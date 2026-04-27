2026-04-27 17:53:23
Φωτογραφία για Ο Βιτέζι έλαβε υπουργική εντολή στην Ουγγαρία για τη δημιουργία της «χρυσής εποχής των σιδηροδρόμων»
Ο εκλεγμένος πρωθυπουργός Péter Magyar όρισε τον ειδικό των δημόσιων μεταφορών Dávid Vitézy — πρώην επικεφαλής της αρχής μεταφορών BKK της Βουδαπέστης — να υπηρετήσει ως ο επόμενος Υπουργός Μεταφορών και Επενδύσεων της χώρας.Ο Vitézy έχει κληθεί να αναλάβει τα καθήκοντα του τομέα των μεταφορών μετά τις γενικές εκλογές της 12ης Απριλίου, οι οποίες έφεραν το τέλος της μακροχρόνιας κυβέρνησης Όρμπαν sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Ρωσία χτύπησε τους σιδηροδρόμους της Ουκρανίας 1.200 φορές το 2025 - περισσότερες από ό,τι τα προηγούμενα δύο χρόνια μαζί.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σε τροχιά υλοποίησης ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης- Τον Μάιο οι προσφορές.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το Καζακστάν θα κατασκευάσει 5.000 χλμ. νέων σιδηροδρόμων τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
ΣΚΑΪ – Φερεντίνος: Τέλος εποχής και «μάχη» ΑΝΤ1 για την επόμενη μέρα;
ΣΚΑΪ – Φερεντίνος: Τέλος εποχής και «μάχη» ΑΝΤ1 για την επόμενη μέρα;
Η Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών ζήτησε από την Ε.Ε αυξημένες επενδύσεις στις σιδηροδρομικές μεταφορές.
«Ρουκ Ζουκ»: Τέλος εποχής στον ορίζοντα; Σενάρια για παύση μετά από 9 χρόνια στον ΑΝΤ1»
«Ρουκ Ζουκ»: Τέλος εποχής στον ορίζοντα; Σενάρια για παύση μετά από 9 χρόνια στον ΑΝΤ1»
Ενίσχυση της συνεργασίας στην ανάπτυξη των σιδηροδρόμων μεταξύ Βιετνάμ και Κίνας.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Διακόπτεται αύριο η δίκη των Τεμπών για έναν μήνα.
Ταλαιπωρία το Σαββατόβραδο για τους επιβάτες του Προαστιακού Πάτρας.
Ο Δήμος Ξηρομέρου συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DRYAD. Με απόλυτη επιτυχία η επίδειξη DR5.
”ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026” – ”ΔΕΗ Hellas Tour 2026” – Δήμος Ξηρομέρου – Αίτηση εθελοντή.
”ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026” – ”ΔΕΗ Hellas Tour 2026” – Δήμος Ξηρομέρου – Αίτηση εθελοντή.
«Ντέρτι»: Κλείδωσαν Ρένεση, Κακούρης και Νούσιας – Το δυνατό καστ της νέας σειράς του ANT1
«Ντέρτι»: Κλείδωσαν Ρένεση, Κακούρης και Νούσιας – Το δυνατό καστ της νέας σειράς του ANT1