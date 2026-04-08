ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ Ομάδα Έρευνας και ΔιάσωσηςΕυχαριστεί ΘερμάΤον διευθύνοντα σύμβουλο και τα διοικητικά στελέχη της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΡΙΔΑ Α.Ε.» για την οικονομική χορηγία προς την ομάδα μας η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην προμήθεια εξοπλισμού των γραφείων της έδρας μας.ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣΑστακός, 8 Απριλίου 2026ΕΟΕΔ RESCUE (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΣΤΑΚΟΥ)