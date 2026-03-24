2026-03-24 18:16:55
Φωτογραφία για «Σπάει» στα δύο το πρωινό δίδυμο της ΕΡΤ – αναζητείται νέα συμπαρουσιάστρια στην ΕΡΤ



Σε φάση αλλαγών φαίνεται πως περνά η πρωινή

ενημερωτική εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ στο ΕΡΤNews, καθώς αναμένεται αποχώρηση από το δίδυμο της παρουσίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στη Realnews και υπογράφει η Ναταλία Ανδρικοπούλου, η Κατερίνα Δούκα έχει ήδη ενημερώσει τη διοίκηση ότι επιθυμεί να αποχωρήσει, λόγω του ιδιαίτερα απαιτητικού ωραρίου της εκπομπής που ξεκινά από πολύ νωρίς το πρωί.

Αν επιβεβαιωθεί η αποχώρησή της, ο Κώστας Παπαχλιμίντζος θα συνεχίσει μόνος του μέχρι να βρεθεί το πρόσωπο που θα τον πλαισιώσει.

Η δημοσιογράφος είχε ενταχθεί στην εκπομπή στις αρχές του 2026, αντικαθιστώντας τη Χριστίνα Βίδου, η οποία αποχώρησε για τον ΣΚΑΪ.

Την ίδια στιγμή, στην ΕΡΤ βρίσκονται ήδη σε αναζήτηση γυναίκας δημοσιογράφου για τη θέση, με το όνομα της Μαριλένα Γεραντώνη να συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που εξετάζονται, μετά και τη θητεία της στο MEGA.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κυρανάκης για τη δίκη των Τεμπών: Υπήρξε προσπάθεια να δυναμιτιστεί η διαδικασία – Το τρίπτυχο μας είναι νέα τρένα, νέα υποδομή, νέοι σταθμοί
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κυρανάκης για τη δίκη των Τεμπών: Υπήρξε προσπάθεια να δυναμιτιστεί η διαδικασία – Το τρίπτυχο μας είναι νέα τρένα, νέα υποδομή, νέοι σταθμοί
Κώστας Τσουρός: «Λέω αύριο να μην έρθουμε, εσείς τι λέτε;;»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κώστας Τσουρός: «Λέω αύριο να μην έρθουμε, εσείς τι λέτε;;»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Μεγάλη πτώση για «Το Πρωινό»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Μεγάλη πτώση για «Το Πρωινό»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Οριακή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Ανάσα πίσω το «Πρωινό»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Οριακή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Ανάσα πίσω το «Πρωινό»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα» – κοντά το «Buongiorno» και «Το Πρωινό»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα» – κοντά το «Buongiorno» και «Το Πρωινό»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το «Buongiorno», ανάσα διαφορά από «Super Κατερίνα» και «Το Πρωινό»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το «Buongiorno», ανάσα διαφορά από «Super Κατερίνα» και «Το Πρωινό»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δήμος Ξηρομέρου: Διοργάνωση Πιστοποιημένου Σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών.
Δήμος Ξηρομέρου: Διοργάνωση Πιστοποιημένου Σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών.
Αλλαγές στη διακόσμηση χωρίς κόστος: είναι τελικά εφικτό και πώς;
Αλλαγές στη διακόσμηση χωρίς κόστος: είναι τελικά εφικτό και πώς;
Η Βουλγαρία ξεκινά τις δοκιμές νέων Škoda EMUs
Η Βουλγαρία ξεκινά τις δοκιμές νέων Škoda EMUs
Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζεται το «λαθρεμπόριο» ψέματος
Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζεται το «λαθρεμπόριο» ψέματος
Αναβαθμίσεις σε εξέλιξη για τη Γραμμή 1 του μετρό της Αθήνας
Αναβαθμίσεις σε εξέλιξη για τη Γραμμή 1 του μετρό της Αθήνας