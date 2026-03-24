Το Πεντάγωνο αναμένεται να στείλει χιλιάδες στρατιώτες από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του στρατού στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν στο Reuters την Τρίτη δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα, ενισχύοντας την τεράστια στρατιωτική συγκέντρωση, ακόμη και καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει συνομιλίες με το Ιράν.Οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν διευκρίνισαν πού στη Μέση Ανατολή θα πάνε τα στρατεύματα και πότε θα φτάσουν στην περιοχή. Οι στρατιώτες σταθμεύουν στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας.Ο αμερικανικός στρατός παρέπεμψε ερωτήσεις στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.Δεν έχει ληφθεί απόφαση για την αποστολή στρατευμάτων στο ίδιο το Ιράν, δήλωσε μία από τις πηγές στο Reuters, αλλά θα δημιουργήσουν δυνατότητες για πιθανές μελλοντικές επιχειρήσεις στην περιοχή.Πώς θα γίνει η ανάπτυξη των στρατιωτώνΗ ανάπτυξη των στρατιωτών θα προστεθεί στην ανάπτυξη την περασμένη εβδομάδα χιλιάδων πεζοναυτών και ναυτών στο USS Boxer, ένα αμφίβιο πλοίο εφόδου, μαζί με την Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία.Οι συνομιλίες με το Ιράν και η διάψευση από ΤεχεράνηΟι αναμενόμενες αναπτύξεις έρχονται μόλις μία ημέρα αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε τις απειλές για βομβαρδισμό ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, λέγοντας ότι υπήρξαν «παραγωγικές» συνομιλίες με το Ιράν.Ωστόσο, μετά το σχόλιο του Τραμπ στο Truth Social τη Δευτέρα, το Ιράν αρνήθηκε ότι είχαν διεξαχθεί συνομιλίες.