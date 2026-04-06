Το πλήρωμα του Orion πλησιάζει στη πίσω πλευρά της Σελήνης.Την σκοτεινή που είχαν τραγουδήσει οι Pink Floyd. Και καταγράφει εικόνες που η NASA χαρακτηρίζει ιστορικές, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επιστροφή του ανθρώπου στο βαθύ Διάστημα.Photo:NASAΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ HuffpostΓια πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα, πλήρωμα με προορισμό τη Σελήνη περνά ξανά τόσο κοντά από το φεγγάρι, με την αποστολή Artemis II να χαρίζει εικόνες από τη μακρινή πλευρά του φυσικού δορυφόρου της Γης που μέχρι σήμερα δεν είχαν παρατηρηθεί έτσι από ανθρώπινα μάτια. Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες από το Orion, ενώ το τετραμελές πλήρωμα ετοιμάζεται για το πιο κρίσιμο και εντυπωσιακό σκέλος της αποστολής.Οι αστροναύτες της Artemis II αντίκρισαν τη μακρινή, αθέατη από τη Γη, πλευρά της Σελήνης καθώς το Orion πλησίαζε στο πέρασμά του από το φεγγάρι. Στις εικόνες που δημοσιεύθηκαν από την τέταρτη ημέρα της αποστολής, το πλήρωμα είχε μία σπάνια θέα τόσο προς τη Γη όσο και προς τη Σελήνη, σε μια αποστολή που η NASA παρουσιάζει ως το πρώτο επανδρωμένο σεληνιακό flyby των ΗΠΑ εδώ και πάνω από 50 χρόνια.Η αποστολή εκτοξεύθηκε την 1η Απριλίου 2026 από το Kennedy Space Center της Φλόριντα, με πλήρωμα τους Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία. Πρόκειται για την πρώτη επανδρωμένη πτήση του πυραύλου SLS και του σκάφους Orion, σε μια δοκιμή υψηλής σημασίας για τα επόμενα βήματα του προγράμματος Artemis και τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στη σεληνιακή επιφάνεια.Ξεχωριστή θέση στα νέα πλάνα έχει η λεκάνη Orientale, ένας τεράστιος κρατήρας πολλαπλών δακτυλίων στη μακρινή πλευρά της Σελήνης. Σύμφωνα με τη NASA, η Artemis II είναι η πρώτη αποστολή κατά την οποία άνθρωποι βλέπουν ολόκληρη τη συγκεκριμένη λεκάνη, κάτι που δεν είχε καταστεί δυνατό ούτε την εποχή των Apollo λόγω γεωμετρίας τροχιάς και φωτισμού. Η Christina Koch περιέγραψε τη θέα ως «απολύτως εντυπωσιακή», σημειώνοντας ότι τα σκούρα σημεία δεν βρίσκονται εκεί όπου «τα περιμένεις», κάνοντας τη Σελήνη να μοιάζει διαφορετική από την εικόνα που γνωρίζουμε από τη Γη.Photo:NASAΗ NASA έχει εξηγήσει ότι το πλήρωμα δεν ταξιδεύει απλώς για ένα συμβολικό πέρασμα, αλλά εκτελεί ένα πυκνό πρόγραμμα παρατηρήσεων και δοκιμών. Οι αστροναύτες έχουν εκπαιδευτεί επί χρόνια μαζί με την επιστημονική ομάδα, ώστε να αξιοποιήσουν κάθε λεπτό της προσέγγισης, με ειδικό «πλάνο στόχευσης» που συνδυάζει δεδομένα από την τροχιά του Orion, πληροφορίες από το Lunar Reconnaissance Orbiter και μοντέλα φωτισμού για να καθοδηγεί τις παρατηρήσεις του σεληνιακού τοπίου.Το πέρασμα από τη Σελήνη είναι και τεχνολογική δοκιμασία. Η Artemis II έχει διάρκεια περίπου 10 ημερών και έχει σχεδιαστεί ώστε να επαληθεύσει κρίσιμες δυνατότητες για επανδρωμένες αποστολές βαθιού Διαστήματος: από τα συστήματα υποστήριξης ζωής και τις επικοινωνίες μέχρι τη λειτουργία του Orion σε μεγάλες αποστάσεις από τη Γη. Κατά τη διάρκεια του flyby, το πλήρωμα αναμένεται να περάσει πίσω από τη Σελήνη, με προσωρινή διακοπή επικοινωνίας με τη Γη, πριν ξεκινήσει η πορεία επιστροφής.Η ιστορικότητα της αποστολής δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και το ίδιο το πλήρωμα. Η Christina Koch γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει τόσο κοντά στη Σελήνη, ο Victor Glover ο πρώτος μαύρος αστροναύτης σε τέτοια αποστολή, ενώ ο Jeremy Hansen είναι ο πρώτος μη Αμερικανός που μετέχει σε επανδρωμένη σεληνιακή αποστολή. Με αυτόν τον τρόπο, η Artemis II επιχειρεί να συνδέσει τη νέα εποχή της εξερεύνησης με ένα πιο διεθνές και αντιπροσωπευτικό αφήγημα για το μέλλον του Διαστήματος.Η αποστολή λειτουργεί ως γέφυρα για όσα ακολουθούν. Η NASA έχει καταστήσει σαφές ότι η Artemis II είναι το κρίσιμο βήμα πριν από τις επόμενες αποστολές που θα επιχειρήσουν επιστροφή ανθρώπων στη σεληνιακή επιφάνεια και, σε βάθος χρόνου, μόνιμη παρουσία γύρω και πάνω στη Σελήνη ως προετοιμασία για ακόμη πιο μακρινές αποστολές, συμπεριλαμβανομένου του Άρη. Γι’ αυτό και κάθε εικόνα από το παράθυρο του Orion δεν είναι απλώς εντυπωσιακή· είναι και ένα δοκιμαστικό βλέμμα στο επόμενο στάδιο της ανθρώπινης παρουσίας πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά. Αυτό που είχαν τραγουδήσει οι Pink Floyd βλέποντας σε βινύλιο την σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. The dark side of the moon.