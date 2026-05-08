Σημαντικές βελτιώσεις υλοποιούνται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση γιατρών, φαρμακοποιών και ασφαλισμένων σχετικά με τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων και της πλατφόρμας ΦΥΚ.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, μετά από παρέμβασή του πραγματοποιήθηκε παραμετροποίηση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ώστε κατά τη συνταγογράφηση ενός ΦΥΚ να εμφανίζεται ειδικό μήνυμα προς τον ιατρό. Το μήνυμα ενημερώνει τον γιατρό ότι το συγκεκριμένο φάρμακο μπορεί να διατεθεί από ιδιωτικό φαρμακείο μέσω της πλατφόρμας ΦΥΚ.

Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα αφορά τη...

.... νέα θεραπευτική κατηγορία των βιολογικών παραγόντων anti-TNF, η οποία εντάχθηκε στην πλατφόρμα από τις 20 Απριλίου. Αντίστοιχη ενημέρωση υπήρχε ήδη για τις κατηγορίες των ογκολογικών σκευασμάτων και των φαρμάκων για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

Η προσθήκη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον συνταγογραφούντα ιατρό να ενημερώνει άμεσα τον ασθενή ότι μπορεί να παραλάβει το φάρμακό του από ιδιωτικό φαρμακείο, μέσα από τη διαδικασία της πλατφόρμας ΦΥΚ.

Παράλληλα, μετά από οδηγίες του Π.Φ.Σ. προς τις εταιρείες λογισμικού φαρμακείου, βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και η προσαρμογή των μηχανογραφικών προγραμμάτων των φαρμακείων.

Συγκεκριμένα, κατά την εκτέλεση συνταγών ΦΥΚ της πλατφόρμας, προβλέπεται να μην εμφανίζεται πλέον το μήνυμα της ΗΔΥΚΑ «Υποστηρίζει κατ’ οίκον παράδοση», το οποίο δημιουργούσε σύγχυση ως προς τη διαδικασία διάθεσης των φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Αντί αυτού, για τα ΦΥΚ που διατίθενται μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, θα εμφανίζεται σαφής ένδειξη περί:

«Δυνατότητα διάθεσης από ιδιωτικό φαρμακείο μέσω της πλατφόρμας ΦΥΚ»

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να συμβάλει στην ορθή και ενιαία ενημέρωση τόσο των φαρμακοποιών όσο και των ασφαλισμένων, αποφεύγοντας παρερμηνείες και άσκοπη ταλαιπωρία.

Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που διευκολύνει την καθημερινή εργασία των φαρμακοποιών, ενισχύει τη σαφήνεια στη διαδικασία εκτέλεσης των συνταγών ΦΥΚ και βοηθά τον ασθενή να γνωρίζει καλύτερα τις διαθέσιμες επιλογές παραλαβής του φαρμάκου του.

Πηγή: Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, «Υλοποίηση ειδοποιήσεων στο ΣΗΣ από την ΗΔΥΚΑ κατόπιν ενεργειών Π.Φ.Σ.», Αρ. Πρωτ. 2137, 08/05/2026.





