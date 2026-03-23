5 εκατ. τόνοι CO₂ σε μόλις 14 ημέρες!!

Climatebook5 εκατ. τόνοι CO₂ σε μόλις 14 ημέρες!!Ο πόλεμος δεν μετριέται μόνο σε ανθρώπινες απώλειες, κατεστραμμένες υποδομές και γεωπολιτική αστάθεια. Μετριέται και σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με ανάλυση που επικαλείται ο Guardian, οι πρώτες 14 ημέρες του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν προκάλεσαν εκπομπές 5.055.016 τόνων CO₂ ισοδυνάμου (tCO₂e). Πρόκειται για ένα αποτύπωμα αντίστοιχο με τις ετήσιες εκπομπές μιας μεσαίου μεγέθους, ορυκτο-εντατικής οικονομίας, όπως το Κουβέιτ, ή με το άθροισμα των 84 χωρών με τις χαμηλότερες εκπομπές παγκοσμίως.Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κλιματικού κόστους δεν προήλθε από τις ίδιες τις εκρήξεις, αλλά από την υλική καταστροφή που τις συνοδεύει. Η ανάλυση εκτιμά ότι οι ζημιές σε περίπου 20.000 πολιτικά κτίρια οδήγησαν σε 2,4 εκατ. τόνους CO₂e, καθιστώντας την καταστροφή κτιρίων τη σημαντικότερη πηγή εκπομπών. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η καύση καυσίμων από πολεμικά αεροσκάφη, πλοία και υποστηρικτικά οχήματα, με κατανάλωση 150 έως 270 εκατ. λίτρων καυσίμου και εκπομπές περίπου 529.000 τόνων CO₂e.Ιδιαίτερα βαρύ ήταν και το αποτύπωμα από τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Οι επιθέσεις σε δεξαμενές και αποθήκες καυσίμων γύρω από την Τεχεράνη εκτιμάται ότι οδήγησαν στην καύση 2,5 έως 5,9 εκατ. βαρελιών πετρελαίου, με επιπλέον 1,88 εκατ. τόνους CO₂e. Παράλληλα, η καταστροφή στρατιωτικού εξοπλισμού προσέθεσε περίπου 172.000 τόνους CO₂e, ενώ η εκτεταμένη χρήση πυρομαχικών, πυραύλων και drones άλλους 55.000 τόνους CO₂e.Η είδηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν συνδεθεί με τη γενική κλιματική εικόνα. Ο Global Carbon Budget εκτιμά ότι οι παγκόσμιες εκπομπές από ορυκτά καύσιμα έφτασαν το 2025 σε νέο ιστορικό υψηλό, περίπου 38,1 δισ. τόνους CO₂, ενώ το εναπομείναν περιθώριο για να διατηρηθεί ζωντανός ο στόχος του 1,5°C παραμένει εξαιρετικά περιορισμένο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κάθε πολεμική ανάφλεξη, εκτός της ανθρωπιστικής και πολιτικής τραγωδίας, είναι και μια άμεση επιτάχυνση της κλιματικής κρίσης.