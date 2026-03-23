Μία ακόμη ουσιαστική βελτίωση στην καθημερινή λειτουργία της διάθεσης ΦΥΚ μέσω πλατφόρμας υλοποιήθηκε στην πράξη.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, στα νέα πράσινα σακουλάκια αποστολής ΦΥΚ προς φαρμακεια έχει αφαιρεθεί η ένδειξη «κατ’ οίκον», η οποία υπήρχε μέχρι πρότινος και δημιουργούσε σύγχυση.

Η συγκεκριμένη διόρθωση:





✔️ αποτελούσε μεταξύ άλλων πάγιο αίτημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (διαβάστε εδώ)



✔️ είχε επισημανθεί ως λειτουργικό πρόβλημα της διαδικασίας



✔️ πλέον υλοποιήθηκε στην πράξη

farmakopoioi

Αναμένουμε στο επόμενο διάστημα να .... βελτιώνονται και τα υπόλοιπα ζητήματα που έχει θίξει ο Π.Φ.Σ.