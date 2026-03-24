





Αιφνιδιαστικό τέλος μπήκε στην εκπομπή «ΕΔΩ TV» του OPEN, με τους Γρηγόρης Γκουντάρας και Ναταλί Κάκκαβα να ολοκληρώνουν πρόωρα την παρουσία τους, χωρίς να έχουν την ευκαιρία ενός τηλεοπτικού αποχαιρετισμού.

Το κανάλι προχωρά σε «νοικοκύρεμα» του προγράμματός του ενόψει Πάσχα, με τις αλλαγές να επηρεάζουν και τη συγκεκριμένη εκπομπή, η οποία δεν κατάφερε να αποδώσει τα αναμενόμενα σε επίπεδο τηλεθέασης. Έτσι, το περασμένο Σαββατοκύριακο προβλήθηκαν τα τελευταία επεισόδια, χωρίς όμως να υπάρξει επίσημο φινάλε στον αέρα.

Οι δύο παρουσιαστές επέλεξαν να πουν το «αντίο» μέσω των social media, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για τη στήριξη του κοινού και τη συνεργασία με την ομάδα τους. Στο μήνυμά τους, έκαναν λόγο για ένα ταξίδι που ολοκληρώθηκε ξαφνικά, τονίζοντας πως κρατούν τις καλές στιγμές, τις εμπειρίες αλλά και τις δυσκολίες που τους έκαναν πιο δυνατούς.

Παράλληλα, ευχαρίστησαν δημόσια όλους τους συνεργάτες, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μεταξύ τους σχέση, υπογραμμίζοντας τη χημεία και την εκτίμηση που τους συνδέει.

Κλείνοντας, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επανένωσης, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα προς το κοινό: πως οι δρόμοι τους ίσως ξανασυναντηθούν.

