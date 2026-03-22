greece-salonikia

Το Bitcoin υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 69.000 δολαρίων, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν μεταφέρεται πλέον με ένταση και στις αγορές crypto.Σε αντίθεση με το αφήγημα που το ήθελε «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους κρίσης, το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα ακολουθεί την πορεία των πιο ριψοκίνδυνων assets, καταγράφοντας σημαντικές απώλειες.Πιέσεις σε όλη την αγορά cryptoΤο Bitcoin υποχώρησε έως και 3,3% την Κυριακή, φθάνοντας περίπου στα 68.150 δολάρια – το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου. Η εικόνα ήταν ακόμη πιο επιβαρυμένη στα υπόλοιπα μεγάλα tokens, με το Ether να χάνει σχεδόν 5% και να υποχωρεί κοντά στα 2.050 δολάρια, ενώ Solana, XRP και Cardano κινήθηκαν επίσης πτωτικά.Η πίεση δεν είναι συγκυριακή. Από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, το Bitcoin έχει χάσει περίπου το ένα πέμπτο της αξίας του. Η διόρθωση αυτή έρχεται να αμφισβητήσει ευθέως μια βασική παραδοχή της αγοράς crypto: ότι το Bitcoin μπορεί να λειτουργήσει ως «ψηφιακό καταφύγιο» σε περιόδους γεωπολιτικής αναταραχής. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με το παραδοσιακό καταφύγιο της αγοράς, τον χρυσό. Η τιμή του πέφτει αντί να ανεβαίνει.Πόλεμος, ενέργεια και κόστος miningΗ πτώση των crypto δεν εξηγείται μόνο από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Η άνοδος των τιμών ενέργειας, που συνδέεται άμεσα με την κρίση στη Μέση Ανατολή, προσθέτει ένα ακόμη βάρος στην αγορά.Η αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας καθιστά πιο ακριβή τη διαδικασία εξόρυξης (mining), επηρεάζοντας τα περιθώρια κέρδους των miners και εντείνοντας τις πιέσεις στις τιμές.Όπως επισημαίνουν αναλυτές, το Bitcoin βρίσκεται παγιδευμένο σε ένα ευρύτερο sell-off που πλήττει τις αγορές διεθνώς. Μετοχές και άλλα στοιχεία ενεργητικού υψηλού ρίσκου, αλλά ακόμη και ο χρυσός και τα ομόλογα, καταγράφουν επίσης απώλειες, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από το ρίσκο εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας.Παράλληλα, ένα ακόμη στοιχείο που στήριζε πρόσφατα την αγορά –η προσδοκία για ευνοϊκή νομοθεσία στις ΗΠΑ– φαίνεται να αποδυναμώνεται. Με την Ουάσιγκτον να επικεντρώνεται στον πόλεμο, οι πιθανότητες για άμεσες ρυθμιστικές εξελίξεις περιορίζονται.Τα crypto ως “καθρέφτης” των αγορώνΈνα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τρέχουσας κρίσης είναι ο ρόλος των crypto ως πρόδρομου δείκτη για τις υπόλοιπες αγορές.Δεδομένου ότι διαπραγματεύονται 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, προσφέρουν μια πρώτη εικόνα για το πώς ενδέχεται να κινηθούν τα παραδοσιακά assets όταν ανοίξουν τα χρηματιστήρια.Ενδεικτικά, συμβόλαια που συνδέονται με το πετρέλαιο κινούνται και πάλι ανοδικά – αντανακλώντας την κλικακούμενη ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ – ενώ παράλληλα τα futures σε δείκτες όπως ο Nasdaq 100 και ο S&P 500 καταγράφουν απώλειες.Η γεωπολιτική ένταση ενισχύεται περαιτέρω από τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν εάν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί με αντίποινα κατά αμερικανικών και ισραηλινών στόχων στη Μέση Ανατολή, ενώ οι επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να εντείνονται.Μέρος του ρίσκουΗ πρόσφατη πτώση των crypto δεν είναι απλώς μια ακόμη διόρθωση. Είναι μια υπενθύμιση ότι, παρά τις φιλοδοξίες για ανεξαρτησία από το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα ψηφιακά νομίσματα παραμένουν βαθιά συνδεδεμένα με τις παγκόσμιες εξελίξεις.Σε έναν κόσμο όπου ο πόλεμος επηρεάζει την ενέργεια, την οικονομία και τις αγορές ταυτόχρονα, το Bitcoin δεν λειτουργεί ως καταφύγιο — αλλά ως μέρος του ίδιου του ρίσκου.Και όσο η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, το ερώτημα δεν είναι μόνο πού θα σταθεροποιηθούν τα crypto, αλλά αν μπορούν τελικά να αποδείξουν τον ρόλο που τους είχε αποδοθεί: ενός πραγματικά ασφαλούς ψηφιακού asset σε έναν αβέβαιο κόσμο.