2026-04-28 11:21:05

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ) εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Βουλή, σύμφωνα με τις οποίες η κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων από εταιρείες logistics παρουσιάστηκε ως «επιτομή κράτους δικαίου». Ο Σύλλογος κάνει λόγο για μια τοποθέτηση που υποβαθμίζει τον επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού και αλλοιώνει τον χαρακτήρα του φαρμάκου ως κοινωνικού αγαθού.



Την ανησυχία του για την υποβάθμιση του ρόλου του φαρμακοποιού εκφράζει ο ΦΣΑ και ζητά άμεση επανεξέταση της ρύθμισης. Στην ανακοίνωσή του, ο ΦΣΑ χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη προσέγγιση «αντιεπιστημονική», επισημαίνοντας ότι η διανομή φαρμάκων μέσω courier παρακάμπτει το φαρμακείο και στερεί από τον ασθενή την απαραίτητη καθοδήγηση. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η πολιτεία προωθεί πρακτικές που μετατρέπουν το φάρμακο σε απλό εμπορικό προϊόν, χωρίς τις αναγκαίες εγγυήσεις ασφάλειας.



Ο ΦΣΑ υποστηρίζει ότι η ρύθμιση εξυπηρετεί αποκλειστικά την οικονομική ελάφρυνση της φαρμακοβιομηχανίας μέσω της μείωσης του clawback, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ασθενών και τις απαιτήσεις της δημόσιας υγείας.



ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ