. Το πρόβλημα, όπως εξήγησε, εντοπίζεται στη μεταφορά των καυσίμων προς τα πρατήρια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τοπικές ελλείψεις.Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο στρατός αναλαμβάνει ρόλο υποστήριξης, διαθέτοντας βυτιοφόρα ώστε να ενισχυθεί η τροφοδοσία των πρατηρίων.Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, η εικόνα στην αγορά δείχνει πίεση, μεταδίδει το Reuters. Η Petrol, η μεγαλύτερη εταιρεία διανομής καυσίμων στη Σλοβενία, αντιμετώπισε ελλείψεις, οδηγώντας σε μεγάλες ουρές τις τελευταίες ημέρες.Πολλά πρατήρια της εταιρείας παρέμειναν κλειστά, ενώ όσα λειτουργούν επιβάλλουν περιορισμούς. Την ίδια στιγμή, πρατήρια του ουγγρικού ομίλου MOL παραμένουν ανοικτά, αλλά είχαν ήδη θέσει όριο 30 λίτρων για ιδιώτες και 200 λίτρων για επαγγελματίες.Οι πολίτες περιγράφουν σκηνές έντασης, με αναμονές άνω των 20 λεπτών και περιορισμένη δυνατότητα ανεφοδιασμού, γεγονός που ενισχύει το αίσθημα ανασφάλειας.Πόλεμος, διασυνοριακή ζήτηση και φόβοι για εφοδιασμόΗ κρίση αποδίδεται σε συνδυασμό παραγόντων. Από τη μία πλευρά, η γεωπολιτική ένταση και η άνοδος των τιμών ενέργειας αυξάνουν τη ζήτηση και εντείνουν την αποθεματοποίηση. Από την άλλη, η Σλοβενία δέχεται πιέσεις από διασυνοριακή κατανάλωση, καθώς οδηγοί από γειτονικές χώρες σπεύδουν να προμηθευτούν καύσιμα.Η κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη της κατάστασης και έχει ζητήσει από τους λιανοπωλητές να παρέχουν συνεχή ενημέρωση για τα αποθέματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων μέτρων.Παράλληλα, εξετάζονται ειδικές ρυθμίσεις για τους ξένους οδηγούς, προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στην εγχώρια αγορά.Η περίπτωση της Σλοβενίας λειτουργεί ως προειδοποιητικό καμπανάκι για την Ευρώπη. Σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα τις ενεργειακές ροές και τις τιμές, ακόμη και χώρες με επαρκή αποθέματα μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με προβλήματα εφοδιασμού.