2026-03-23 17:01:41

Μια από τις ιδιότητες του αμυγδαλέλαιου είναι και οι ισχυρές μαλακτικές.



Αυτό σημαίνει ότι έχει κατευναστική και ηρεμιστική επίδραση στο δέρμα και δη στο δέρμα γύρω από τα μάτια.



Η υφή του είναι λεπτή και λεία, έτσι οι πόροι του δέρματος δεν κλείνουν και απορροφάται πολύ εύκολα.



Είναι ένα λάδι ελαφρύ, εξαιρετικά κατάλληλο για την ευαίσθητη επιδερμίδα γύρω από τα μάτια μας.



Με την γήρανση και την καταπόνηση η ευαίσθητη επιδερμίδα γύρω από τα μάτια μας χάνει την φυσική ελαστικότητά της και δημιουργούνται ρυτίδες , μαύροι κύκλοι και το δέρμα χαλαρώνει.



Εφαρμόζοντας λοιπόν σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή αμυγδαλέλαιο, το δέρμα ενυδατώνεται, βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος και



έτσι σιγά-σιγά θα δούμε αυτά τα προβλήματα να μειώνονται αισθητά και το δέρμα να αποκτά την χαμένη του σφριγηλότητα συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/amygdalelaio-ena-thaymatoyrgo-ladi-gia-ta-matia-mas/



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ