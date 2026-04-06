2026-04-06 21:18:24
Φωτογραφία για Αστροναύτης του Artemis II κάνει ντους

>



Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο από την αποστολή Artemis II κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα και να γίνει viral στα social media. Πρωταγωνιστής ήταν ο αστροναύτης Βίκτορ Γκλόβερ, ο οποίος καταγράφηκε να φροντίζει την υγιεινή του μέσα στο διαστημόπλοιο Orion, καθ’ οδόν προς τη Σελήνη.

Το βίντεο, που σύμφωνα με τη Daily Mail μεταδόθηκε κατά λάθος από τη NASA, έδειχνε τον 49χρονο να καθαρίζεται με ειδικά υγρά μαντηλάκια μετά από άσκηση, φορώντας μόνο σορτσάκι. Η μετάδοση διακόπηκε άμεσα από το Κέντρο Ελέγχου στο Χιούστον, ωστόσο το στιγμιότυπο είχε ήδη διαδοθεί, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.
tinanantsou.blogspot.gr
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
