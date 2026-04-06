pharmateam

Στον Προσωπικό Παιδίατρο, στη δωρεάν υπηρεσία που καλύπτει όλα τα παιδιά έως 16 ετών, ασφαλισμένα και ανασφάλιστα, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.Όπως σημειώνει, «παρότι ο θεσμός ισχύει από το καλοκαίρι του 2025, η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν τον χρησιμοποιούν όσες οικογένειες θα μπορούσαν, παρά το γεγονός ότι οι διαθέσιμοι παιδίατροι του ΕΣΥ και οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ μπορούν να καλύψουν πάνω από 880.000 παιδιά. Γι’ αυτό και το Υπουργείο Υγείας έστειλε ενημερωτικά SMS σε όσους γονείς έχουν άυλη συνταγογράφηση, θυμίζοντάς τους ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα».Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, « η ανταπόκριση ήταν άμεση, με 24.000 νέες εγγραφές μέσα σε έναν μήνα. Να πω ότι η εγγραφή γίνεται πολύ εύκολα, είτε στο prosopikos.gov.gr είτε μέσω του ίδιου του παιδιάτρου, και εξασφαλίζει δωρεάν επισκέψεις και εμβολιασμούς. Καλώ τις οικογένειες να αξιοποιήσουν αυτήν τη δυνατότητα».Ειδική αναφορά κάνει ο Πρωθυπουργός στο νοσοκομείο Κωνσταντοπούλειο «Η Αγία Όλγα», το οποίο διαθέτει πλέον πλήρως ανακαινισμένα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών με σύγχρονες υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. «Πρόκειται για μια πλήρη ανακαίνιση υποδομών και εξοπλισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σε ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί πάνω από 500 ασθενείς σε κάθε 24ωρη εφημερία. Γνωρίζουμε την πίεση που δέχεται το ΕΣΥ και γι’ αυτό η σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων πρέπει να καταλήγει σε τέτοια χειροπιαστά έργα. Είναι ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια για ένα σύστημα υγείας πιο λειτουργικό και πιο αξιόπιστο στην πράξη», αναφέρει.Πηγή : healthview