Η ομπρέλα για φυτά είναι μια ιδέα που εμφανίζεται όλο και πιο συχνά ως τρόπος προστασίας από τον έντονο ήλιο, ιδιαίτερα σε μπαλκόνια και μικρούς εξωτερικούς χώρους. Η ομπρέλα για φυτά μπορεί να δώσει μια απλή μορφή σκίασης σε ευαίσθητα φυτά σε γλάστρες, χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Το πώς λειτουργεί στην πράξη και πότε έχει νόημα να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τον χώρο και τις συνθήκες.

Τι είναι οι ομπρέλες για φυτά

Οι ομπρέλες για φυτά είναι μικρές κατασκευές σκίασης που τοποθετούνται πάνω από γλάστρες ή απευθείας στο χώμα, με στόχο να περιορίσουν την ένταση του ήλιου στο συγκεκριμένο μόνο σημείο.



Σε μικρογραφία θυμίζουν μια κανονική ομπρέλα, έχουν ρυθμιζόμενο ύψος περίπου στο ένα μέτρο και τοποθετούνται στο χώμα του φυτού καρφωτά, όπως πολλών τύπων μεταλλικά διακοσμητικά κήπου.

Δεν αποτελούν μια συνηθισμένη λύση στην κηπουρική, αλλά γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς ως μια απλή λύση για την πρόσθετη προστασία ευαίσθητων φυτών.Πότε μπορεί να είναι χρήσιμη μια ομπρέλα για φυτά

Μια τέτοια ομπρέλα δεν αρκεί από μόνη της για την προστασία ενός φυτού που βρίσκεται σε πλήρως εκτεθειμένο σημείο, ούτε μπορεί να προστατεύσει σε συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας φυτά που χρειάζονται σκιερό περιβάλλον. Μπορεί όμως να λειτουργήσει συμπληρωματικά, μειώνοντας την ένταση του ήλιου τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, σε φυτά με μέτρια αντοχή στον ήλιο.



Επίσης η λειτουργία της μπορεί να αξιοποιηθεί κυρίως σε συγκεκριμένες συνθήκες και περιπτώσεις. Για παράδειγμα μπορεί να ενισχύει την παραπάνω προστασία που χρειάζονται αμέσως μετά την μεταφύτευση, σε μικρού μεγέθους φυτά. Σε περιόδους καύσωνα επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί περιστασιακά σε γλάστρες ή και φυτά τοποθετημένα απευθείας στο έδαφος, ώστε να περιοριστεί η καταπόνηση του φυτού τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας χωρίς να χρειαστεί μετακίνησή του.



Παράλληλα, μια τέτοια ομπρέλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για επιπλέον σκίαση, με την προσθήκη ενός πιο σκούρου υφάσματος ή άλλου υλικού που περιορίζει περισσότερο την ηλιακή ακτινοβολία.



Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σχήμα και το χρώμα της ομπρέλας μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για πουλιά ή κατοικίδια, που αποτελούν πρόβλημα για κάποια φυτά.



Με τον ίδιο τρόπο και περισσότερο αποτελεσματικά μπορεί να λειτουργήσει και σε γλάστρες με φυτά εσωτερικού χώρου, τοποθετημένα σε σημεία σε έντονη ηλιοφάνεια κάποιες ώρες της ημέρας.

Τι να προσέξετε πριν τη χρησιμοποιήσετε

Η ομπρέλα για φυτά δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σε κάθε χώρο, γι’ αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η συνολική έκθεση του σημείου στον ήλιο. Σε πλήρως εκτεθειμένα στον ήλιο σημεία ασφαλώς και δεν μπορεί να αντικαταστήσει το βασικό μέσο σκίασης που έχουν ανάγκη τα ευαίσθητα στον ήλιο φυτά.



Παράλληλα, επειδή πρόκειται για ελαφριά κατασκευή, χρειάζεται προσοχή στη σταθερότητα, ιδιαίτερα σε σημεία με αέρα.



Αν την επιλέξετε σαν μέσο επιπλέον προστασίας κάποιων φυτών από τον ήλιο, τοποθετημένα σε γλάστρα ή σε παρτέρι, φροντίστε να έχει όσο πιο σκουρόχρωμη απόχρωση.





