Σήμερα, Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των φαρμακοποιών τα ποσά που αφορούν τις συνταγές του προγράμματος παχυσαρκίας, οι οποίες εκτελέστηκαν κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Τα αντίστοιχα τιμολόγια είχαν εκδοθεί στο διάστημα από 16 έως 26 Μαρτίου, γεγονός που σημαίνει ότι η εξόφληση πραγματοποιήθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου, δηλαδή στις πρώτες δύο εβδομάδες του επόμενου μήνα, όπως ακριβώς προβλέπεται από τη σύμβαση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι...

.... για τον μήνα Απρίλιο η πληρωμή ολοκληρώθηκε πριν από το Πάσχα, κάτι που ασφαλώς διευκολύνει τη ρευστότητα και τον οικονομικό προγραμματισμό των φαρμακείων.

Η έγκαιρη καταβολή των ποσών αποτελεί θετικό στοιχείο για την ομαλή συνέχιση της συμμετοχής των φαρμακείων στο πρόγραμμα και δείχνει ότι, όταν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, μπορεί να διασφαλιστεί μια πιο σταθερή και προβλέψιμη συνεργασία για όλους τους εμπλεκόμενους.

