Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, ώρα 19:00

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, Αστακός

Ο Δήμος Ξηρομέρου σας προσκαλεί στην επετειακή ομιλία του Πλωτάρχη (Ο) Παναγιώτη Γέροντα ΠΝ, Ιστορικού της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού με θέμα: «Η δράση του Τρινήσιου Στόλου στην Επανάσταση του 1821 και οι προσπάθειες διάσωσης του Μεσολογγίου».

Με εκτίμηση

Ιωάννης Λεων. Τριανταφυλλάκης

Δήμαρχος Ξηρομέρου

