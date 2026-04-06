2026-04-06 17:02:14
Φωτογραφία για DEPON Maximum Αναβράζον: Αλλαγή στα έκδοχα, σταθερή η λιανική τιμή στα 4,19€



Αλλαγές στο DEPON Maximum Αναβράζον 1000 mg φέρνει νέα ενημέρωση της εταιρείας, με το νέο σκεύασμα να προορίζεται να αντικαταστήσει το υπάρχον.

Σύμφωνα με την ενημέρωση προς συνεργάτες, η τροποποίηση αφορά μόνο τα έκδοχα του προϊόντος και όχι τη δραστική ουσία. Η νέα εκδοχή του σκευάσματος θα διαθέτει γεύση γκρέιπφρουτ-πορτοκάλι, με την αλλαγή να στοχεύει στη βελτίωση της γεύσης.

Πέρα από τη σύνθεση των εκδόχων, αλλαγές υπάρχουν και στη συσκευασία. Ειδικότερα, το νέο DEPON Maximum Αναβράζον 1000 mg θα κυκλοφορήσει με νέα συσκευασία, η οποία θα διαθέτει πρακτικό άνοιγμα ασφαλείας, ενώ θα είναι και ελαφρώς μικρότερη σε διαστάσεις. Η διαφοροποίηση αυτή οδηγεί και σε νέα κιβωτιοποίηση, από 96 σε 108 τεμάχια.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι...



... ο αριθμός ΕΟΦ, το barcode και η τιμή του προϊόντος δεν διαφοροποιούνται.



Σε ό,τι αφορά το κοινό, ιδιαίτερη σημασία έχει ότι και η λιανική τιμή παραμένει αμετάβλητη στα 4,19 ευρώ.

Το προϊόν εξακολουθεί να διατίθεται ως:

DEPON Maximum αναβράζον 1000 mg

Barcode: 2800232808027

Συνεπώς, η αλλαγή που δρομολογείται αφορά κυρίως τα έκδοχα, τη γεύση και τη συσκευασία του προϊόντος, χωρίς μεταβολή στη δραστική ουσία και χωρίς αλλαγή στη λιανική τιμή.

