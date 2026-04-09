2026-04-09 18:36:55
Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, ώρα 19:00
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, Αστακός
Ο Δήμος Ξηρομέρου σας προσκαλεί στην επετειακή ομιλία του Πλωτάρχη (Ο) Παναγιώτη Γέροντα ΠΝ, Ιστορικού της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού με θέμα: «Η δράση του Τρινήσιου Στόλου στην Επανάσταση του 1821 και οι προσπάθειες διάσωσης του Μεσολογγίου».
Με εκτίμηση
Ιωάννης Λεων. Τριανταφυλλάκης
Δήμαρχος Ξηρομέρουximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ