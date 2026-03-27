Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ

Οι θαλάσσιοι καύσωνες δεν περιορίζονται στην επιφάνεια της θάλασσας. Νέα έρευνα από το Τμήμα μας (Υπ. Διδ. Κ. Κώνστα και Καθ. Α. Μαζάρης) δείχνει ότι ακραίες θερμοκρασίες φτάνουν και στον βυθό της Μεσογείου, όπου ζουν ευαίσθητα και συχνά απειλούμενα είδη όπως κοράλλια, σπόγγοι, αχινοί και καρκινοειδή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι θαλάσσιοι καύσωνες στον βυθό της Μεσογείου γίνονται ολοένα και πιο συχνοί, πιο έντονοι και μεγαλύτερης διάρκειας, ενώ μέχρι το τέλος του αιώνα, πάνω από το 90% των οικοτόπων απειλούμενων βενθικών ειδών ενδέχεται να βιώνει ακραίες θερμοκρασίες σχεδόν όλο το χρόνο.



Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cell Reports Sustainability και επιλέχθηκε ως Spotlight από το κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Trends in Ecology & Evolution, αναγνωρίζοντας τη σημασία των αποτελεσμάτων της και τη συμβολή της στη διεθνή επιστημονική συζήτηση για τα θαλάσσια κύματα καύσωνα.



Δείτε το άρθρο:



• https://doi.org/10.1016/j.crsus.2025.100610



Δείτε το Spotlight:



• https://doi.org/10.1016/j.tree.2026.02.005

