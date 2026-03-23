2026-03-23 18:49:38
Μία ακόμη ουσιαστική βελτίωση στην καθημερινή λειτουργία της διάθεσης ΦΥΚ μέσω πλατφόρμας υλοποιήθηκε στην πράξη.
Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, στα νέα πράσινα σακουλάκια αποστολής ΦΥΚ προς φαρμακεια έχει αφαιρεθεί η ένδειξη «κατ’ οίκον», η οποία υπήρχε μέχρι πρότινος και δημιουργούσε σύγχυση.
Η συγκεκριμένη διόρθωση:
✔️ αποτελούσε μεταξύ άλλων πάγιο αίτημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (διαβάστε εδώ)
✔️ είχε επισημανθεί ως λειτουργικό πρόβλημα της διαδικασίας
✔️ πλέον υλοποιήθηκε στην πράξη
Αναμένουμε στο επόμενο διάστημα να .... βελτιώνονται και τα υπόλοιπα ζητήματα που έχει θίξει ο Π.Φ.Σ.
Farmakopoioi
farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ