Ένα μπαλκόνι μπορεί να είναι ήδη λειτουργικό και σωστά διαμορφωμένο, χωρίς όμως να αποδίδει την αίσθηση εποχής που περιμένει κανείς το καλοκαίρι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν χρειάζονται αλλαγές στη διάταξη ή στα βασικά στοιχεία του χώρου, αλλά μικρές παρεμβάσεις που επηρεάζουν την εικόνα και την αίσθησή του.Η καλοκαιρινή εικόνα ενός μπαλκονιού δεν εξαρτάται από την ποσότητα των αντικειμένων, αλλά από την ποιότητα και την συνοχή μεταξύ τους. Λίγα, επιλεγμένα στοιχεία, με κοινά χαρακτηριστικά και σαφή θέση στον χώρο, αρκούν για να αλλάξουν την αίσθηση χωρίς να τον φορτώσουν.Υλικά που παραπέμπουν στο καλοκαίρι

Ένα από τα πιο ουσιαστικά στοιχεία είναι η επιλογή υλικών. Υλικά όπως η ψάθα, το ξύλο σε φυσικές αποχρώσεις και τα κεραμικά συνδέονται άμεσα με την καλοκαιρινή αίσθηση, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν ως «διακοσμητικά» με την κλασική έννοια.

Μπορούν να υπάρξουν στο χώρο ενός μπαλκονιού όχι αποκλειστικά σε διακοσμητικά αλλά και σε αμιγώς χρηστικά στοιχεία, έπιπλα, γλάστρες, δίσκοι. Ακόμη και μικρές λεπτομέρειες, όπως ένα πήλινο δοχείο ή ένα ξύλινο στοιχείο πάνω σε ένα τραπέζι, αρκούν για να αλλάξουν την αίσθηση του χώρου.

Σε αυτή τη λογική, καλό είναι να αποφεύγονται υλικά και αντικείμενα που δείχνουν έντονα τεχνητά, όπως πλαστικά ή τυποποιημένα διακοσμητικά εξωτερικού χώρου μαζικής παραγωγής, καθώς δύσκολα εντάσσονται σε μια πιο φυσική και ήρεμη εικόνα.

Το βασικό είναι τα υλικά να λειτουργούν συνολικά και όχι μεμονωμένα, ώστε να ενισχύουν την εικόνα χωρίς να τραβούν υπερβολικά την προσοχή.

Τυπικά φυτά του ελληνικού καλοκαιριού

Ορισμένα φυτά συνδέονται άμεσα με την εικόνα του ελληνικού καλοκαιριού και μπορούν να λειτουργήσουν διακριτικά ως διακοσμητικό στοιχείο. Ο βασιλικός και ο κατηφές, με την έντονη εποχική τους παρουσία, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Η χρήση τους σε γλάστρες, είτε μεμονωμένα είτε σε μικρές ομάδες, προσθέτει χρώμα και φυσικότητα στον χώρο, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη σύνθεση. Πρόκειται για φυτά οικεία και άμεσα αναγνωρίσιμα, που ενισχύουν την αίσθηση εποχής με έναν απλό και ανεπιτήδευτο τρόπο.

Περιορισμένη παλέτα χρωμάτων

Η καλοκαιρινή εικόνα δεν απαιτεί έντονα ή πολλά χρώματα. Αντίθετα, προκύπτει πιο εύκολα όταν χρησιμοποιείται μια περιορισμένη παλέτα, με 2–3 αποχρώσεις που επαναλαμβάνονται.

Ανοιχτοί τόνοι, όπως το λευκό και το μπεζ, σε συνδυασμό με ένα συμπληρωματικό χρώμα, δημιουργούν μια πιο ήρεμη και ενιαία εικόνα, που ταιριάζει περισσότερο στο φως και στο περιβάλλον της εποχής.

Ο στόχος δεν είναι ένα μικρό αστικό μπαλκόνι να παραπέμπει σε ελληνικό νησί μέσα από προφανείς χρωματικούς συνδυασμούς, αλλά να αποκτήσει διακριτικά μια πιο καλοκαιρινή αίσθηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μικρές παρεμβάσεις, κυρίως μέσα από υφάσματα, όπως μαξιλάρια ή ριχτάρια, που προσθέτουν χρώμα χωρίς να κυριαρχούν στον χώρο.

Μια εξίσου απλή και πρακτική επιλογή είναι το βάψιμο απλών πήλινων γλαστρών σε μία ή δύο αποχρώσεις που εντάσσονται στην παλέτα του χώρου. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και υπάρχοντα στοιχεία μπορούν να αποκτήσουν πιο φρέσκια και ενιαία εικόνα, χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση.

Επαναλαμβανόμενα στοιχεία που δημιουργούν συνοχή

Ένας απλός τρόπος για να αποκτήσει το μπαλκόνι πιο ολοκληρωμένη εικόνα είναι η επανάληψη συγκεκριμένων στοιχείων, αντί για διαφορετικά αντικείμενα χωρίς σύνδεση μεταξύ τους.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από ίδιες ή παρόμοιες γλάστρες, επανάληψη ενός υλικού σε διαφορετικά αντικείμενα όπως ξύλο, θαλασσόξυλα, ψάθα ή χρήση αντικειμένων στην ίδια απόχρωση. Η επανάληψη δημιουργεί μια αίσθηση συνέχειας, ηρεμίας και ομοιόμορφης ατμόσφαιρας στο σύνολο του χώρου.

