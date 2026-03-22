2026-03-22 18:30:56

Ευρωπαϊκός βίσονας (Bison bonasus) σε καταφύγιο στην Μπιαλοβιέζα της Πολωνίας [Φωτογραφία από Michal Fludra/NurPhoto μέσω Getty Images]Τρεις άγριοι ευρωπαϊκοί βίσονες πέθαναν το πρωί της Κυριακής, αφού χτυπήθηκαν από τρένο στο τεράστιο δάσος Μπιαλοβιέζα της Πολωνίας, το οποίο είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και εκτείνεται στα σύνορα με τη Λευκορωσία, δήλωσε η τοπική αστυνομία στο sidirodromikanea

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ