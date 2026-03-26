Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 δράση δενδροφύτευσης σε δημοτική έκταση του Δήμου Θέρμης, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμης και περιλάμβανε την προμήθεια και φύτευση δένδρων σε χώρο που υποδείχθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Η δράση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσής μας για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Η συμβολή όλων των συμμετεχόντων υπήρξε καθοριστική, αναδεικνύοντας τη σημασία της ομαδικής συνεργασίας.







Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνέχιση αντίστοιχων δράσεων και στη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την περιβαλλοντική συνείδηση και την αειφόρο ανάπτυξη.







Με εκτίμηση,

Η διοίκηση της Liafarm

