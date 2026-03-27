Αποκαταστάθηκε μετά από δύο ώρες η βλάβη στο τρένο που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα- Θεσσαλονίκη και είχε ακινητοποιηθεί στην Οινόη
2026-03-27 22:57:55
Το τρένο είχε αναχωρήσει με καθυστέρηση από την Αθήνα και στην συνέχεια παρουσίασε και τεχνική βλάβηΠερισσότερες από δύο ώρες πέρασαν μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη της αμαξοστοιχίας 56 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη και η οποία ακινητοποιήθηκε σταθμό της Οινόης στις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής 27/3..protothema.grΜετά την αποκατάσταση της βλάβης το τρένο συνέχισε κανονικά την sidirodromikanea
