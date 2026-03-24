





Σε φάση αλλαγών φαίνεται πως περνά η πρωινή

ενημερωτική εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ στο ΕΡΤNews, καθώς αναμένεται αποχώρηση από το δίδυμο της παρουσίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στη Realnews και υπογράφει η Ναταλία Ανδρικοπούλου, η Κατερίνα Δούκα έχει ήδη ενημερώσει τη διοίκηση ότι επιθυμεί να αποχωρήσει, λόγω του ιδιαίτερα απαιτητικού ωραρίου της εκπομπής που ξεκινά από πολύ νωρίς το πρωί.

Αν επιβεβαιωθεί η αποχώρησή της, ο Κώστας Παπαχλιμίντζος θα συνεχίσει μόνος του μέχρι να βρεθεί το πρόσωπο που θα τον πλαισιώσει.

Η δημοσιογράφος είχε ενταχθεί στην εκπομπή στις αρχές του 2026, αντικαθιστώντας τη Χριστίνα Βίδου, η οποία αποχώρησε για τον ΣΚΑΪ.

Την ίδια στιγμή, στην ΕΡΤ βρίσκονται ήδη σε αναζήτηση γυναίκας δημοσιογράφου για τη θέση, με το όνομα της Μαριλένα Γεραντώνη να συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που εξετάζονται, μετά και τη θητεία της στο MEGA.

